【新年】新式賀年禮盒﹗年糕食到厭　吃法式國王批選出豬年幸運兒

新年過後最怕便是家裡囤積一堆曲奇糖果禮盒，其實除了傳統的新年禮盒，拜年送禮還有很多選擇，不失禮之餘又可以即時分享。

健康水果禮盒：來自世界各地當造的紅色水果

禮盒中用上世界各地的當造水果（FB_Fruitmaster）

喜慶時節與親戚共聚，少不免多吃煎炸油膩的賀年食物。蘿蔔糕的誘惑確實難以抵擋，吃多了又感罪疚，推薦Fruitmaster的日本水果禮盒，全程網上訂購，足不出戶都可以有專人為你挑選當造水果。要應節當然要選甜美的士多啤梨和車厘子，日本出產的士多啤梨飽滿而且甜度高，而塔斯曼尼亞車厘子近年亦大受歡迎，新年送上充滿喜慶紅色的水果，寓意新一年甜甜蜜蜜，開花結果。

為新年聚會增添氣氛 ：分享國王批找出新年幸運兒

今個新年不如加入適合與親友分享及玩樂的「國王批」。（TWG website）

新年最期待的便是大家聚在一起玩「魚蝦蟹」等熱鬧遊戲，今個新年不如加入「國王批」。國王批是傳統的法式糕點，以酥皮及杏仁餡料製成，法國人會在批裡放進一隻小瓷偶或杏仁，誰吃到那藏在餅裡的小瓷偶或杏仁，便可以當一天的國王，享受一年的好運。拜年送上國王批，作為親友間的小玩意，無論大人還是小朋友都可以參加，看看誰可以得到好運。

消滯中式茶以外：水果茶養生解膩

雜錦水果茶禮盒（好茶養生網站）

雖說新年可以肆意放任，暫停一下減肥計劃，但吃著油角、煎堆時還是會乖乖配上一杯去油脂的濃茶，讓自己心理上好過一點。除了傳統的中國茶，新式的水果茶可以補充維他命，提供膳食纖維與酵素，有助排走宿便。各種果菜配搭出不同功效，如紅心火龍果、奇異果、檸檬茶飲可以通便排毒；橙子、蘋果、桑椹可以滋陰養血；蘋果、山楂、哈密瓜可以降脂消食，無論是新年送禮，還是作日常茶飲都非常適合。

跳出傳統手工蛋捲：必試風靡各地的台灣之選