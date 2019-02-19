【Marvel隊長】Brie Larson最強英雄當之無愧　26歲奪奧斯卡影后

萬眾期待的《Marvel隊長（Captain Marvel）》將會在3月6日上映，除了結局如何，大家都把焦點放在這位「救世主角」－Brie Larson（貝兒娜森）上。不少人將她與DC《神奇女俠（Wonder Woman）》的Gal Gadot（姬嘉鐸）作比較，驟眼看，Brie Larson似是遜息了點。 若你也有同感，那筆者就強烈建議，入場前除了重溫Marvel系列外，也要先看看有關Brie Larson的其他作品。這位Captain Marvel，戲裹戲外，都大有來頭。

《Marvel隊長》由Brie Larson擔任女主角。這位Captain Marvel，戲裹戲外，都大有來頭。（《Captain Marvel》劇照）

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「全能演員」：是歌手，也是編劇與導演，26歲奪奧斯卡影后

Brie Larson由6歲便已開始在《The Tonight Show with Jay Leno》中演出，從小已立志要當個演員，家人也十分支持。少女時候，便已開始在電視節目《Raising Dad》演出，也曾在一些電影中飾演配角。24歲，已「擔正」當女主角，在《Short Term 12》中飾演少年收容所的人員，照顧迷途青年，題材沉重，但演出恰如其分，受到肯定。接着便是我們都熟悉的《抖室（Room）》了，為了飾演受虐又被幽禁的年輕母親，她刻意減磅，令自己看起來更消瘦，又隔離自己，更容易代入角色，更奪2016年奧斯卡最佳女主角。

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不過，除了演戲外，Brie Larson也十分多才多藝，多方發展。她曾推出唱片《Finally Out of P.E.》，更自彈自唱，不過筆者還是比較欣賞她的演技。另外，她也曾當編劇及導演，短片名為 《The Arm》，獲Sundance Film Festival的特別評審獎。

為演最強「英雄」，進行地獄式訓練：要推5000磅吉普車？

那這位奧斯卡影后，又如何準備演出最強的Captain Marvel呢？Larson早前在Instagram上分享訓練片段：推一輛接近5000磅的吉普車。

她的「地獄式」訓練也包括215磅的舉重及400磅的「臀推訓練」。Larson在一次接受外媒訪訪問中提到，這除了令身形更多健美，也能令她更入戲。她說：「Captain Marvel最厲害的地方，就是她的力量。通過訓練，我能與她更貼近，也令我更加深對她的認識。」

Larson也提到其實從不愛鍛鍊身體，從前從不太關心身材如何，直至要演出這「超級英雄」的角色。她道：「從前我只想當個有腦袋的人，因此我只愛閱讀和文字；但這次卻是一個很好的機會，讓我感覺到⋯⋯我的身體是我的。」

光看預告及海報，Captain Marvel這位超級英雄的確不是太吸引，但有這位「影后級人馬」坐陣，應該會是十分精彩的演出。

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Sources：Bazaar, Forbes