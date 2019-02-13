【相愛故事】CocoChanel、王爾德、賈寶玉　糟糕的戀人也值得被愛

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精選五則相愛故事，從吳爾夫（Virginia Woolf）到香奈兒（Gabrielle Bonheur Coco Chanel），從賈寶玉到妮歌潔曼（Nicole Kidman），在親密關係裡，愛有很多模樣，而在這之中永遠不變的，就是自己。

「當你有機會重新開始時，這都是好事」——Nicole Kidman（女人迷製圖）

1.　妮歌潔曼Nicole Kidman

1990 年，Nicole Kidman與Tom Cruise相識相愛。當年才 23 歲的Nicole Kidman，便與阿湯哥步入禮堂，在當時可是大家眼中的神仙伴侶。

你以為Nicole Kidman的一生，就如同童話故事一般，往後都過著幸福快樂的日子了嗎？這段令人稱羨的婚姻，維持了 10 年，在 2001 年兩人決定分道揚鑣。但她從不責怪與怨恨，僅淡淡地說：「我當時太年輕也太倉促。」 她感謝過去的種種，無論是快樂還是傷痛。

在離婚之後，她開始學習成長，成為自己。2002 年的《此時．此刻》（The Hours）中，她戴上了假鼻子，飾演英國作家吳爾夫，拿下了奧斯卡最佳女主角、金球獎最佳戲劇電影女主角。

今日的Nicole Kidman已經成長為張開雙手擁抱他人的女皇。（GettyImages）

與Tom Cruise分開後　Nicole Kidman：離婚不可怕　是成長的開始

有人說Nicole Kidman離婚後，事業開始如日中天。她曾說過一句話，可作為回應：「這並非只是單憑運氣，你必須願意讓這些事情發生，也要願意妥協、願意改變。」

38 歲時，她認識了現在的丈夫──Keith Urban，她曾這麼形容他們的感情：「我們是兩個孤獨的靈魂，注定在彼此願意敞開心胸時相遇，我們是容易受驚也能勇敢的綜合體。」在兩段婚姻中，她從受保護的公主，變成了張開雙手擁抱他人的女皇。

燙痛過的孩子依然愛火——王爾德（Oscar Wilde）（女人迷製圖）

2.　王爾德Oscar Wilde

王爾德（Oscar Wilde）與波西（Bosie）在劇場後台相識，那一眼大概驚心動魄，波西無疑俊美，王爾德為他浪擲千金，這麼說吧，美是種天賦，並且比天賦更高，因美無需解釋；波西亦是毫無才情，儘管反覆讀了十四遍《道林格雷的畫像》，王爾德憐惜他，不如你做我的藝術之神，他凝望他，文思湧現，愛是極好靈感，你在我的文本裡活，比你寫下自己的文本更美。

他是毒，他不吃藥，愛是罌粟，波西景仰王爾德縱橫的才氣，王爾德眷戀波西年輕的靈肉，同性情愛在當時有罪，波西父親昆斯貝理侯爵（Marquess of Queensberry）塞給王爾德紙條，「致王爾德，一個雞姦者。」 王爾德為波西賠上了財產，賭上了才氣，下獄度過兩年。在法庭上，王爾德振振有詞：

我的愛，不能說出名字，就像你在米開朗基羅和莎士比亞的十四行詩中找到的愛。儘管他們彼此吸引，彼此相愛如此自然，這個世界不能理解這種愛，只管嘲笑它⋯⋯

王爾德赤裸裸的告白，波西卻消失了，或許正如王爾德早說過的，生活中只有兩種悲劇：一個是沒有得到你想要的，另外一個是得到了你想要的。

獄裡只有小小的窗，當他仰頭，月光灑落像愛人昔日輕柔的吻。在獄裡，王爾德依然寫情書給波西，深淵書簡，信裡固然有怨懟，有更多是卑微請求，你在哪裡呢？你能不能回覆我？他在最地獄的時刻，想起他像記起天堂。

