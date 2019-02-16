左手Vogue右手Foucault！「女影」創辦人Sonia：打扮是為了自己

帶你看香港女人形象，她是「左手 Vogue，右手 Foucault」的黃鈺螢 Sonia Wong，同時也是香港女影創辦人、女人節創辦人、大學講師、作家。 文：香港特派 Kayla／女人迷

她是「左手 Vogue，右手 Foucault」的黃鈺螢 Sonia Wong，同時也是香港女影創辦人、女人節創辦人、大學講師、作家。（女人迷提供）

「左手 Vogue，右手 Foucault⋯⋯」這是一句寫在黃鈺螢 Sonia Wong 專欄的介紹，也是我對這位女性的第一個印象。第二印象，是同屆畢業禮中碰面，她是那個頭髮極短但眼線極長，唇色豔紅的博士畢業生，看起來氣勢凌厲，與身旁教授和畢業生截然不同的學姊。三步之遙，卻讓我感到望塵莫及。有一天，我們在女人節香港（Women's Festival HK）的工作場合中，正式認識。

年紀輕輕已經身兼博士學位畢業生、香港女影創辦人、女人節創辦人、大學講師、作家等名銜。別人眼中不受常規的惡女，私底下，她形容自己是一個「任性的小孩」。 這個相約在大學的晚上，剛下課的她依然精神滿滿，而學院的氣味卻絲毫沒有嚴肅的味道，與她的訪談之中，她的幽默和熱情讓空氣變得自由，也令我想起女性主義和理論，是如何在年輕的大學生身上漸漸萌芽，成為大家日後生活的一部分。

女孩子不用只成為「漂亮」

從小到大，我在別人眼中都是一個漂亮的女生，聽得最多的說話就是：「你很漂亮。」「這其實是異性戀話語系統，或者陽具中心主義對一個女性的認可，告訴你，你最大的資本就是你的美色。」Sonia 在成長過程都被不安全感包圍，一直用一把「漂不漂亮」的標準尺來評價自己、配合別人的期望 —— 不夠瘦、不夠美⋯⋯直到一個地步，她的自我形象開始崩塌，也開始抑鬱和焦慮。

我現在打扮是為了自己，是我所定義的美麗。 黃鈺螢

出問題的原因，是那種存在的方式，不是我自己由衷選擇的。」為了脫離別人的凝視（gaze），她改變髮型，例如留長髮的時候，把部分頭髮剷青。維持五年左右的時間，「三尖八角的、五顏六色的、長長短短的都有。」這對她而言是一種解放、一種充權，因為終於，「人們以我想要的方式去凝視我。」化一個與潮流不相關的妝、穿一套不被允許的古怪服裝、不出口成文當淑女⋯⋯ 女生除了「漂漂亮亮」還有很多可能性。口頭禪為「我對女孩子的要求很高！」的她，「漂亮」絕對不是她欣賞女性的唯一法則，就如她自己亦希望大家口裏那句「你很漂亮」少講為妙，「如果有人讚我做事能幹、很厲害很強，我會很開心。」

我現在打扮是為了自己，是我所定義的美麗。（女人迷提供）

時尚的靈魂，傅柯的思考

「左手 Vogue，右手 Foucault 這句話是形容得我很貼切。」Sonia 笑言自己的打扮的確不像一個教書的人，亦曾經想過修讀時裝科目，「我當時覺得時裝界的人缺乏了某種視角，所以打消了念頭。」她說時裝對於將人們的想法外化、表達出來是很有力的，例如陽剛性曾經被放置在女性身上，推動一個時期的女性思潮，例如 1980 年代流行的 「Power-dressing」。她心裏面的 Vogue 靈魂，並沒有因為自己是個「讀書人」而隱藏。後來 Sonia 選擇了哲學科，亦開始了她的學習之路。 現在她是大學講師，專門講性別。 「一開始我對從事學術研究的人都有一種沉悶、跟時代脫節的印象，當我慢慢進入學術圈子後，我自己的定位是一個愛美的、愛穿漂亮衣服的學者。 」每一次跟她見面，她雙眼上面定必有黑色的貓眼線，看到喜愛的唇膏會心動，會埋怨自己在照片裏臉泛油光和沒有補妝。幾十年前被指虛榮的「愛美的女學者」形象，她都放在自己身上。

有權者究竟是如何根深蒂固地控制一個人，去讓她覺得自己是錯的？而 Foucault（福柯）則像是她的大腦。傅柯的「治理術」是文化研究課堂必修的一環，以解構社會權力從何而來為開端。傅柯指出不論是政府機關、教育機構還是醫療系統都由上而下地控制人們的思考，而控制無孔不入，存在於宗教訓條，也存在於我們社會的所謂風俗和道德觀。女性面對性侵時不敢發聲、不同性取向的人需要自我隱藏等等現代情況，都可以見到 Sonia 一度非常着迷的議題的體現—— 反省的文化（ Culture of Confession ）。

法國哲學家Michel Foucault（左）與Alain Finkielkraut（右）（VCG）

一直以來，性（Sexuality）與別（Gender）對我來說是切身的議題。 黃鈺螢

「我對於權力、基督教思想、反省文化很着迷，這些關乎於控制（Manipulation）。例如，有權者究竟是如何根深蒂固地控制一個人，去讓她覺得自己是錯的？權力者和整個社會如何傳遞一些信仰，去形成個體的行為和經驗？ 這些問題，慢慢就演變成我對性（Sexuality）與別（Gender）的關注。」

當我慢慢進入學術圈子後，我自己的定位是一個愛美的、愛穿漂亮衣服的學者。 （女人迷提供）

【本文經授權轉載自「女人迷」，原文：專訪女影香港創辦人 Sonia：漂亮，不該是欣賞女性的唯一法則】

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