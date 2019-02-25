【蔡依林．腦公】高唱少女愛情成長史　適合自己才是完美情人

蔡依林最新 MV《腦公》向80年代的經典港片致敬，除了加入詼諧港片元素以外，更探討「理想情人」其實並不適合自己；同時，Youtuber理科太太也發布與作家丹妮婊姐的合作影片，討論想要找到理想對象以前，我們都應該先找到自己。我們都知道，只要彼此適合，你就是我的理想情人。 文：女人迷編輯Phoebe

「我腦公，到底在哪啊？」

在青春裡，或多或少有過這樣的時刻：喊著偶像男明星「腦公」，腦中想著何時才能等到自己的完美情人。下課時間和三五好友圍在一起看著近日最熱門的電視劇，爭相搶著要當男主角的「腦婆」。

幻想著美好愛情從天而降、白馬王子在眼前現身、轉角就能遇到理想情人，我們巴不得來場驚天動地的愛情故事，將整個人沈溺在愛情的泡泡裡。而後我們知道，真實的戀愛，沒有泡泡，卻有更多美好。有這樣一首《腦公》告訴我們，真實戀愛中的美好，或許遠比幻想泡泡來得更能觸動人心。

理想和現實之間的落差

《腦公》——曲來自蔡依林的最新專輯《UGLY BEAUTY》，直接將表示「老公」的時下流行用語「腦公」當成歌名並貫穿全曲，描述熱戀伴侶的心情與崇拜情人的憧憬，扎扎實實地，把所有能夠表現甜膩的細節都寫進歌裡了。

由蔡依林飾演一位為電影男主角神魂顛倒，渴望愛情的女子。（圖片來源：蔡依林官方Facebook專頁）

想要叫你 腦公 腦公 腦公 每分每秒 腦公 腦公 腦公 永遠陪我 愛我疼我抱我

日前釋出的 MV 也用影像回應了這首歌想要打造的情境，只不過 MV 劇情裡能看到有別於歌詞，對愛情的其他定義。由蔡依林飾演一位為電影男主角神魂顛倒，渴望愛情的女子，邀請女星吳君如飾演「姻緣女神」為蔡依林找到理想伴侶，同時也請到中國男星鄭愷飾演一直守在蔡依林身邊，沒有被注意到的「有緣人」。姻緣女神為完成蔡依林的心願，將電影中的男主角一一召喚出來，包含賭神、殭屍、鹹蛋超人等經典港產片角色都化為真實人物現身在蔡依林面前。只不過，電影終究是電影，原先以為是完美情人的男主角，怎麼知道和蔡依林是如此不適合，興趣不合、志向不合、生活方式也不合。

因為距離所產生的朦朧美，讓我們都誤信了那就是愛情，一頭栽進迷霧中才看清真實的面貌——就算對方符合自己對理想型所有的標準又如何？理想型不代表就會適合自己。

《腦公》MV截圖（圖片來源：蔡依林官方Facebook專頁）

陷入熱戀旋渦之前先想清楚，你的理想型，是否也是適合你的型？

完美自我不存在，完美情人亦是

先前蔡依林的另一首新歌《怪美的》MV 釋出時，她就曾經公開表示覺得「追求完美是 Bullshit，沒有人是絕對完美，若要追求完美，我永遠追不完」。如果說《怪美的》是要揭開完美自我不存在的事實，那《腦公》就是要討論「其實完美情人也不存在」的情況。

除了蔡依林以外，2018 年度快速竄紅的 Youtuber 理科太太前段時間發布與作家丹妮婊姐的影片，也討論了「理想對象」的標準，在影片中理科太太提到了一個判斷對方是否為自己的理想對象的方法，那就是「先認識自己，了解自己的需要」。

理科太太Youtube頻道截圖（女人迷）

雖然很多人都知道在關係裡，本來就沒有理想對象、完美情人存在，只有最適合自己、能夠讓自己感到舒適自在的人。但為什麼我們仍然會期待有理想對象的出現呢？讓我們從心理學家對「自我」的討論開始了解。心理學家Karen Horney曾在其著作《我們內心的衝突》提出不同於佛洛伊德「本我、自我、超我」的人格劃分，她認為「自我」可以視為我們在生活經驗中所形成的自我意象（self-image）。

心理學家Karen Horney（女人迷）

點擊大圖看心理學家Karen Horney對「本我、自我、超我」的人格劃分，理想對象可能並不真正適合現在的自己▼▼

高富帥是美好結局？電影才那樣演

在蔡依林《腦公》MV 的最後，蔡依林終於意識到一直以來渴望的愛情就在身邊，飾演男主角的鄭愷也從燒臘店廚師搖身一變成了「高富帥」，少女對美好愛情的幻想泡泡終於有著落，如願獲得「腦公」。《腦公》MV 向 80 年代的經典港片致敬，連結尾也參考電影結局，讓男主角有身份大轉變的機會，看似幽默詼諧的劇情設定讓歌迷直呼有趣，但如果將 MV 裏看似完美的結局套用到現實生活中，我們可能會發現一件事：

一定要是高富帥才能獲得完美結局嗎？

《腦公》MV截圖（女人迷）

有沒有可能，你單純是你，我依然是我，沒有戲劇性的變化，也不需要突然殺出的身份轉變。就我們兩人，一起攜手共度人生接下來有哭有笑的日子？

昔日的女高中生們漸漸長大，不再懷著少女心稱呼偶像明星「腦公」，她們學著了解自己真正的需求，一個個找到相處起來真正舒服自在的伴侶。在一次同學會中，當年入戲最深的女孩如今牽著另一雙手，他們相望，眼神裡透露著：「我們都不完美，但我們在一起的日子，讓我們都活得很美，雖然沒有完美人生，但有你一起共度平凡已經足矣。」

【本文經授權轉載自「女人迷」，原文：蔡依林《腦公》談理想與真實關係：只要我們合適，你就是我的理想情人】