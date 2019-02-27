奧斯卡2019｜影后Olivia Colman曾當清潔工：相比教書更愛抹牆腳

第91屆奧斯卡金像獎昨日舉行，Olivia Colman憑電影《爭寵》（The Favourite ） ，首奪影后殊榮。

Olivia Colman聽見獎項公布後，難以置信地雙手掩面。(Getty Images)

首獲提名便奪影后的Olivia Colman，聽見獎項公布後，難以置信地雙手掩面，致謝辭時，她亦仍不忘搞笑，當被工作人員「打圈」，更擺出一個搞怪表情，逗得全場發笑。成功得來不易，她曾一度缺錢，不得不當個清潔工，晚餐只能吃薯仔，雖然一朝不得志，但她仍以樂觀回應逆境，感性地表示，「你從不知有哪個小女孩，正練習自己於電視上將發表的謝辭，我曾是名清潔工，但我花大部分時間去幻想這事。」

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被迫寄人籬下 窮得只剩1歐元

Olivia Colman近日接受訪問時，表示以前生活艱苦，回想與丈夫Ed Sinclair於1998年，由布里斯托遷往倫敦定居的日子，形容如過《安琪拉的灰燼》的日子，「銀行戶口僅剩1歐元，自動櫃員機亦不能提取硬幣。」兩人被迫寄人籬下，住在好友的閣樓兩個月，間中還要翻起沙發墊子，看看有否零錢掉落，「然後買一個薯仔分著吃。」

Olivia Colman和Ed Sinclair昨晚一同走上奧斯卡紅地毯。(Getty Images) 兩人翌年生活好轉，Ed Sinclair獲得一筆3萬歐元的遺產，故有足夠金錢，購買位於東杜威治（East Dulwich）的一個兩房單位，並首次申請信用卡。兩人於2年後結婚，但已累積共3千歐元債務，雖然金額不算大，但就收支平衡的兩位而言，可說是個悲劇。Olivia Colman還補充，當時需每月支付一半薪金還債，生活備受困擾。

人窮，志不窮：我很愛清潔工作

雖然貧窮，但Olivia Colman的志氣不窮，常以正面樂觀心態面對，亦不對這樣的自己感羞恥，大方透過自身故事，勉勵他人。她的夢想故事，由16歲時開始說起，因一個舞台表演機會，發現自己喜歡拍戲，「我站上舞台，突然感到自在，像回到家一樣」，不過當時的她，仍希望當個護士或老師。她於中六轉校，演技優秀，當時的導師更形容她將或「匹比梅麗史翠普」，「雖然她當時只得18歲，但我知這便是她的將來。」

生活要為五斗米折腰，但她仍不懼談理想，更不會被金錢勉強自己。有說教師和寫字樓等工作，都是個鐵飯碗，她在學期間，曾選修教師培訓課程，但讀了僅一學期後，便發覺不是做教師的材料，於是毅然放棄，而其後的秘書工作，她亦認為不適合。面對逆境，有的人會認命，但她認為自己仍有選擇，會找一些適合自己的工作，亦喜歡清潔的工作，「很多年沒工作，這是個艱難時刻。我其實很愛清潔工作，我喜歡從工作中尋得滿足，我會抹牆腳和燈飾。」

「我常夢想自己拿到奧斯卡獎項。」(Getty Images)

從前目標是獲奧斯卡獎項

夢不光是想，Olivia Colman最終決定踏上演員的路，雖然母親認為其「三分鐘熱度」，但她堅決表示「不會，我會花逾十年時間經營」，並坦言「能在護照加上『演員』，是我世上最想得到的事。」她於2003年事業起飛，得到喜劇賞識，拍攝9個月期間，共獲2.5萬歐元，她形容自己非常幸運，「若然我們都很節儉，這已足夠生活。」出道19年的她，如今再下一城，奪得奧斯卡影后，算是努力和勇氣的回饋。

會笑到最後的人，也許便是懂為自己計劃的人，Olivia Colman曾說，「誠心而論，我常夢想自己拿到奧斯卡獎項，同時亦嘗試讓所有事按步就班，讓自己保持冷靜。」夢想很易脫離現實，但若堅信這個決心，即便距離有多遙遠，或中途暫留多久，終點始終會達到。機會雖未到，但仍要做足準備，而且懂享受當下，實最為重要。

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