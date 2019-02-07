【笑容瑜珈】「外表快樂」女生最吸引　4個步驟練成石原里美笑容

有了心儀目標，但不知如何吸引對方？有2011年的研究發現，男生易受「外表快樂」的女生吸引，特別是擁有笑眼和笑容美麗特質的人。有日本化妝品公司早前曾做一項調查，票選出素顏也很美的女星頭五位，當中石原里美和新垣結衣等都榜上有名，而她們的共通點，便都是笑容漂亮的女生。

有日本化妝品公司早前曾做一項調查，票選出素顏也很美的女星頭五位，當中石原里美和新垣結衣等都榜上有名。(@satomisquad)

沒有化妝品加持，笑容便是最好的美化工具，不過大前提是笑得夠漂亮，不然只會由驚喜變驚嚇。很多人都不知如何微笑，不是嘴角上揚位置不對稱，便是表現生硬，影響觀感，以及別人對你的印象。臺北醫學大學口腔醫學院副院長鄭信忠，曾對民眾喜愛的笑容作調查，指若正面微笑，約三分一的人喜歡露出8顆牙齒，而石原里美和新垣結衣的微笑，便剛好露出這樣的笑容。

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日本化妝品公司CLUB Cosmetics於去年進行這個有關素顏女星的調查，共訪問了500名20至39歲的男女，最終首五位便是：

+ 6 + 5 + 4

即使顏值或稍遜他人，也不要氣餒，因笑容可憑後天練成，隨時來個反超前。坊間有不少練習微笑的方法，近日有女網友便分享一項「笑容瑜珈」，經自己實測後，發現真的奏效。該名網友表示，以前自己總是皮笑肉不笑，看起來感覺怪異，故她搜尋多個練習笑容的方法後，最終發現這個練習最奏效，而她拍照時，亦認為笑容看來更美。她把練習的步驟，以插畫形式繪畫，讓所有人都能更易理解和練成「石原里美的笑容」，意外得到很大迴響，想擁有漂亮笑容的你，不妨參考一下：

該「笑容瑜珈」只需每天花15分鐘練習，便能擁有漂亮的笑容，筆者也曾嘗試做一下，發現兩人一起對著做的話，也許能幫助笑得更自然。(@joinunichi)

Step1：建議在鏡前做，上排牙齒緊抿下唇。Step2：抽動上唇的肌肉，並露出上排牙齒的牙齦。(@joinunichi)

Step3：用力把嘴角肌肉往上提，直至雙頰微微顫動。Step4：使力掙開雙眼2分鐘。(@joinunichi)

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