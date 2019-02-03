【塔羅占卜】遇著八卦上司愛問私人事？最好的回應方法是...　

有人說，職場如戰場，始終是個是非之地，不能結交得到真心好友，也永遠不能將上司同事當成朋友。但日見夜見，事實上又很難避免談及關於自己的事。

(《無法成為野獸的我們》劇照 )

就算遇上亦師亦友的上司，心裏面總會藏著一些私人、敏感的問題，究竟當上司同事問及關於自己的私人問題時，應該如何面對呢？現在就以塔羅來解答，看看你適合那種方式。

憑直覺在從以上圖片選一張牌吧！

【你的善良必須有點鋒芒】真正對自己善良 就是要懂得適時拒絕

A) The Fool 一臉單純的赤腳少女代表著， 用一種無知的方式去回應會比較適合你。 他看似是一個八卦的上司，而上司跟下屬的關係可以有很多層面。既然問題內容會令到自己尷尬，嘗試用一個較玄妙無知的方式回答對方便可，對方也未必想真正了解你，有可能出自於好奇，有時「裝傻扮懵」的回答的方式既不會破壞大家的關係，又可以緩和即時的氣氛。

B ) Five of Wands 三個各自背住著大家的女孩，代表著彼此之間有距離以及沒有交流。 他看似是一個麻煩的上司，如果對方抱着挑釁的心態發問私人問題，大可不用回答對方並可直接明示心態，令他不再追問。 雖然他是你的上司，但工作上的確不需要提及私人問題，直接拒絕回答也不為過。將心比己上司也未必會向下屬提及自己私人事，因此避免令自己難堪而敷衍上司，有時候坦白相告也是一種好方法。

C ) Death 這個問題令你很困擾，手舞足蹈的女孩示意著願意有始有終脫離煩擾。 他是一個表裡不一的上司，於你而言忐忑在於他值得被信任嗎？ 你其實可以嘗試轉換心情，把對方的問題抱着關心的心態看待，上司的出發點可能只希望緩和階級觀念，拉近彼此之間的距離。 被問及私人問題時只要輕鬆回應，過程中不需要強調太多細節，並多注重自己的感受。 在職場上回應私人事向來都是在工作上值得關注的要訣，要知道有人就有是非，所產生的不安的心態應盡快帶走，以免影響自己工作的情緒。

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