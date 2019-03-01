【女生識食】新式fusion泰菜館：開胃菜、主菜、甜品樣樣出色！

最近筆者與朋友一起試了一家新派Fusion泰菜館「so thai so good」，竟有意料之外的驚喜。

坊間不乏地道又正宗的泰菜館，要力拼這些經營多年且聲譽極佳的泰式餐廳相當不易。這家位於尖沙咀集團式經營的新派Fusion泰國菜「so thai so good」則非常聰明，以西菜mix泰菜作招徠，用上嶄新的製作及拼湊菜式的方法，為食客帶來意料之外的驚喜！

80多款菜式中，除了少數傳統泰菜如冬蔭公之外，大多是西式泰菜。當日筆者與三位女性好友享用了泰式三文魚他他配多士、金柚魷魚沙拉、烤雞蘿菠炒飯、冬蔭功海鮮意粉、芒果拿破崙、以及蘋果金寶伴軟雪糕。芒果拿破崙與蘋果金寶伴軟雪糕明顯是西式甜品，而冬蔭功海鮮意粉亦顧名思義，是以意大利粉取代金邊粉。

然而大家不用擔心，餐廳有來自泰國的廚師，而且醬汁與調味都是地道的泰菜風味，只是製作方式或材料有所調整而已。

筆者與朋友尤其喜歡泰式三文魚他他配多士以及冬蔭功海鮮意粉：冬蔭功海鮮意粉先以忌廉跟冬蔭功醬煮成醬汁，再配上煮得煙韌有彈性的意粉，入口雖有辣味卻又不止於是一層薄的辣味而已，加上海鮮的鮮甜，構成一道味道層次豐富的菜式。

而泰式三文魚他他配多士，則是以香茅青檸汁配上挪威三文魚，加上脆口的多士組合，味道清新，口感十足。不過怕辣的朋友要小心，這款泰式三文魚他他配多士頗辣，筆者其中一位怕辣的朋友就完全吃不下。不過如果你是位無辣不歡的人，這道菜絕對可以說服你。

最重要的是，他們的菜式於泰菜而言，算是比較清淡。先旨聲明，其實食得泰菜，多少都明白所吃的東西都會比較油膩，差別僅在於有「多油」。普遍泰菜都油到嚇死人，尤其是吃至快要清碟時，就可以清楚看見黏在碟上那厚厚的一層油，每次見到都不禁要深呼吸一下來平息罪惡感。但這間餐廳的菜式則相對較為清淡，吃完也沒有飽飽滯滯的感覺（如果你不吃甜品的話）。

講起甜品，他們的甜品絕對值得讚賞！芒果拿破崙的皮很薄而且鬆脆，中間夾了不少芒果肉和吉士醬，幾位朋友共同享用一碟亦同樣滿足。若然再加上外層鬆軟、內層充滿肉桂及蘋果粒的蘋果金寶，絕對可以完美滿足口舌之慾！

店內還有本全素餐牌，就算朋友堆中有不食肉的朋友，也不會因而落單。

另外，餐廳的訂價亦相當合理，當日筆者與三位朋友吃了這麼多道菜，每人都不用花上$200元即可落樓，由即日起至3月31日，憑藉恒生信用卡更可以半價優惠享用「冬蔭功海鮮意粉」和「菠蘿炒飯伴燒雞」！若然大家還未想好周末去哪聚餐，不妨考慮這間新式fusion泰菜館吧！

so thai so good 地址：105, L1, Mira Place 1 電話：2574 6262 開放時間：星期日至四/公眾假期 11:00 - 23:30；星期五至六/公眾假期前夕 11:00 - 00:30

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