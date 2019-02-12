【Russian Doll】Netflix又一神劇反思無限重生：一晚追哂無難度

2019年才開始不久，但若筆者斷言《俄羅斯娃娃：派對輪迴（Russian Dolls）》或是2019年Netflix的最佳劇集，相信不會有人異議。劇集在IMDb 及「爛茄」評分別達8.1及8.5之高分，一致好評。劇情有如數年前在香港上映的《死亡無限LOOP （Happy Death Day）》，女主角不斷在生日當天死去又重生；不同之處，在於這套一共八集的劇集探得更深，說精神病、說生存、說創傷、說一生的遺憾⋯⋯結局卻倒是開放的，男女主角到底死了沒有？

誠實看後感：由第四集開始「神展開」，緊張程度是－「一晚追哂無難度」！

點圖看劇透內容：

（內含劇透）

劇集只八集，每集只三十分鐘。筆者最想說的卻是－一定要「捱過」頭三集，好戲在後頭！要這樣提醒，只因每一集基本上也是差不多的場景，差不多的情節，觀看第一、二集，難免會有種感覺：主角只是不斷的死，不斷地回到起點，我究竟在看甚麼？稍稍「意志力」不堅定，便差點接停播放器，錯過了精心鋪排的「戲碼」！幸好，筆者一直看到第三集結尾，劇情「神展開」－另一位跟Nadia（ Natasha Lyonne飾）一樣的男生Alex（ Charlie Barnett飾）出現了。看到這兒，筆者已不擔心各位看不下去了，其緊張程度就「一晚追哂無難度」。

劇集的調子，亦由開頭的輕鬆喜劇，轉為愈發黑暗，因為Alex尋根究底，這美國故事似應驗了中國的傳說，輕生的人會不斷回到自殺當天，日復一日地不斷重複，而Alex正正是自殺的。劇情緊湊不再話下，科幻卻並非只一味故弄玄虛，觀眾隨主角們抽絲剝繭，反思有無限次重生的機會，又能否找出人生到底哪兒出了錯？如何面對創傷與愧疚？若今天真的要死了，你又要做一個怎樣的人呢？又有沒有哪一件事，你不惜用盡你最後的一口氣去糾正？

有關這套劇集，其實說得愈少愈好，只因後來的五集，集集的轉折都有驚喜，以下是一些劇集中的一些感悟：

（《Russian Doll》劇照）

若你知道今天會死，你會做甚麼？

－面對背叛愛人，原來你只想原諒。

Alex與Nadia一樣，不斷重複死亡的那一兩天。然而，跟Nadia不一樣的是，她最後的一天，是她36歲生日當天；而Alex的卻是他人生中最低谷的一天。他準備跟拍拖9年的女友求婚，卻發現她與人出軌，於是便跳樓自殺。

Alex日復一日的經歷同一件傷心事，十多次跟女朋友談判還是沒有好結果，一次又一次，試過哄也試過罵，直到遇到Nadia，發現或許是最後一次死掉了，他竟放下怒火，面對背叛愛人，他只想原諒，及祝願她幸福，比起質問，他說：「其實你早早已告訴了我，只是我沒有聽而已。你每次說累的時候、每次輕輕推開我的手的時候⋯⋯只是我從來沒有聽而已。今後，你不用在照顧我了。」

一次又一次，或許出路就只有原諒，只是我們倔強，求死不求生，也不自知。Alex有不下數十次的「機會」；我們？就此一生。

（《Russian Doll》劇照）

你不需要解決問題，只需讓其他人進來。

不少人對劇名中的「俄羅斯娃娃」有不同的解釋，最多人認同的一個，就是－那最真實、最千瘡百孔的自我，就藏在一個又一個空心的外殻裏頭。要解決問題，先要面對自己。

劇集把輪迴歸疚於兩人的創傷與精神病。Alex有強逼症，又受感情挫敗；Nadia的母親則患精神病，而自己一直把母親的死歸咎於自己，認為是童年的自己一手把母親推向死亡。Nadia與Alex在這死亡輪迴中相依為命，最後甚至在平行時空中失散，似是怎都不能力挽狂瀾，在最緊張關頭，Nadia還是捉住了Alex的手，叫他不要跳下去。

你能答應我，我現在不死，就會快樂一點嗎？ Alex

不，那倒不能肯定。但我能答應，你不會是自己一個。 Nadia

面對解決不了的問題，或許真的不需急於解決，在最絕望時候，或許你只需打開「重重外殼」，讓別人進來。

＊更多劇照：

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