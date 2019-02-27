Lady Gaga格林美台上溫柔而勇敢的發言　為「受傷的人」發聲

在第 61 屆格林美獎（Grammy Award）上，Lady Gaga 與 Bradley Cooper 以 Shallow 一曲奪下兩個獎項，Lady Gaga 在上台受獎時，更呼籲大眾重視心理健康問題。

第61 屆格林美獎在2月中舉行頒獎典禮，Lady Gaga與Bradley Cooper 以《星夢情深》電影主題曲〈Shallow〉，分別奪下最佳流行組合／團體表演、最佳影視原創歌曲獎。

▼▼電影《星夢情深》傳遞心理健康這議題，按圖放大看更多劇照▼▼

+ 5 + 4 + 3

Lady Gaga 在上台受獎時，除了感謝一直在身旁支持自己的好夥伴 Bradley Cooper，也鄭重的提到了心理健康問題，並且呼籲大眾重視此事：

我只想說，我真的很榮幸能成為這部電影的一份子，一起傳遞心理健康的議題，因為這件事情是如此重要。有許多藝人正面臨心理健康的問題，所以我們必須照顧彼此。 If I don't get another chance to say this, I just want to say I'm so proud to be a part of a movie that addresses mental health issues. They're so important. A lot of artists deal with that. And we gotta take care of each other.

如果你看見某個人受傷，不要視而不見；如果你正在受傷，即便會很辛苦，試著深入你的內心，去尋找那份潛藏的勇氣，並且試著向外求救 So if you see somebody that's hurting, don't look away. And if you're hurting, even though it might be hard, try to find that bravery within yourself to dive deep and go tell somebody and take them up in your head with you.

Lady Gaga 曾經坦言自己在 19 歲遭性侵後，患有創傷後壓力症候群（PTSD），她曾歷經長時間的心理折磨，嚴重影響到工作，這讓 Lady Gaga 不得不向外尋求協助，她曾在 SAG-AFTRA 的演說上提到：

我會看到一直折磨我的事件片段，還有那些經歷不斷在我腦海盤旋⋯⋯但是我沒有辦法獲得任何與心理健康有關的協助。

而這樣的症狀變成慢性疼痛、纖維肌疼痛、驚恐發作⋯⋯還會陷入自殺、自虐意圖的心理螺旋裡。

成為一位巨星，對於Gaga來說不只是帶來聲望，更是讓她擁有廣大的平台，為那些與她同樣深陷在心理疾病的人發聲。過去面對心理疾病，我們避而不談，甚至認為患有這些心理疾病的人是「想太多」、「自找麻煩」，習於鼓勵深受折磨的人要正向思考，但是這對他們來說，只不過是將問題根源隱藏在台面下，放任他們的焦慮、恐懼蔓延生長，最後演變成自殺、自虐的情況。

+ 2

Lady Gaga 說：「我們需要為心理健康問題帶來更多曙光，我們需要分享自己的故事，讓心理健康議題不再存於黑暗之中。」

她的呼籲，正點出了我們處理心理健康問題的態度，而是時候讓這些事情浮上檯面，攤在陽光底下。我們必須建立一個讓患者有勇氣求助的環境，去聆聽、去理解，進而給予更多同理及協助。

如果你身旁有正遭受心理疾病折磨的人，請不要忽視他，可以嘗試去聆聽，或者鼓勵他尋求專業協助；如果你是那位正在遭受心理疾病折磨的人，也請不要害怕，可以找一個值得自己信任的家人、好友，向他們求助。

心理疾病不該被忽視、忌諱，我們可以從小地方做起，開始建立一個友善的求助環境。

【本文經授權轉載自「女人迷」，原文：心理健康問題不該藏在黑暗裡！61 屆葛萊美獎 Lady Gaga 感性致詞】