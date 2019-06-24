石原里美今日（24日）有傳將於本年底結婚。現年32歲的石原里美，與小1歲的IT企業社長前田裕二交往約一年，雖曾一度有傳分手，但有報道引述知情人士表示，兩人選定將於石原里美33歲當日，即聖誕前夕註冊結婚，而且雙方已見過家長。

石原里美(圖左)與前田裕二(圖右)有傳將於平安夜註冊結婚。(@satomisquad & @yujimd)

石原里美的魅力，相信不少人也曾深受感染。雖或不及新垣結衣和橋本環奈等，樣貌標緻，但她無害的笑容，則讓人感到舒適和易相處，不自覺地被她吸引。因此，她的緋聞亦不斷，而且當事人還是行內的高人氣男星，如山下智久、瀧澤秀明、小栗旬、松本潤，以及現時的男友前田裕二等。

延伸閱讀：

睡姿反映真實個性 透露枕邊人是否忠誠可靠 捲曲身體內心軟弱

女生看《阿拉丁》有艷遇 被高大俊男十指緊扣 社交媒體相認續緣

字體隱藏性格 凱特鬆散、梅根秀麗 筆跡專家：控制欲強卻不安！

石原里美曾與不少男星傳緋聞：

+ 10 + 9 + 8

石原里美曾言:「喜歡的人是一面鏡子，讓自己成為更好的人。」

即是從愛情中學習，讓自己變成更好的人，或許正是擁有這種正面態度，加上其原來的親和力，因此成為吸引男生的最具「殺傷力」武器。英屬哥倫比亞大學早前曾有調查研究超過1,000位成年男女，給他們過百張異性相片分辨出哪類表情最有好感。不出所料，男生普遍易受「外表快樂」的女生吸引，特別是擁有笑眼和笑容美麗特質的人；但女生卻對自信或是帶點羞愧的男生情有獨鍾。有日本化妝品公司早前亦曾做一項調查，票選出素顏也很美的女星頭五位，當中石原里美和新垣結衣等都榜上有名，而她們的共通點，便是笑容漂亮的女生。

沒有化妝品加持，笑容便是最好的美化工具，不過大前提是笑得夠漂亮，不然只會由驚喜變驚嚇。很多人都不知如何微笑，不是嘴角上揚位置不對稱，便是表現生硬，影響觀感，以及別人對你的印象。臺北醫學大學口腔醫學院副院長鄭信忠，曾對民眾喜愛的笑容作調查，指若正面微笑，約三分一的人喜歡露出8顆牙齒，而石原里美的微笑，便剛好露出這樣的笑容。

日本化妝品公司CLUB Cosmetics於去年進行這個有關素顏女星的調查，共訪問了500名20至39歲的男女，最終首五位便是：

+ 6 + 5 + 4

即使顏值或稍遜他人，也不要氣餒，因笑容可憑後天練成，隨時來個反超前。坊間有不少練習微笑的方法，早前有女網友便分享一項「笑容瑜珈」，經自己實測後，發現真的奏效。該名網友表示，以前自己總是皮笑肉不笑，看起來感覺怪異，故她搜尋多個練習笑容的方法後，最終發現這個練習最奏效，而她拍照時，亦認為笑容看來更美。她把練習的步驟，以插畫形式繪畫，讓所有人都能更易理解和練成「石原里美的笑容」，意外得到很大迴響，想擁有漂亮笑容的你，不妨參考一下：

該「笑容瑜珈」只需每天花15分鐘練習，便能擁有漂亮的笑容，筆者也曾嘗試做一下，發現兩人一起對著做的話，也許能幫助笑得更自然。(@joinunichi)

Step1：建議在鏡前做，上排牙齒緊抿下唇。Step2：抽動上唇的肌肉，並露出上排牙齒的牙齦。(@joinunichi)

Step3：用力把嘴角肌肉往上提，直至雙頰微微顫動。Step4：使力掙開雙眼2分鐘。(@joinunichi)

（綜合報導）