【愛情告白】告白千奇百趣　有男生初次約會炫耀：我子孫識游水！

情人節快到了！說起情人節，並不憧憬花束與燭光晚餐，卻總是有種青澀味道。記得中學時候雖讀女校，甚少男性友人，但也總會乘着節日，親手製作巧克力或零食，表白心意，送給身邊好友。雖然沒有同班同學的那「鄰座的愛」，但也甜蜜單純得很！

今年情人節，比起說說送甚麼不失禮的禮物、到哪兒吃浪漫又不浪費的大餐，倒不如說說那年那日，你跟誰誰表白了，某某跟你說喜歡你的「表白故事」？

筆者大抵覺得甜蜜的故事都差不多，因此集思廣益，訪問身邊朋友最深刻的表白趣事，有驚喜也有開花結果的，或許各位也可「引以為鑑」？

First date時我同佢講自己好鐘意小朋友，將來一定會要小朋友。然後佢陰陰嘴笑住回我：「我啲子孫仲識游水㗎。」然後就沒有然後了。 Gloria

男友人聽了回應，原來追女孩，首先是要當個正常男子。

（《Aquama》劇照）

暗戀的那位，應該是喜歡動漫模型的朋友。我生日時他送了一個「Q版的我」給我⋯⋯應該是用黏土搓出來的，上了色，站在音樂盒上。其實是很有心機好有heart的⋯⋯但為何我要收到一個自己...站在音樂盒上轉轉下⋯⋯最後我把它送給了一個還沒出櫃的朋友，讓他騙媽媽是女孩子弄了自己模樣的公仔送給他。 生煎包

據「生煎包」憶述，此事發生在中學，聽得出「生煎包」其實從另一角度非常欣賞送禮者，只是奉勸各位，表白還是送實際的禮物較好，「3D公仔」不是人人受得了。

我屋企今晚冇人。 友人B

聽說，友人B最後成功了。換成了現在，或可更含蓄地說：「不如今晚Netflix and Chill？」

（《End of the Fxxking World》劇照）

那男生傳來一張湯圓相片，說：「湯圓可愛，更似你。」我立即打了冷震。 友人K

其實乍聽不是不甜蜜，但若沒有把握，甜言蜜語還是需要拿捏的。

一個隔了整整兩年沒見的舊同學，突然約我出來。我以為他要推銷，便帶哥哥一併出席。他跟我在銅鑼灣逛了一整個小時，最後他跟我說：「我喜歡你。」我才打消了他是來推銷的念頭，再回答：「我有男朋友了。」 Phyllis

筆者聽後只覺有趣，失笑過後卻又有種淒涼。攤放太久的戀情原來會被誤認為是傳銷呢。

（《Happy-Anniversary》劇照）

我跟他接觸不多，連熟朋友也算不上。一天，他約我吃早餐，激動地問我：「我們現在究竟係咩關係？」我不禁大笑，能有甚麼關係？ 友人J

這是筆者與友人J的共同朋友，所以我可以十分肯友人J並沒有「收兵」，那男生真的想多了！只能說，要不堂堂正正地表白，要不甚麼都不說，質問絕對不是好方法呢。

（《Fifty Shades of Grey》劇照）

我本來十分掙扎，要不要跟他單獨吃飯，可是最後還是決定出席了。在臨出門的一刻，我提議不如吃日本菜，他卻回答道：「現在聽你話，今晚便要聽我話了。」結果我臨時取消了約會，也不再回覆。媽啊，嘔心得很！ 友人A

「總裁」只能出現在「總裁小說」或偶像刻中，大多情況下，「總裁」行為只是被當成是變態狂處理。