【單身】埋怨只是坐以待斃　幸福需把握機會勇敢賭一次

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撰文：Fiona Cinderella

無論是「29+1」，還是已進入了30+的地域也好，仍未找到對象，是因為心頭太高？是因為命中註定的人還未到？還是欠缺踏前的勇氣？

先談談為何人總為找對象而煩惱。每一個人都想找陪伴，找一個能跟自己共渡餘生的人，都是理所當然的事，但最困難的是，他們認定必須找一個符合自己心目中的理想對象。無可否認，人是有要求的動物，總要找到最好為止，愛比較也愛挑剔，但要知道人是沒有完美的，你無辦法找個完美的人，但你可改變自己的心態，嘗試與適合的人建立關係，學習如何愛人和愛自己。當你嘗試過幾次戀愛，你會發現原來找個適合的伴侶，其實是要找個能跟你生活舒適的人。

30大關不知不覺來到，但你有沒有想過你沒有對象的原因是？（《我不能戀愛的理由》劇照）

人若只貪圖戀愛的種子，永遠也沒有幸福的收成，因為戀愛只是關係成長的催化劑，生活才是兩個人真正的考驗。愛情總是美麗卻瞬間消逝，捱得過難關才能築起屬於你們真正的幸福。真正的幸福，是要靠相互無私的付出和為對方奮不顧身，不是一味索求，而是學習給予。

愛情總是美麗卻瞬間消逝，捱得過難關才能築起屬於你們真正的幸福。（《失戀33天》劇照）

世界上沒有命中註定的人，不要再活在童話故事裏，幸福是靠雙方的努力建構出來。人愈大，選擇的機會也只會愈來愈少，你會埋怨未碰到適合的人選，所以遲遲還未拍拖，但實情又是否選擇的問題？還是所謂的選擇，只是沒有勇氣的藉口？心頭太高還是選擇困難，其實都是給自己沒有勇氣或不敢面對傷害的藉口。試過失戀的傷痛，再提不起勇氣去發展新的關係，就好像開啟了人避免受傷的自我保護系統，被過去的經驗影響現在，還未接受到現在的自己嗎？未修復好過去的傷患嗎？還是只是你一直在逃避？只為了不想再讓自己受到傷害。這個世界並沒有非誰不可，你的舊愛或許已經找到屬於他的幸福，至於你的幸福，也必須靠自己去實踐和爭取，不斷找藉口，不敢改變，只會繼續讓自己停滯不前。

缺乏勇氣和自信，一切只會慢慢不留狼痕跡地離你而去。（《いつ恋》劇照）

除了欠缺勇氣，有些人亦因為欠缺自信，而遲遲未拍拖。戀情總被自卑心拖垮，總認為自己不夠好，也不值得找個好的人，儘管眼前有一個機會，亦只會知難而退。明明大好機會就在眼前，卻因為自卑心作祟而一一錯失了。是幸福從沒有來過？還是根本從來沒有好好把握？別埋怨命運，其實命運是掌握在自己的手上。你不是氣球，不要等待別人把你拿到手心上，不然，就好像脫了繩的氣球一樣 ，隨風飄來飄去，飄到無際的天空，永遠找不到降落點。

不要再用種種藉口，來掩飾不敢踏前的勇氣，向前吧！

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「《別埋怨命運，欠缺的是你踏前的勇氣》— 心頭太高或是選擇困難，其實都是給自己沒有勇氣或不敢面對傷害的藉口。」​】

（文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）