Lady Gaga格林美台上溫柔而勇敢的發言　為「受傷的人」發聲

在第 61 屆格林美獎（Grammy Award）上，Lady Gaga 與 Bradley Cooper 以 Shallow 一曲奪下兩個獎項，Lady Gaga 在上台受獎時，更呼籲大眾重視心理健康問題。
第61 屆格林美獎在2月中舉行頒獎典禮，Lady Gaga與Bradley Cooper 以《星夢情深》電影主題曲〈Shallow〉，分別奪下最佳流行組合／團體表演、最佳影視原創歌曲獎。
▼▼電影《星夢情深》傳遞心理健康這議題，按圖放大看更多劇照▼▼
Lady Gaga 在上台受獎時，除了感謝一直在身旁支持自己的好夥伴 Bradley Cooper，也鄭重的提到了心理健康問題，並且呼籲大眾重視此事：
我只想說，我真的很榮幸能成為這部電影的一份子，一起傳遞心理健康的議題，因為這件事情是如此重要。有許多藝人正面臨心理健康的問題，所以我們必須照顧彼此。
如果你看見某個人受傷，不要視而不見；如果你正在受傷，即便會很辛苦，試著深入你的內心，去尋找那份潛藏的勇氣，並且試著向外求救
Lady Gaga 曾經坦言自己在 19 歲遭性侵後，患有創傷後壓力症候群（PTSD），她曾歷經長時間的心理折磨，嚴重影響到工作，這讓 Lady Gaga 不得不向外尋求協助，她曾在 SAG-AFTRA 的演說上提到：
我會看到一直折磨我的事件片段，還有那些經歷不斷在我腦海盤旋⋯⋯但是我沒有辦法獲得任何與心理健康有關的協助。
而這樣的症狀變成慢性疼痛、纖維肌疼痛、驚恐發作⋯⋯還會陷入自殺、自虐意圖的心理螺旋裡。
成為一位巨星，對於Gaga來說不只是帶來聲望，更是讓她擁有廣大的平台，為那些與她同樣深陷在心理疾病的人發聲。過去面對心理疾病，我們避而不談，甚至認為患有這些心理疾病的人是「想太多」、「自找麻煩」，習於鼓勵深受折磨的人要正向思考，但是這對他們來說，只不過是將問題根源隱藏在台面下，放任他們的焦慮、恐懼蔓延生長，最後演變成自殺、自虐的情況。
Lady Gaga 說：「我們需要為心理健康問題帶來更多曙光，我們需要分享自己的故事，讓心理健康議題不再存於黑暗之中。」
她的呼籲，正點出了我們處理心理健康問題的態度，而是時候讓這些事情浮上檯面，攤在陽光底下。我們必須建立一個讓患者有勇氣求助的環境，去聆聽、去理解，進而給予更多同理及協助。
如果你身旁有正遭受心理疾病折磨的人，請不要忽視他，可以嘗試去聆聽，或者鼓勵他尋求專業協助；如果你是那位正在遭受心理疾病折磨的人，也請不要害怕，可以找一個值得自己信任的家人、好友，向他們求助。
心理疾病不該被忽視、忌諱，我們可以從小地方做起，開始建立一個友善的求助環境。
【本文經授權轉載自「女人迷」，原文：心理健康問題不該藏在黑暗裡！61 屆葛萊美獎 Lady Gaga 感性致詞】