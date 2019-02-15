【女強人】能力高等於「唔nice」？女生裝作平庸只為不被社會批評

記者朋友最近採訪一位成功的女創業家，內容非常精采。她在自己的臉書分享了這篇作品，不料有女生留言道： 「佢人nice 嘛？之前我睇過佢自己嘅投稿，印象麻麻。」 真想問問這位留言的女生，如果受訪者是位男仕，她會不會問同一個問題：佢人nice嘛？估計她多數不會。那為什麼她看完一位成功女性的訪問後，會有此一問，兼判斷「印象麻麻」？

對於女創業家，大家關心的除了是她的能力，還有就是她「nice不nice」。（《槍狂帝國》劇照）

Facebook COO Sheryl Sandberg曾講過一個例子，反映社會對事業女性的雙重標準：商學院課堂上老師拿出一份履歷表，讓學生們根據這位企業家的成就，討論對其印象。如果履歷表上的名字是男性，同學們所作的評價大多正面：進取、遠見、有承擔等；但同一份履歷，如果換上一位女性的名字，種種負面形容詞便層出不窮：一意孤行、陰險、自視過高…不一而足。這不是明擺著的偏見嗎？

任何人要在競爭激烈的社會做出成績已經很不容易，而女生即便事業有成，還是會被評頭品足、還得小心奕奕維持「母性」的友善形像，否則就有機會被批評為「唔nice」。為何我們對事業女性這樣苛刻？

任何人要在競爭激烈的社會做出成績已經很不容易，而女生即便事業有成，還是會被評頭品足。（《槍狂帝國》劇照）

社會對「女強人」的雙重標準影響深遠，使許多女生在事業上，明明可以有更大的成就，卻為免風頭過盛惹人閒話，而刻意表現得平庸些。一位朋友曾有過親身經歷：

客戶想推行新計劃，召來幾個部門高層和顧問一起開會商討。朋友參與了第一次會議後，已大致掌握公司遇到的問題，對應實行的策略亦心中有數；第二次開會，高層們輪流發言，內容和上次的十分接近，但她耐著性子，提醒自己不熟的事要多聽幾次，以免有任何誤會，影響判斷；第三次，高層再輪番把第一和第二次的申訴重覆第三次，她在心裏咆哮：如果沒有新的資訊，勿再糾纏過去了，大家商量下一步該怎麼走吧！可是，她仍沒發言。她怕了解不足、怕身份不符、怕無法提出具說服力的方案…

女生應坦然接受自己的優點，好好發揮，勿為了做個別人口中「nice」的女生而使自己屈就。（《槍狂帝國》劇照）

就在我朋友糾纏於該繼續袖手於高層們遊花園，還是該提出把焦點放在計劃的實行上時，同場的男同事毅然站起來，中斷了高層們的發言，然後在白板上列出他認為要著眼的重點，果斷地提出正確的討論方向。那份自信迅速懾服眾高層，使會議回到正軌上。

朋友回想那一刻，一方面感謝同事救她一命，打斷了眾高層們無休止的「喃嘸」，但她忍不住反省，為什麼猶疑不決、沒勇氣走出那一步，直到男同事發言？並非她看不出問題癥結或不知應怎樣做，而是不想做「醜人」。她為什麼不想做「醜人」？因為「好女生」應友善、包容、避免衝突嘛！她不想成為「唔nice」的「女強人」啊。

朋友分享的這段經歷，對我也是一種當頭捧喝。踏足社會多年，不敢出風頭的懦弱恐已對造成我不小的影響，只是自己一直都不知道，這覺悟來得太遲。但我希望及早提醒其他在事業不同階段的女生，可以比我更勇敢，更坦然接受自己的優點，好好發揮，勿為了做個別人口中「nice」的女人而使自己屈就。

相信文首那位成功的女創業家，必也曾從這番掙扎中覺悟、成長，如今對「唔nice」之類的片面之詞，早就一笑置之了。

【本文授權轉載自Leona Wong HK Startups，經01女生編輯，原文女強人】

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