【high tea】甜蜜系、野餐主題、藝術風主題餐廳　特色下午茶推介

雖然已經做好上班的心理準備，可是長假過後，仍是難以捉緊上班的節奏。

在心情低落的時候，最好的紓壓方法就是吃點甜點！今次我們就特意為大家挑選三間不同風格的餐廳，讓大家可以品嚐三款不同風味的下午茶，為下一個工作周加加油。

LE BREAD LAB（르브레드랩）

如果你喜歡少女感裝潢及少女感滿溢的甜點，位於尖沙咀美麗華廣場的LE BREAD LAB絕對可以一次過滿足你所有願望。

（圖片來源：ig@lebreadlabhk）

雖然筆者不是個粉紅控，但身邊所有朋友都被LE BREAD LAB甜美的粉紅色系裝潢迷倒。走進LE BREAD LAB就像是走進糖果店一樣，不單有個以粉色箱子堆成的高塔，一旁更有夢幻的粉紅氫汽球，整間店都非常「IG-able」！

除了裝潢非常夢幻之外，店內售賣的甜品同樣夢幻。LE BREAD LAB主打為草莓奶油捲，鮮甜飽滿的草莓配上濕潤綿密的蛋糕，甜而不膩，質感柔軟。若加上以多款香濃的牛奶加新鮮切粒的草莓果肉的草莓牛奶，絕對幸福感滿溢！

（圖片來源：ig@lebreadlabhk）

除了草莓奶油捲及草莓牛奶之外，店內更有香蕉奶油捲、香港限定的雜果奶油捲、紫薯牛奶、紅薯牛奶、伯爵奶茶、咖啡可供選擇，總有一款合你心意。即日至3月31日，以恆生信用卡於星期一至五購買飲品更可享有半價，快約三五知己一起品嚐夢幻下午茶吧！

地址：尖沙咀彌敦道132號美麗華廣場3樓303號舖

（圖片來源：ig@lebreadlabhk）

+ 3 + 2

URBAN PARK

在香港地做生意絕不容易，亦是如此坊間愈來愈多主題餐廳，務求內外兼備，吸引顧客。於尖沙咀坐享3,000尺的URBAN PARK就是其中一家特別的主題餐廳。

顧名思義，URBAN PARK就是位於城市內的綠化戶外餐廳。最近他們為了迎接秋季，特意推出「Picnic in the PARK」，讓大家可以愜意地在草地上野餐，享受野餐籃內一系列的美食及氣泡酒，悠閒地度過下午時光。

「Picnic in the PARK」多款小食包括小薄餅（Blinis）、檸檬忌廉、青瓜和鱒魚蛋三明治、原條粟米、迷你紅絲絨杯子蛋糕及馬卡龍等。除此以外，餐廳更貼心地準備了歐陸式的野餐籃及防水野餐毯，讓大家可以輕輕鬆鬆在城市內野餐！

特別提醒大家：「Picnic in the PARK」的供應時間只限於星期一至星期日的下午4時至6時，而且需提早預訂及付款，有興趣的朋友記得盡早準備了。

地址：尖沙咀加連威老道20-22號瑞生尖沙咀酒店4樓

+ 6 + 5 + 4

COBO House

港島區出名多環境加食物質素兼備的好餐廳。COBO House由米芝蓮一星名廚主理，食物質素自然有一定保證。不過餐廳不止追求食物質素，對創辦人來說，環境同樣重要。COBO House不時會與藝術家合作，展出他們的作品，讓大家可以在藝術氛圍下享用美食。

（圖片來源：ig@cobohousehk）

（圖片來源：ig@cobohousehk）

COBO House近期推出限量供應的「Cha Chaan」下午茶。「Cha Chaan」以本地茶餐廳美食為設計靈感，共有五款鹹點和八款甜品，包括以自製牛油和新鮮海膽混合而成的「海膽菠蘿油」、以傳統歐洲菜式注入韓式風味的「牛肋肉紫菜釀苦苣」、自家製的扁麵包刨上珍貴的純天然粉紅朱古力Ruby Chocolate的「自製芝士髒髒包」、盛於迷你煎鍋內的朱古力慕斯，配搭由棉花糖製成的「雞蛋漢堡」、熱狗造型的馬卡龍「甜熱狗」等。每款都新穎獨特，保證能為大家帶來味覺上的刺激。

地址：西環石塘咀南里8-12號地下及1樓

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