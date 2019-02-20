【辦公室結界】晚晚OT源自開會文化　避免老細無限loop可以點做？

你有無試過，放工後個腦好攰唔係咁清醒，諗一諗自己當日做過乜？完成咗乜嘢工作？然後好恐怖哋發現自己竟然乜都無完成過。明明工時好長、無偷懶、出咗好多腦力，但依然有一堆嘢未做好，啲文件仲喺枱頭等緊你！持續不斷的OT ，只係源於份工多嘢做？啱一半，背後仲有一個原因——開會！

作者：詩寧

（《不懂撒嬌的女人》劇照）

開會的意義

只要你條Team有三個人或以上，你就好難避開「開會」的命運。究竟點解要開會？好聽啲講，開會畀大家報告下手頭上做緊乜，可以令個Project順暢啲，減少甩漏或好讓上司更適當地分配人手，例如Peter太忙？就分返啲工作畀John幫手。表面說話係咁講，但實際上「開會」係咩一回事？

（《華麗上班族》劇照）

開會係為咗表達自己好忙

打工仔你一定知道，喺香港職場上，「得閒」是罪名，就算你真係坐喺度「𢯎腳」，都要邊「扮工」邊𢯎 ，萬一你同人講手頭上無咩忙緊，大家就會覺得你係冗員、廢人，除咗講你是非之外，仲會諗辦法畀嘢你做，喂，你有糧出架喎，點可以「得閒」？因此，開會前大家都會儲定一堆工作，即使有時間做晒100%，但為咗開會時候有嘢可以「講到自己好忙」，就只完成40%，留返60% 喺開完會先做。

可能你會話：「喂，我唔係啲咁嘅人，我好正直嘅。」你乖乖做晒自己嘢，亦好大方幫其他同事做埋佢哋嗰份，但你一樣要開會，會議室就好似結界咁，你入一入去，返出嚟就發現人生無咗三個鐘，被消失的三小時，你只係坐喺度凍、聽同事講啲不著邊際嘅說話，上司又總係講一堆假大空，佢強項就係將啲明明三句講完嘅說話，兜來兜去講成個鐘，令人聽到頭暈暈。

（《未生》劇照）

開會係解決問題定製造問題？

幾經辛苦，終於喺永遠都好大冷氣嘅會議室出返嚟，去個廁所、飲杯水，已經六點，你喚醒已進入Sleep Mode嘅電腦，想完成埋開會前做到一半嘅工作？Sorry，你喺結界嗰三個鐘有好多Email嚟咗等緊你覆，同時又有其他同事埋嚟搵你傾嘢，覆完已經八點。想做完「實事」先收工？又一次OT 到十點。

(《半澤直樹》劇照)

曾經遇過一個老闆，好鐘意同事問問題，佢要求每位同事都要喺會議上提問，講下自己做緊嘅嘢有乜困難，藉開會集思廣益，希望成班同事齊心解決。同事們內心都覺得老闆是傻的嗎，唔通我星期一遇到困難，儲到星期四開會先問？問得嚟都完成咗。初時大家都唔發問，但老闆就好唔開心，覺得同事唔好學、唔團結，結果佢就將會議無限拖長，拖到有人發問先心息，結果，大家每次開會前，都要花盡腦力諗一堆問題，夾硬喺開會時候滿足老闆喜好。如果用「諗問題」嘅時間做實事，大家又可以早一個鐘收工了。

老闆要你開會，你又點會有得避？！唯有諗計令自己喺結界舒服啲。（點圖即看，５招避免老細假大空、無限loop＝＝＞）

（《自體發光辦公室》劇照）

終極開會結界，原來是...



如果你做政府工，我相估你對「開會」有更深感受。我做過某間半公營機構，啲會要約「高層」一齊開，但「高層」本身就每日朝九晚六都開緊會，你想約佢？提早三星期啦，如果個會係同時有兩個或以上「高層」參與，就大鑊啦，夾來夾去，剩係約開會都成個月，嗰個月就係不停同佢哋啲秘書Email往來，出現得最多嘅字就係"availability ＂。會都未約到，無人落決策，咁需要處理嗰件事點算？等囉！社會上好多民生小問題，點解遲遲實行唔到？點解整一個網上交表系統都需要18個月？

親，約唔到人開會啊。

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