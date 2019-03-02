面對關係的結束，妳也會感覺到挫敗嗎？我們容易把愛情的挫敗，看成是一個人的失敗，為此勞心傷神，但 Jennifer Aniston 與 Brad Pitt 上週末的重聚，卻帶給我們看待關係結束的另一種觀點。兩人05 年因分歧而離婚，十多年過去後，兩人歷經在情路的跌跌撞撞，終能坦率地再次分享美好的時光。

上月中，Jennifer Aniston 舉辦自己的 50 歲生日派對，邀請對自己意義重大的人們齊聚一堂，共同分享她的喜悅。（Jennifer Aniston@Instagram）

上月中，Jennifer Aniston 舉辦自己的 50 歲生日派對，邀請對自己意義重大的人們齊聚一堂，共同分享她的喜悅，而根據《People》的報導，Brad Pitt 也來到了現場。報導中表示，Jennifer Anistion 幾經思考才邀請 Brad Pitt 參與這場派對，當天，她亦由衷為他的到來感到快樂，兩人簡單地擁抱，聊了幾句，便各自與朋友散開。

2005年，Brad Pitt與 Jennifer Aniston宣告因無法化解的分歧而離婚，震驚大眾。被譽為荷李活金童玉女的兩人，雖然愛得轟轟烈烈，但也寫下痛徹心扉的結局，十多年過去後，兩人歷經在情路的跌跌撞撞、人生的跌宕起伏，終能坦率地再次分享美好的時光。

▼▼Jennifer Aniston與Brad Pitt，曾被譽為荷李活金童玉女的兩人，在05年宣告因無法化解的分歧而分開▼▼

關係的重點不在於時間，而在能否帶來快樂

離婚，或是感情關係的崩塌，往往都會讓我們感受到失去的痛苦與強烈的挫折，不只是因為感情關係的結束，代表著我們失去深愛的人、我們需要重新適應新的生活方式，更是因為我們下意識容易認為，「結束一段感情」往往等於「自己的失敗」──我怎麼會連一段感情都經營不好？我是不是不夠好？我是不是不會愛？──甚至，我們需要面對周遭的有色目光，因為愛情的失敗，往往被視為個人的失敗。

Jennifer Aniston 去年又再度恢復單身，經歷兩次婚姻的結束，面對感情關係的結束，卻有著截然不同的看法（Jennifer Aniston@Instagram）

Jennifer Aniston 去年又再度恢復單身，經歷兩次婚姻的結束，她在《Elle》2019 年開月號的專訪中，面對感情關係的結束，卻有著截然不同的看法：

一段關係的結束，是因為我們都想要追尋快樂，而有時這段關係不再能給予我們需要的快樂。人生只能活一次，因此我絕不會繼續勉強維持一段滿是恐懼的關係──恐懼孤單、恐懼一個人生活──因為害怕而維持一段關係，無疑只是在幫自己倒忙！ And when they (marriage) came to an end, it was a choice that was made because we chose to be happy, and sometimes happiness didn’t exist within that arrangement anymore.This is our one life and I would not stay in a situation out of fear. Fear of being alone. Fear of not being able to survive. To stay in a marriage based on fear feels like you’re doing your one life a disservice

選擇結束一段感情確實令人掙扎而心碎，但 Jennifer Aniston 擲地有聲的發言，提醒我們誠實面對生活：關係的持續不必然是快樂的延續。若感情已不再能給予我們足夠的快樂，苦苦支撐這段關係，無法幫助我們經營快樂而有意義的人生，因為感情關係的重點不在時間長短，而在於它帶給我們的成長與快樂。

當我們選擇結束感情時，不妨關掉內心譴責自己失敗的聲音、撕下失敗者的標籤，漠視那些外界給予我們的有色眼光。因為結束感情關係，是為了成就更豐富的生活；結束一段感情的人，不是失敗者，而是真實面對內心、敢於讓生命往前的勇者。快樂才是生活的目的，而任何的感情關係，都只是通往快樂的一個選項而已。

選擇結束一段感情確實令人掙扎而心碎，但 Jennifer Aniston 擲地有聲的發言，提醒我們誠實面對生活：關係的持續不必然是快樂的延續。（Jennifer Aniston@Instagram）

關係可能會死去，但愛會留下

然而，分手之後，我們又該如何看待愛過的曾經、愛過的人？「失敗的戀情」、「我最深愛的人傷我最深」？Jennifer Aniston 在同一段專訪中，提出了另一個觀點，也許能給我們不一樣的想法：「在我自己看來，我的婚姻都相當成功。」

誰說成功的親密關係，就等同於兩個人一起走到最後呢？結束感情的我們，是選擇成全內心快樂的勇者，而關係的結束並不是個人的失敗，也非感情本身的失敗，我們選擇分手，是為了讓兩個人都各自在自己的生活中快樂，而那些共享過的美好，不會因為愛情的結束而消失。

雖然有句話這麼說：「一個最好的前任，最好像是死了一樣。」但一個合格的前任，也許不一定要「像死了一樣」，彼此老死不相往來。面對曾經愛過的人，Jennifer Aniston 與 Brad Pitt 的故事提供了我們另外一種可能：我們可以選擇承認，那些曾經愛過的人，在關係結束後仍是我們生命中很重要的一部分。

期待我們一起，嘗試用更寬廣的角度看待結束的感情，讓曾愛過的每一段，都成為生命厚實的基底。面對曾經愛過的人，我們可以試著找一個無關愛情、只關於祝福，而且彼此都能舒適的相處方式。如同小布與阿珍，經過愛情的轟烈、分離的傷痛，以及多年來反覆的沉澱，最終，生命沒有辜負他們愛過的曾經，那些曾經都醞釀成一個美好的祝福與關心──雖然我不再愛你，但仍祝福你的生活精采多姿，也祝福我們各自的生活都豐實快樂。

【本文經授權轉載自「女人迷」，原文：珍妮佛安妮斯頓重逢布萊德彼特：關係的意義不在長短，而在於快樂】