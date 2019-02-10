【奧斯卡】《羅馬》成Netflix首部入圍電影：生命是一場冒險

《羅馬》獲得今屆奧斯卡十項提名，成為Netflix第一部入圍奧斯卡最佳電影的作品。這是根據導演Alfonso Cuaron童年回憶拍成的一部電影，藉此向照顧他多年，情同家人的保姆Libo表達謝意，沒有高潮起伏，沒有結局，只有一個成長的故事。 成長中得到了很多的愛，以為這是理所當然，直至彼此的生活起了各樣的變化，沒有好與不好，只是走的路再也不同，才發現可以得到的都是幸運。《羅馬》除了是導演的兒時故事，也是我們曾經的故事。

《羅馬》除了是導演的兒時故事，也是我們曾經的故事。（《羅馬》劇照）

那一年，不論是主角一家或是墨西哥，都發生了很多事。墨西哥動亂的政治與躁動的社會使羅馬區變得動盪不安，大宅內居住著生活美滿的中產家庭，任職醫生的男主人長期在外工作，年輕女傭Cleo照顧著女主人Sofia與她四名子女的日常生活。這個家庭看似完美，實情卻是父親早已為外遇拋下家庭，加上Cleo意外懷孕卻被男友嫌棄，最終嬰兒不幸夭折。同樣被愛人遺棄的兩人，該如何面對苦澀茫然的生活？

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愛並非堅不可摧 但我們確是在各種的愛護中成長

電影描繪的盡是女傭Cleo與這家人的生活日常，每天重複地準備早餐、哼著歌，以溫柔的吻喚醒小孩、目送家中各人離家、打掃家居，從這些最簡單不過的小事中可以感受Cleo溫暖又單純的性格。孩子們也是疼愛並依賴著Cleo，無論是怎樣的身份，同樣可以感受關懷與羈絆，是這個家庭獨有的溫度。

有的家庭是避風港，有的家庭是傷痛的地方。愛並非堅不可摧，但我們應該相信曾經感受過的都是真實而且動人。一生一世的愛也許是虛無的，然而我們確是在各種的愛護中成長。而那些曾經使人脆弱不堪的，都成就出無堅不摧的我們。

每個早上，Cleo總是以哼著歌，輕柔的喚醒小孩。（《羅馬》劇照）

我們都在學習去理解與家人之間那種關係的本質是什麼。當有一天大家不再牽著手，關係不再緊密的時候，空出的那個洞更讓我們重新窺探人生。一直認為家人是世界上最重要的，也正因如此，生命中最大的難過也是來自於家人。同時，在難過的時候，他們也是最能讓我釋懷的存在。所以總是在想，在自己的人生裡，有沒有曾經為其他人帶來力量，又有沒有好好向他們感激曾經付出的一切。

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有的家庭是避風港，有的家庭是傷痛的地方。（《羅馬》劇照）

堅強不需以背叛來襯托 總會有不同的人進出你的生命

Sofia的丈夫有外遇，拋下了一家人；Cleo意外懷孕，嬰兒夭折，男友不願負責更出言侮辱。同樣被拋棄的兩人沒有抱頭痛哭，糾結於不幸中，反而因此改變了對人生的態度。怎樣的吵鬧也是於事無補，不如抓緊現在擁有的，何況還有這幾個天真開朗的小孩，最真摰的情感就在眼前。

電影有很多傷感的時刻，卻不怎麼沉重。生活化的情節連接著我們生活的現實世界，那些溫和又樸實的場景，也就是我們都曾經歷過的事。關於生活，總有這樣變動的一年，有著不同的人進出自己的生命，然後如電影中所言：這會是一場全新的冒險。

生命是一場冒險，應感激曾經歷過的。（《羅馬》劇照）

最佳電影沒有配樂，加上黑白畫面，在家中看你可能還需要一點耐性。電影同時在戲院上映，雖然場次不多，卻非常值得到戲院觀看，在那裡才能讓你完全地代入導演回憶的時空中。

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