王爾德的墓落在巴黎蒙帕拿斯墓園，後人在墓前留下自己的紅色唇印，以吻封箴明志，你是多麽糟糕的戀人，可我依然愛你直到最後一刻。(Getty Images）

王爾德是躺在陰溝裡，仍然不忘仰望星空的那一種人，愛是星空，儘管閉上眼睛，仍照得自己一身燦亮。人說王爾德的筆好，他就拼命寫他，折騰了才氣，將一無所有的情人理想化。

王爾德出獄，波西再度出現，愛陰魂不散，王爾德落下妻小，再次擁抱他，容他擰乾自己最後的時日。王爾德死之前，他們分手，他獨自一人在巴黎，身無分文，連杯咖啡的錢都付不出來。

王爾德的墓落在巴黎蒙帕拿斯墓園，後人在墓前留下自己的紅色唇印，以吻封箴明志，你是多麽糟糕的戀人，可我依然愛你直到最後一刻。

你愛的甚至不是未未來，沒有了未來還是要愛。——賈寶玉（女人迷製圖）

3.　賈寶玉

許多人問，你還年輕，怎麼不多走走看看。這是一個對象提結婚你就想跟他分手的年紀，這是一個曖昧不是熱戀不成的年紀。有人說你這麼多年愛著一個人可惜了，外行人猜測這長跑還「無果」的戀愛是否食之無味棄之可惜。

你沒要回應世界的憐憫，這麼大了，好友都生了兩個孩子、那留學的同事換過幾次打卡伴侶，你始終只愛過一個人。

可是你並不遺憾。

你愛的甚至不是未來，沒有了未來還是要愛。

你愛著，就像賈寶玉認了林黛玉。腐朽的命中注定在她眉梢開出花來，那人兩靨之愁中有他的喜悅。

你愛著，就像林黛玉遇著賈寶玉。她才氣收束了寶玉的乖張性情，那弱不禁風的胸膛原來能收容她的軟弱。

你愛著，就像林黛玉遇著賈寶玉。她才氣收束了寶玉的乖張性情，那弱不禁風的胸膛原來能收容她的軟弱。（Pinterest）

你們的愛是這樣，充滿了缺憾。林黛玉哭，眼淚是來還給賈寶玉的；你有很多小脾氣，像來修煉他的生命一樣。寶玉散漫，遇上黛玉就偏執的很；他對生命充滿野心，卻愛你愛的很克制，像是怕揮霍什麼似的，在一起這麼久，睡著同顆枕，還傳訊息預約你的早餐。

愛也不是佔有，也不是永永遠遠，可是此刻哪怕有大江大海能讓你們去看，恐怕你們如寶玉回應黛玉的試探：「任憑弱水三千，我只取一瓢飲。」 老天，你們的愛情真的好老派。記起《紅樓夢》寶玉黛玉初見，寶玉說：「這個妹妹我見過的。」 那如故，是前世種下的訊息，第一眼我們看著喜歡，心裡就是舊識了，於是活著再不感覺孤寂。

你們第一次認識的時候原來是爭辯《紅樓夢》，你覺得他把經典讀的歪斜無理，他說你把市井小民讀成財閥世家。可說起寶玉與黛玉的愛情，你們都點點頭，說故事寫得好，沒有善終，未嘗不是一種善終。

「我的生活不曾取悅我，於是我創造了自己的生活。」——Coco Chanel（女人迷製圖）

4.　可可香奈兒Gabrielle Bonheur Coco Chanel

12 歲，Coco Chanel提早認識世界殘酷，人情冷暖，她知道人生只有自己靠譜。母親走得早，父親遺下她不管了。青春期成長的七年，她在孤兒院，習得一身討飯求生存的才能，包含低頭，包含縫紉，她知道自己能是什麼。

她輾轉去酒吧唱歌，人們朝她喊Coco，色瞇瞇瞅她，她是酒吧裡一朵艷放的花。她不介意，大辣辣回望，人群裡，她看見了她第一個情人巴爾森。與其說是情人，不如說是做情婦，生活困頓嘛，她得先活下來，才有資格談談理想。 「我的生活不曾取悅我，於是我創造了自己的生活。」 巴爾森當她是精緻的玩偶，漂亮而異端；可可演得也稱職，沒期待巴爾森是從天而降的白馬王子，她隨他走入法國上流圈，各取所需，開拓眼界，她格格不入，又生猛新鮮。

