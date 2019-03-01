【理科太太】戀愛丶創業都理性冷靜　爆紅不因面癱全靠「有深度」

你是否曾經有過，在對方開口說第一句話的同時，就滿懷期待地想聽他繼續說下去的經驗？對 65 萬人而言，有那樣一個人，叫理科太太。 文：女人迷行銷實習生 Phoebe

2018 年六月，理科太太上傳了自己的第一支 youtube 影片。（理科太太影片截圖）

2018 年六月，理科太太上傳了自己的第一條youtube 影片，至今短短半年，理科太太已累積 70 部影片以及 65 萬訂閱用戶。經常將生活經驗結合科學知識的她，曾討論過「生理上的好看標準」、「用科學解釋分手為什麼如此痛苦」、「愛情心理學」等議題。

在影片裡，理科太太鮮少介紹自己的來歷，劈頭就問候：「嗨，大家今天過得好嗎？」。這樣的開頭問候也成為她的特色，許多粉絲邊點頭說著「我今天過得很好！」，邊繼續觀看影片，和理科太太學科學。科學，時常是很多人在求學過程中覺得很困難的學科。到底是什麼魅力，讓 65 萬人在短時間內注意到理科太太，和她一起找到科學的有趣之處呢？

每一個決定，都有理性因子的幫助

「理科太太」本名陳映彤，會以科學知識影片開啟 youtuber 生涯，是因為她是位現居矽谷的醫學工程工程師，科學自然是自己最熟知的領域。除了為人所知的理科太太稱號以外，他也有另一個身份——創業家。有著哥倫比亞大學生物醫學工程碩士學位的理科太太，用自己對保養品及新科學的認識，創立了自己的美妝保養品牌「NERD Skincare」。但與看似順利發展的 youtube 不同，NERD Skincare 的創業路走得顛簸。



以為在實驗室中埋頭做出產品已經是很辛苦的事，但「無法被看見」才是真正遇上的挑戰。嘗試數種行銷方法後，理科太太回頭擁抱自己最信賴的科學。將自己的臉當成實驗品，把容易致痘的「痤瘡桿菌」擦在臉上，讓臉上長出痘痘後，再使用產品使皮膚回復平滑。並將過程拍攝成影片，用最真實的經歷讓大眾看見品牌特色。

如今，理科太太已經將公司賣掉，專注經營家庭與 youtube 頻道，但仍不可忽視這部影片成功為品牌累積 2,300 萬個點閱數， 也被廣泛看見，打造一年營業額一億的驚人成績。不單單是理性創業，理科太太戀愛也談得理性。她自製「好感度權重比」為約會對象「打分數」，用數字來找到符合自己期望的未來伴侶。果真，也真找到了那麼一位「理科先生」並且生下一個「理科嬰兒」，夫妻也時常在理科太太的影片中露面，展現了理性之餘，兩人幽默的一面。理性創業、理性戀愛、理性溝通，這就是理科太太。



▼▼▼按下圖看看理科太太和她的「理科先生」：

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人生中的難事，理性仍然是最好的解方

爆紅之後，難免引來他人耳語。2018 年底，網路論壇 PTT 八卦版上一則「理科太太是台女典範嗎？」的討論話題，網友捏造了關於理科太太的不實謠言，表示自己「夢見」理科太太曾經有位論及婚嫁的未婚夫，而她卻在收了未婚夫的戒指後到美國跟別人結婚。不少網友在底下討論，更甚有人回應「笑死～臺灣出品 品質保證」，也有人說「雖然戒指當不了多少，阿不過收戒指不還也是呵呵」在未查明狀況之前，網友的言論就已先攻擊了理科太太一回。霎時之間，輿論壓力全落在理科太太身上。

同日，理科太太於自己的 Instagram 限時動態中發布兩則動態，表示這則討論內容實為捏造，除了明確表示自己的不滿，指出：「這樣講會傷害到我家人」以外。也附上律師擬定的聲明稿，說明即將對該網友提出告訴。莫名受到陌生人的抹黑，任憑誰都有可能沈不住氣。但理科太太在不到 24 小時之內，用幾乎看不見的情緒性字眼（只說了我很不高興），做出針對該事件的理性回應，一一破解網友的不實謠言，保障自己的權益。也不讓事件僅僅停留在回應，直接提出告訴，明確讓對方知道嚴重性。

事後，散布謠言的網友在原文處，為自己未經查證便道人八卦的行為表示道歉，並且刪除文章。整起事件讓各界紛紛讚揚理科太太高 EQ 的回應方式，證明「保持理性」仍然是處理危機的最高方法。也驗證了粉絲對他喜愛的原因——無論如何，她都會是那一貫保持冷靜的理科太太。

理科太太究竟教了我們什麼？

歷經快速爆紅、開始有廠商尋求業配、又在 PTT 上被網友匿名攻擊後，為什麼人們仍然喜愛理科太太呢？

▼▼以下用理科太太的三部影片，為你介紹她值得被喜愛的原因（按圖放大）▼▼

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理科太太將自己所信仰的理性思考、科學佐證運用在自己所做的每一件事情上，讓更多人看見科學的力量，也讓我們看見其背後隱隱透露出的信念——只要深信一件事，依循著這樣的信念做事、與人交流，每一個人都是影響力。影響力將會無限擴大，或許未來某天，人們見面時說的第一句話不再是「早安」，取而代之的會是：「嗨，大家今天過得好嗎？」也說不定。

我今天過得很好，你呢？

【本文經授權轉載自「女人迷」，原文：被情緒影響怎麼辦？和理科太太一起擁抱情緒，學習冷靜！】