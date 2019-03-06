異國風餐廳｜以為置身紐約　或在台灣鄉郊？吃一餐飯恍如去旅行

很想出遊卻擠不出幾天的時間、也夾不到旅伴，的確令人沮喪、心愈乾涸。如果現在告訴你，只需要一頓飯的時間，不用坐飛機就能有旅遊的感覺，你相信嗎？香港有很多富異國色彩的餐廳，從裝潢到菜式都有著令你以為自己不在香港的魔力，暫時跳出眼前忙碌的工作，想到歐美還是亞洲鄰近地方？不如現在就「出發」。以下三間充滿異國色彩的餐廳，或可暫且讓你止渴。

John Anthony莊館：懷舊英式西洋風下的中式餐館

像畫一般的英式西洋風餐廳（Linehouse）

踏進John Anthony的一刻感覺像置身於時光機器，晃眼間走進殖民時期的香港。餐廳的裝潢結合中西氣息，以花卉、動物的圖案與獨特的色調建構而成。從磁磚築起拱形通道、沙發上鮮艷的復古配色、藤製椅子到作為間隔的白色布簾，所有的傢俱都是特別訂製的，重新演繹華麗典雅的情懷。

John Anthony以西式手法烹調傳統中菜，每一道菜都令人驚喜。先從點心開始介紹，平時到茶樓必點外軟內脆的「春風得意腸」，這裡的軟殼脆蟹腸粉便是其升級版；John Anthony也有充滿湯汁的小籠包，特別的是廚師以帶子和鮮蝦代替豬肉作餡料，以墨汁製成的小籠包皮加上海鮮湯汁，自己一個吃下一籠也不為過。除了點心出色，主菜如澳洲和牛叉燒、花雕魚籽滷水燻蛋、茶燻脆皮雞也非常受歡迎。不得不提餐廳特別劃分了酒吧的區域，收藏超過四百支Gin酒，很多冷門的Gin酒也能在這裡找到。

John Anthony莊館 地址：銅鑼灣新寧道1號利園三期B1樓B01-B10號舖 電話：28983788

The Winery Kitchen+Bar：綠意盎然的紐約風咖啡店

The Winery Kitchen+Bar主打綠色自然風（FB_The Winery）

餐廳主打綠色自然風，共有三層樓，一、二樓為用餐區，地下則為酒吧。室內以植物、棕梠葉壁畫、藤製吊椅與舊式廚具等設計，似走進遠離煩囂的紐約咖啡店。坐在吊椅上喝著咖啡吹吹風，已經可以寫意地度過一個下午。

食物風格也像裝潢般走健康路線，菜式有健康清新的蔬果也有各國特色美食，當中的瑞士薯餅比平常吃的薯餅更有薯仔香味，以炸薯仔絲製成，伴以菠菜與羊奶芝士，口感更豐富。假日怎少得一個滿足的All Day Breakfast，The Winery Kitchen+Bar的Breakfast Bowl看似份量輕盈，放了水煮蛋、芝士、羽衣甘藍、藜麥、牛油果等健康食材，飽肚感十足。

The Winery Kitchen+Bar 地址：西環干諾道西158A均益大廈3期地下2-9號舖 電話：25170288

The Pimary：台灣鄉郊風家庭式小店

The Pimary茶室與環保家品展示室（IG_pimaryhk）

以大自然為本的綠色生活空間，The Pimary置於兩層高的村屋，雖然村屋位置不近村口，但也算便利。走進村裡已感覺到鄉郊氣息，店裡分為兩層，地下是茶室與環保家品展示室，只以石頭、木材作簡單設計；上層為天然草本護膚品及藝術空間，擺放天然有機的護膚品，提倡綠色生活，有著台灣文青簡約風的感覺。

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The Pimary由店主與家人共同合作策劃，只提供即叫即製的簡單小食如All Day Breakfast、天然花茶及人工咖啡。店內從各個地方引入了不少綠色品牌如荷蘭的環保家品 Zuperzozial，產品以竹纖維與粟米製造，100%可生物分解，粉色系的設計實用又美觀。The Pimary同時在City'Super與太古城誠品書店設置Pop up store，可能你早已與他們的產品有過一面之緣。不妨趁著天氣清涼，計劃一天大埔之旅，先踏單車到The Pimary逛逛，再到大尾督放風箏，睌上到燒烤場，靜靜地與大自然度過一天。