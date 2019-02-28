【創業女生】總輸在起跑線？研究：小看女創業家的人「走寶」了

曾經有個創業的朋友邀請我加入他的團隊成為合夥人（co-founder），原因是「研究顯示，有女合夥人的初創成功率較高」。我這位一切講求科學和證據的創業朋友如是說。雖然我最終沒有加入，但對這句話一直印象深刻。

「研究顯示，有女合夥人的初創成功率較高」（《見習冇限耆》劇照）

不是說女創業家或有女合夥人的初創，融資特別少、特別困難嗎？憑什麼有證據顯示女人創業成功率更高？我對朋友的說法大惑不解，直到最近深入求證，始知這原來一點不假。

先看一點數據：在2017年，全美只有區區2%的風投資金投入女創業家的初創。導致這種嚴重分配不均的主要原因，當然是本來創業的女性就極少（佔全部初創的約十分一），而她們在融資過程中，又容易被以男性為主的投資者（美國僅11%風投為女性）有偏見地對待，包括如我在早前的文章所寫，向她們問較多負面導向的問題，令女創業家在融資時顯得保守，無法充分展示其初創的潛力，結果「輸在起跑線」。

女創業家一開始就比男性面對更大的阻礙，但她們可以為自己的初創扭轉局面。（《見習冇限耆》劇照）

不但在首輸融資如是，若繼續追縱成功融資的初創，就會發現女性創辦的初創在其後的融資中，亦節節落後：有35%全男班初創在首輸融資後能繼續找到資金，但僅2%全女班的初創有機會獲得次輪融資。時間軸拉長一些，如果初創發展得好，後來得到「退場」（exit）的機會，則大約11%由男性創辦的初創最終被收購，至於女性的初創，獲收購的比率只有0.5%。

社會普遍認為女創業家或有女合夥人的初創，融資特別少、特別困難。（《見習冇限耆》劇照）

女創業家的成功例子：

這是多大的鴻溝啊。說到職場上的性別差異，相信沒哪個行業比最講究創新的科網更差。既然女創業家一開始就比男性面對更大的阻礙，她們可以怎樣為自己的初創扭轉局面？另外，當時我那位朋友憑什麼堅信加入女合夥人可以增加勝算？我稍為再看一些資料，發現朋友真的沒騙我：如果你是投入資金給那區區2%女創業家的風投，你得到的回報將遠超另外那98%風投–他們走寶了。何解？

（待續）

本文授權轉載自Leona Wong HK Startups，經01女生編輯，原文女人創業 先苦後甜】