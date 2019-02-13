【出Bonus應否轉工】薪金是其次　成就感決定高度　別偽裝為生存

農曆新年前後，不少工作機構都會發放花紅，亦有一班打工仔於領取完獎金後萌生轉工的念頭，但你又有否想過自己是為甚麼而轉？是為轉而轉，還是真的因現時工作不適合自己而轉？

（《29+1》》劇照）

「生活」與「生存」，雖然只差一字，但兩者的意思卻存在極大的差異。真正的生活方式應是輕鬆快樂地做自己喜歡的事情，即使當中遇到阻礙，也樂於嘗試去尋找方法解決問題，而不是在自怨自艾。

常說生活逼人，社會政策與朋輩親友讓人感到壓力，但除此以外，又有否想過壓力有機會是源自工作上？一天的時間為24小時，根據非正式純計，大部份人只有8小時，甚至更少的睡覺時間，減去睡覺時間後，大概只有約16小時，而當中用來工作的時間就足足佔據了一半，因此如果從事不如意的工作相等於人生有一半的時間都不快樂。

不過，哪又怎麼能證明現時的工作並不適合自己？或許是時候要誠實面對自己的狀況，從而決定去或留了。

你有成功感嗎？

（《無法成為野獸的我們》劇照）

沒人是天生的工作高手，人們常說的「天生吃這行飯」這句說話大概只是善意的謊言或討好你的技巧。任你再有優勢，到真實於工作上實行起來卻會存在很多的困難，有人學習的速度較快，而有人則走得較慢，但重要的是於捱過當中的過程、完成一個又一個的難關後，你有成功感嗎？倘若到最後只是認為終於解決了一項麻煩事，並沒有任何的快樂與幸福感，那麼不如找一份能得到成功感的工作吧！

你能從中成長嗎？

（《未生》劇照）

除了薪金高低以外，心理學教授Ronald E. Riggio指出一個更核心的問題，就是在你考慮是否轉工的一刻需及時的問自己：「工作有意義嗎？」，一份適合自己的工作應該是能夠達到你當初進入公司的期願，即使還未達成你的目標，也至少一定要讓你感覺得到一份工作動力，產生「在這裡工作、在這裡捱是值得的」的想法，而不是一味充斥壓力。

另外，也要想想現時的工作有否讓你留在停滯不前的狀態？如果工作的範疇過於簡單，但你有更多的事想要實行時，那麼便可以決定尋找另一份能讓你有成長機會的工作了。

你能做自己嗎？

《無法成為野獸的我們》劇照）

縱然職場上凶險萬分，為了提防小人，保護自己，故有機會為自己帶上一個假面具，甚或為了增取升職的機會，而因應老闆、上司的要求，從而改變自己的做法，變相等於埋沒了自己的思想。一星期中至少有五天的上班時間，倘若只能在週末的兩天放輕鬆做自己的話，也未免太辛苦了，因為無論將生活上大部份時間用來「假裝」，也不會過得快樂、有意義。

以下５件事全部答「Yes」的話，表示你應考慮辭職。點圖看更多不適合留在現時工作的原因＝＝＞

現在，你知道正在從事的這份工作適合自己了嗎？

（資料來源：Psychology Today）