在那樣的場合，Coco Chanel遇上阿瑟．卡伯，她的第二個情人，才明白愛情不只是肉體相吻，也能是精神相惜。阿瑟．卡伯使她安然，替她的才情喝采，Coco Chanel把對人生追尋的渴望告訴阿瑟．卡伯，知道他會懂。

Coco Chanel一生沒有停止談戀愛，那些男人，都成了Coco Chanel的情人們。（Pinterest）

因她一句「我想做帽子」，卡伯贊助她開店，康朋街 21 號，硬草帽橫空出世，城市裡的漫遊者聞香而來，Coco Chanel的時尚之路，說穿了，背後從來也是交易與愛情，滿是城市女子的氣息，世故而純真，亦真亦假。

卡伯愛她，更愛上流社會，他必須娶貴族夫人，體面婚姻交換穩固的社經地位。Coco Chanel很早就懂了，相知相惜怕是不夠，她的愛再濃，都無法折現，愛情比時尚更現實。

卡伯死於一場突然的車禍，留了部分遺產給她，再推一把她的時尚夢。Coco Chanel的時尚王國，滿是她愛過的線索。

Coco Chanel一生沒有停止談戀愛，那些男人，都成了Coco Chanel的情人們。人們若是問她為何不婚，她就俏皮答：「大概因為我沒有找到一個能和Coco Chanel媲美的漂亮名字。」 她把自己愛成傳奇，若是要愛，這群男人得襯得上我。愛是風格，經典永恆，路過的情人，是他們可惜了，收編歸檔，我要記得Coco Chanel世故而純真的表情，再會了，我要再去愛了，你們誰也攔不住我。

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人不應該是插在花瓶裏供人觀賞的靜物，而是蔓延在草原上隨風起舞的韻律。——Virginia Woolf（女人迷製圖）

4.　維珍尼亞．吳爾夫Virginia Woolf

維珍尼亞．吳爾夫Virginia Woolf與維塔·薩克維爾-韋斯特Vita Sackville-West相識於 1922 年，那時吳爾夫 40 歲，維塔小她 10 歲，她們都是詩人，便以詩抒情吧，那個年頭愛是什麼沒人急著定義，浪漫愛未走紅，世上無「同性戀」之名，形婚還沒盛行，維塔已經跟著男同志老公育有一子，行酷兒家庭實踐，她也與吳爾夫愛得正烈，有些人碰上了，求的不是結局，是知道不愛可惜。

想念的時候，吳爾夫就給維塔寫信，「我沒收到你的信，為什麼沒有呢？也沒有一張照片——再見，我最親愛的毛茸茸小東西。」愛是線索，吳爾夫清楚性別的曖昧性，磕磕絆絆地，把愛寫進書信，寫進文本，《Orlando》完成於 1928 年，那是吳爾夫致維塔最擲地有聲的情書。

吳爾夫寫下經典作品《Orlando》以明志，男性與女性身份裂變，你瞧，當時間、空間、性別的維度都無法捉摸，愛始終在那裡。（Pinterest）

吳爾夫寫下經典作品《Orlando》以明志，男性與女性身份裂變，你瞧，當時間、空間、性別的維度都無法捉摸，愛始終在那裡。

愛了，我們雌雄同體，如和自己相處一樣親密；愛了，我們生生不息，活得比呆板歷史更悠長；Orlando，是女性主義的烏托邦，也是愛的烏托邦。

若是錯過你，人生深感可惜。她們都是愛的信徒，愛一個人是不該有疆界的，去愛就是開疆闢土，如入無人之境，發現你早就站在那裡。

生命是追求，親密關係也是，當性別開始越界，當疆界開始模糊，愛長出奔放形狀，我在人群裡望見你，迷戀你，瞧見自己的淺淺倒影，你完成了我，我完成了你。

每每畏懼愛的時候，我都會想起吳爾夫與維塔來。

【本文經授權轉載自「女人迷」，原文：從吳爾芙到香奈兒的相愛故事集：沒有善終，未嘗不是一種善終

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