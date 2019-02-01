【豬年職場】唔想做蠢豬：切忌過份低調　存在感比盡責做事更重要

「呻」都係一門學問

唔少打工仔最鐘意就係呻，明嘅，老闆唔肯出錢但又要你做到件事好好睇睇；同事又蠢又懶就乜都唔使做，佢做唔掂又塞畀你，你可靠所以無得放工；對外又有唔知自己想點、只係Ban橋唔交橋嘅煩客。每日真係有十萬樣嘢屈喺度，好想同人呻下抒發下。

撰文：詩寧

（《未生》劇照）

職場上，方丈容納到懶或蠢嘅下屬，但包容唔到得罪佢嘅人。 詩寧

但各位打工仔緊記，「呻」都係一門學問，你要搵啱聆聽對象，佢唔可以口疏同埋你哋最好係坐埋同一條船，即係你衰咗佢都唔會有著數，否則，你隨便呻兩句，佢轉頭就是非當人情幫你散開去。無論你工作上嘅遭遇有幾值得同情都好，太多人知，對你都唔會有好處，唔通同事知道你慘之後，佢哋就會救你出苦海咩？

（《未生》劇照）

呻嘅內容都要諗過先出口，有啲人你係唔怨得嘅，例如你明知個老闆吝嗇，你就唔好唱佢「請」同事食麥當當做Welcome Lunch都仲要象徵式每人收返十蚊，正所謂崩口人忌崩口碗，真嘢唔好拎出嚟講，你內心知就得啦，你估你唔講，其他人就睇唔出佢係石頭鑽不出血咩。呢個世界真係有人小器到你想像唔到，我上文所講嘅兩位被炒同事，就係衰講老闆壞話，一個傳一個，你唔會知老闆聽到嗰個係咩版本，總之佢憎你，要你消失。

（《未生》劇照）

存在感比默默做嘢更重要

能夠喺公司做到人見人愛當然好，但呢個道行唔係人人修練得到，但最少你要有一定嘅存生感。唔好以為無人認得你，就少啲人叫你做嘢，無論你幾靜，有屎嘅時候一定有你份；但如若你太靜，有糖嘅時候就無人記起你，咁你就永遠只有吃屎的份兒。默默做嘢係盡責，但做完啲嘢要畀人知先得，否則你有你做，功勞就其他人領。

唔好以為無人認得你，就少啲人叫你做嘢，無論你幾靜，有屎嘅時候一定有你份；但如若你太靜，有糖嘅時候就無人記起你，咁你就永遠只有吃屎的份兒。 詩寧

叻唔需要畀全世界知

我做過咁多份工，的確見過唔少叻人，曾經有同事係乜都識：電腦維修、營銷策略、公關技巧甚至係一啲日常生活小智慧，佢咩書都睇亦學以致用，幫公司、同事解決好多問題。但佢個短處就係鋒芒太露、鐘意認叻，當其他同事有嘢唔識要問佢，佢就會大大聲話：「下？咁簡單都唔識？都叫你唔好咁毒，多啲出去擴闊眼界。」、「呢啲嘢係人都知啦，你點解會唔知架？你無朋友架？」搞到同事尷尷尬尬，內心唔鐘意呢個人，當呢個人有事嘅時候，就無人幫佢了。

職場上，方丈容納到懶或蠢嘅下屬，但包容唔到得罪佢嘅人，各位打工仔，豬年醒目啲呀！