【創業女生】天生保守難成功？Facebook女高層：全賴背後有好丈夫

2015年4至6月我們做了一個調查，對象是在香港從事Mobile App Development的企業，大部份（超過八成）是不足50人的中小企，總共訪問了100間公司。 其中一項「發現」，是女性創業者極少。

在美國，普遍僱主認為女性結婚生子後便不會工作，甚至「嫁雞隨雞」，生活依附丈夫的去向，故能難得到擔任高層的機會。（《老闆好壞》劇照）

說是「發現」，因大家印象中，女生創業本來就少，從事科網的更是少之又少。數據卻告訴我們，真實情況比我們想像中的還糟。

100間公司裏，有86間公司的創辦人是「全男班」，只有14間公司有女性創辦人（她們是真真正正的「男校女生」）。而這14間有女性創辦人的公司裏，只有一間是「全女班」，由兩名女生所創！直比珍珠還寶貴。

碰巧朋友介紹我認識一位旅居LA、有天使投資經驗的女友人，我們就此談了起來。

朋友叫Grace Woo，是美國一家超過125年歷史上市企業的高層，近年和另外六位女士成立了一個小小的基金，希望專門投資在女創辦人身上。

Facebook的COO Sheryl Sandberg自言，事業成功背後，全靠有個願意陪她離鄉別井工作的丈夫。（視覺中國）

美國極少女高層：女性婚後不會繼續上班

「在美國，只有極少女生可以擔任企業的高層。」Grace說。這點實在出乎我意料之外﹣﹣女權主義在美國很普遍吧？他們還馬上誕生第一位女總統後選人呢﹣﹣原來不是那回事，「因為僱主認為女性結婚生子後，不會繼續上班。」

不像香港，美國沒有輸入外勞擔任家庭傭工，而請保姆的成本太高，所以很多家庭一生了小孩後，媽媽別無選擇，只好辭工在家帶孩子。反而香港女生結婚生子後，重返職場的很多，因為找外傭很容易，長輩也樂意幫一把。

另一個原因，是很多美國女性習慣「嫁雞隨雞」，會跟隨丈夫的新崗位穿州過省，所以僱主常有偏見，覺得結了婚的女員工隨時會「離鄉別井」，索性不作提攜。

難怪Facebook的COO Sheryl Sandberg，一直強調她的成功，全賴背後有個好丈夫﹣﹣對方為了讓太太安心到Google上班，毅然辭去自己在LA的工作，陪她到灣區Bay Area履新。角色調轉的例子，在美國原來這麼罕見。

美國僱主對女僱員的偏見，也存在於投資者和女創辦人之間，令很多「天使」對女生卻步，擔心她們隨時放棄事業，自己的投資便回報無期。結果女生無法融資，創業難上加難。

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女人天生比男性保守，不敢冒險，就算有十足把握，也是戰戰兢兢的嘗試。（《剩者為王》劇照）

女性創業先天困難：保守、不敢冒險

Grace說，她們這個基金的七位女生都有個小小的祕密，就是丈夫的工作比較「mobile」，不大受地域所限（例如醫生，在哪裏都能找到工作），所以對太太的支援也較多。

我分享自己的觀察，說女生創業難，還有性格因素—女性天生比較保守，不敢冒險。

像我有創業的朋友可以為了簽下一名重要的代言人，不惜押下銀行所有存款「搏一舖」，之後再作融資。我聽了都流冷汗，自問不可能冒這樣的險。

最近多了創業的朋友鼓勵我「自立門戶」，像弄一個小小的基金作天使投資之類。他們常客氣地說我眼光準，像「誰和誰，沒人認識的時候你已看好他們，如果當初全買下，你個portfolio靚到不得了」，還異常「肉緊」地推銷：買野、淨係買野咋，有幾難呀？

縱然女人未必有如男人的膽色，但要是好好利用，一些天生的特質都可以成為創業的優勢。（《合約男女》劇照）

所以說他們都是創業家，眼前世事無難事。但我不同，我覺得什麼都很難，怕得要死。

Grace說這才是女生通病：「女人一定要有十足的把握，才敢戰戰兢兢去嘗試；男人卻不同，就算只有『五五波』，也拍胸脯向全世界宣示自己能勝任，做了再說。」

因此她經常鞭策女下屬或職業女性朋友，反問她們「為什麼你只接受這麼低的人工」，或「為什麼你沒信心可以勝任那工作」？

像Grace這種身處美國的華裔女生，能走到今時今日必然經歷了無數次過五關斬六將，難怪她心存感恩，想回饋社會。

結果我像「投資推廣署」上身一樣，大力鼓勵她回流香港。若她肯把矽谷的經驗、資金引進香港，一定受惠者眾。

【本文授權轉載自Leona Wong HK Startups，經01女生編輯，原文女人創業難】