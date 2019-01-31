【Colette】法國前衛女子　寫小說救全家　戀上丈夫情婦對抗不忠

村上春樹說過，總以為人是慢慢長大的，後來才知道人是一夜長大的。但是，終究還是女人明白女人，由女孩到女人，還是法國作家Colette說得更透徹，在跟多次出軌的丈夫缺裂時她說：

（《寫我華麗緣（Colette）》劇照）

在我甚麼都不懂的時候，你找到了我。你把我倒模成你想要的模樣，覺得我永遠不會自由，但你錯了。 Colette

Colette被譽為法國最前衛的女作家，是當時少有公開的雙性戀者，曾與丈夫共同戀上情婦，亦為丈夫代筆，寫了一本「救了」全家的一部小說⋯⋯《寫我華麗緣（Colette）》說的就是Collete的前半生。

（《寫我華麗緣（Colette）》劇照）

誠實看後感：你會愛上這位永不過時的女作家，但電影只夠作引子。

（內含劇透，逃生門在此）

《寫我華麗緣（Colette）》是一部傳記式電影，但卻十足一部預先計算精確的小說，只因改編自法國傳奇女子Sidonie-Gabrielle Colette的故事已十分豐富，本是鄉間「村姑」，嫁了比自己大15年的風流大叔Willy，進出上流社會，卻一點都不覺有趣。她開始寫作，或多或少都是受到丈夫的「啟蒙」，她以丈夫的名字，出版「Claudine系列」，拯救了當時一度拮据的Willy，他甚至把她鎖在房間內，逼她寫作，卻用自己的名字出版。

Willy情婦不斷，Colette由開初的嫉妒，到後來也戀上丈夫情婦，後來甚至離開Willy，做舞女來賺取生計，也開始跟她另一位「情婦」Missy在一起，甚至一起在舞台上作祼露演出。

看畢電影，感覺故事只是說到一半，後來都是用文字與這位傳奇女子的相片交代，難免會令觀眾有種「完了嗎？」的疑惑。雖有不足之處，但筆者卻覺這可以接受，因為Colette的人生實在太豐富，約兩小時的電影只夠作引子，可這引子也十分精彩，絲毫不覺沉悶，雖是「文戲」居多，性愛鏡頭也點到即此，可在戲院中卻「快活不知時日過」，只是不斷期待Colette又會怎樣駕馭那光怪陸離的世界，絕對值的一看。電影似是斷了一半，但卻會引人愛上這位奇女子。

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我們都是這樣由女孩變成女人的。

看《寫我華麗緣（Colette）》最大的感悟，莫如看她在那世代，如何由女生成為女人。

我的名字是Claudine，我住在蒙提尼。1884年在那兒出生，應該不會在那兒死。 Colette

這是她第一本小說「Claudine」系列的第一句。說的是主Claudine的自白，也是Colette的自身想法。她不動搖的個性，似是與生俱來的。

總是有很多女生把錯摸與背叛視為最重要的路標，似是「見了鬼便永遠怕黑」，還把這樣的恐懼視為智慧－女人的智慧。但看《寫我華麗緣（Colette）》中的Colette，她經歷一次又一次的背叛，感情上的、金錢上的，但她在憤怒以後卻不是恐懼，也不必一定把悲傷「引以為鑑」，卻是每次傷痛以後她都更留心自己，去做自己喜歡做的事，用盡全力再投入另一段感情，再寫下更多更多更深情更真實的句子。用有限的生命，活出無限的可能性，這不也是一種昇華嗎？

也似她筆下的一句：

我的生命真美妙，只是希望我能早點發現這點。 Colette

（《寫我華麗緣（Colette）》劇照）

愛情的可能性：為丈夫成幕後寫手是愛，與丈夫共戀上同一位情婦也是愛

說到可能性，或電影或Colette的故事本身，也令人深思有關愛情這回事。時時聽說，情人眼裡容不下一顆沙，莫說是第三者，哪怕是小小的錯誤也會發酵成天下的問題。可筆者也聽過不少人說，哪有一輩子只愛上一人的道理？愛有千百樣，不只有長廂斯守的那一種。

Colette的故事穿越百年，也似是告訴我們，有關愛情的可能性。