【反斗奇兵4】牧羊女回歸與胡迪續前緣？強悍形象象徵女生蛻變？

記述每個人的童年，亦陪伴我們成長的動畫《反斗奇兵》，將於今年6月播出第四輯，故事除加入三位新成員，在上一輯「被失蹤」的牧羊女（Bo Peep），亦以180度轉變的強悍角色回歸大螢幕，為劇情留下大大的懸念。

上一輯提到，雖然不捨與童年玩伴胡迪和巴斯分開，但安仔最終仍選擇割愛，轉贈給承諾會珍惜他們的邦妮。(《反斗奇兵》劇照)

記得剛播《反斗奇兵》，是在筆者3歲的時候，事隔20多年，不只自己，安仔亦已長大成人，再不是需要玩具的年紀。上一輯提到，雖然不捨與童年玩伴胡迪和巴斯分開，但安仔最終仍選擇割愛，轉贈給承諾會珍惜他們的邦妮，故這次劇情，便由邦妮的家展開，因Forky被放到玩具箱後，堅稱自己「不是玩具」，而引起注意，胡迪等一眾人更決定與他一起到外界見識，輾轉間他們在嘉年華裡認識Ducky和Bunny。

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牧羊女以帥氣造型登場。(@toystory) 故事另一亮點，便是於上輯失聯的牧羊女，終與胡迪重聚，雖以往曾互相傾慕，但她再現時，外表卻有著180度轉變，一脫過去粉紅波點傘裙的衣著，換成全藍色的造型和斗篷，看來多分強悍感覺。雖不知曾歷甚麼事情，但見她右手纏著繃帶，左手亦有紫色膠帶，讓網民好奇她的遭遇，亦想知道重遇胡迪後，兩人關係會否再次復燃。

當女生由柔弱變得強悍

或許有人會不捨舊時嬌滴的牧羊女，認為現時的她不再溫柔，欠缺點女生魅力。不過，每位女生也有成長的一天，需跳出溫室，經歷風雨，才會有全新體會，正如現在的牧羊女般，擁有獨立、幹練和充滿自信的個性，不也是另類的魅力嗎？再說，形象轉變後的牧羊女，內心不一定會跟著變，細看她的斗蓬內面──粉紅波點，這便是她沒忘記過去歡樂時刻的證據，也許底子裡的她，仍是那位善解人意的牧羊女，只是生活令她磨練出其他面向，包含無奈與掙扎。

我們暫不知道牧羊女遇到甚麼經歷而蛻變成現在的模樣，但回想生活中，可曾試過，大、中、小學同學聚會上，重遇舊時好友，發現她跟從前不同了，少了兒時的稚氣，多了一份現實而感到抗拒？成長就是不斷學會放下與開拓，過程中或會遍體鱗傷，需要自我療癒，然後長出更大的翅膀自我保護，裝起強勢才能在面對現實時不易被擊倒，但這不代表失去真我，撥開層層保護網，還是那個熟悉的她。

在你以為別人變了的同時，也許別人同樣感到你不同了，最重要是我們明白當中的蛻變。

以前的牧羊女造型，予人斯文柔弱感覺：

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