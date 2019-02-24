【Back with the Ex】Netflix真人騷解構：前度復合真有好結果？

Netlfix「真人騷」節目《翻撻前度大集合（Back with the Ex）》，相信「騙」了不少人觀看。無他，只因「前度」這話題，永遠新鮮，永遠有解不盡的疑問，我們似是那些著了魔的「股民」，永不懂「止蝕」的道理。

（《Back with the Ex》劇照）

誠實看後感：由分手出發的愛情故事，比起甜蜜，更多的是尷尬。

一般愛情故事，都是由相遇開始的，但《Back with the Ex》卻不一樣，故事由分手說起，四對舊情人再次相遇，從過去的創傷、別離說起，才說現在。一連七集，每集只四十多分鐘，舊情人們每集都有特地任務－約會、說過去、為對方做一點事⋯⋯刻意要討好往日恨不得不得不放手的過氣情人。說明是「真人騷」，因此也似現實，舊情人相遇，沒有電影中的甜蜜，只是十分尷尬，尷尬得筆者隔着屏幕也替他們面紅耳赤，直想問他們：何苦？

Netflix的官方網站寫道：「是新開始，還是舊包袱？」四對過氣情人，從新面對舊情人，到底最後會否「翻撻」成功？筆者就不「劇透」了，只是筆者也可幸節目沒有美化復合這回事。看畢，只感覺凡事總有原因，當刻做不到的事，也不見得時間可以解決一切，念念不忘，也不一定要重修舊好。

（《Back with the Ex》劇照）

最「騎呢」復合方法：讓前度替你畫裸體掃描

以「真人騷」的角度來看，《Back with the Ex》的情節雖時有不自然的地方，但也算是娛樂性十足，「騎呢」復合方法，引得筆者嘖嘖稱奇，又捧腹大笑。這都可算是成功的一環吧？

四對過氣情人，年齡不同，也各有分手原因。有的出軌、有的因為距離、有的或只是太年輕，除了自己以外，便誰都看不見。各有各的復合方法，但要數最「騎呢」的，便一定是猛男Erik要前度Lauren替他畫祼體掃描，更在節目中露出臀部，引得 Lauren哭笑不得。看來，想跟前度復合，在節目取經是不可能的了，但當作娛樂，就是很好的選擇。

+ 3 + 2

「復合」大忌：好的壞的，也前事不計

復合成功也好；再次「分手」也好，四對過氣情人性格、年齡各有不同，卻也都不約而同地犯了同一個錯誤－就是以舊事來作標準。

面對舊情人，既然是談舊情，也免不了會談舊事。可是，一談舊事，不是一方先氣憤，便是另一方先哭泣。在節目中，有舊情人甫一坐下便似是審問犯人般向對方「問罪」，也有舊情人一說到過去，便直言太痛苦了，忍不住哭泣。這些情感，很難說成是愛，反倒，只是一種執著，要把過去的懷帳算清，要那昔日負了你的壞情人給你補償。這樣不平等的關係，哪會持久？

因此，若未夠道行做到「復合」第一誡：「好的壞的，也前事不計」，不如另覓新人，起碼賺了新鮮感！