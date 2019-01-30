【遲到最自私】無須找藉口　時時遲到的人　原來在想這些……

開始愛上新青年理髮廳，就是因為無意中聽到一首名叫《不見即散》的歌，簡直唱出了大家的心聲：

不見即散，明明個時間地點又係你揀／總有一鋪你要一次過還／每次約親你都會遲，仲笑笑口扮無事／自此我諗唔明我準時，仲有啲乜野意義／

（《等一個人咖啡》劇照）

自私，別人的時間毫不重要。

關於遲到，大家都不陌生。身邊總有一個朋友，總不能在限期內完成工作、約會遲到15分鐘是等閒事⋯⋯或許那人就是你？若大家都有遲的經驗，應該對那感覺並不陌生，總是在家悠悠閒閒的，躺一會，衣服換了又換，又再跟小狗玩一會，妝容一再整理，便不知不覺過了原本要出門的時間。但在遲到的「火拼時速」中，浸淫在無止境的罪疚與焦燥中，發誓下次要更早出門。但總是有些人沒有這樣的煎熬，不然不會每次都遲到。

心理學文章網站Psychology Today就曾刊登過一篇文章，由人類學專家Alfie Kohn寫的，內容大相概是說哪有那麼多藉口，習慣性遲到的人，只是自私而已，因為他們覺得自己的時間比較重要，從沒想過別人等待，也會浪費時間。

（《等一個人咖啡》劇照）

遲到，無關聰明與創意，就只是你高估了自己與計劃差而已。

關於壞習慣，人總是有千百樣理由說服自己，混亂是因為有創意、拖延的或是完美主義者等等，但集「大成」於一身，便只是一個甚麼都沒心沒力做的人罷了。那至於「遲到」呢？到底暗示了甚麼「潛能」？

遲到，原來無論聰明與創意，就只是高估了自己與計劃差而已。在2016年，美國華盛頓大學心理學家Emily Waldun與Mark McDaniel做了一個有關時間管理的研究。他們要求測試者在一定時間內完成工作，並給他們一個時鐘，但工作的內容卻是特地設計，會讓人忘了看時間。於是，便得出結論，有些人對時間較為敏感，有些則不。當然，前者對時間的掌握較好，亦比較能在限時內完成工作。遲到只是反映了那人時時低估了工作所需的時間，與不擅計劃而已。這好比我們想在出門前躺5分鐘，或在睡前5分鐘滑手機，結果卻是半小時。

但這幫人，畢竟本性難移，要與他們計較，實在傷心傷身。

如果你也不幸有一個從未準確掌握時間的bff，以下方法，亦是筆者時時使用的方法，絕不浪費等待時間＝＝＞

Sources：Psychology Today