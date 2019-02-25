奧斯卡2019｜大熱Emma Stone失落女配角獎　靠演戲克服焦慮症

Emma Stone前年憑著《星聲夢裡人》（La La Land）成為奧斯卡影后，今年再憑《爭寵》（The Favourite）被提名「最佳女配角」再次成為大熱焦點，雖失落今屆的奧斯卡獎項，但不論男女都會被她可愛的性格吸引著。精靈的大眼睛背後有著與其他人不一樣的故事，自小患有焦慮症，高中輟學往洛杉磯追夢，星光背後的她最感恩是獲得父母的無條件支持。

Emma Stone曾試過試鏡三年仍沒有演出的機會（Getty Images）

曾受焦慮症所困 高中輟學追夢

《星聲夢裡人》裡的Mia可說是Emma的寫照，Mia是個剛踏足社會，憧憬著在演藝世界的五光十色，經過多次的失敗仍努力不邂，完全是十多年前選擇輟學往演藝圈追夢的Emma，她幾乎參與迪士尼頻道所有的電視節目，並到所有處境喜劇試鏡演女兒角色，但都以失敗告終。Emma在接受《Rolling Stone》的訪問時分享了小時候焦慮症而不能上學，只能在家自習。Emma曾突然覺得家中著火然後十分緊張，變得無法呼吸，像是世界末日一般。

Emma透過表演減低令她焦慮的感覺（Rolling Stone）

Emma的父母為此尋求心理治療師的幫助，過程中她發現了有效減低不安的方法，就是透過表演把自己投入到一個虛構的世界中，像是短暫脫離了現實世界中所有令她焦慮的事物，因此她毅然決定從高中輟學，十五歲時搬到洛杉磯追尋演藝夢想。Emma曾多次表示父母的支持對她有著很大的鼓舞，她出身自富裕的家庭，本可以依靠父蔭，然而她卻選擇了走一條艱苦的路。Emma搬到洛杉磯後也經歷了一段消沉的時期，試鏡三年仍沒有演出的機會，惟有一邊到寵物食品店打工，一邊到處試鏡，未曾放棄任何機會。

重溫Emma Stone的經典角色：

+ 3 + 2

毫不掩飾真性情 贏盡友情與愛情

Emma與Andrew Garfield一直維持著超越愛情的情誼（Getty Images）

Emma與Andrew Garfield因合作電影《蜘蛛俠》成為戀人，拍拖六年後於2015年分手，直至現在仍有很多人希望他們能重修舊好。兩人一直維持著超越愛情的情誼，不論是在頒獎禮場合還是私人時間，總不難發現二人充滿默契的眼神與舉動。縱使分開了，他們仍然關心著對方，在前年Emma在奧斯卡封后時，Andrew在台下眼泛淚光，衷心為她感動的模樣已勝千言萬語。

Emma Stone與Jennifer Lawrence兩個傻大姐以互相調侃為樂（IG_emmastonepictures）

Emma Stone去年出席奧斯卡，主持Jimmy Kimmel自嘲前年錯報得獎者一事：「拜託今年聽到你的名字，不要馬上站起來。」，鏡頭即轉向Emma Stone。（影片截圖）

Emma與擁有同樣爽直個性的Jennifer Lawrence一拍即合，互相調侃，被對方取笑醜事仍樂此不疲。還記得前年奧斯卡頒獎禮上，男星Henry Warren Beatty錯誤將「最佳電影」獎頒予《星聲夢裡人》，發生了尷尬的一幕。去年再度擔任主持人的Jimmy Kimmel在台上自嘲這件往事：「拜託今年聽到你的名字，不要馬上站起來。」鏡頭立即轉向Emma，而坐在她旁邊的Jennifer則用手指著她哈哈大笑，比誰也要笑得大聲，兩個傻大姐的情誼，真摯又有趣。

Emma Stone聰明時尚、具備親和力，會說話的大眼睛有著一種與眾不同的空靈感覺。從最初毅然輟學追夢，到現在身處成功的路上，她也不會因此而自滿，繼續為自己訂立其他的目標，為了在生命中創造更多的可能性。