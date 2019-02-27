【童年回憶】令人心動大白兔糖味雪糕　連包裝都用糖紙製成！

還記得兒時吃的零食嗎？爆炸糖、媽咪麵、珍寶珠、白兔糖……既便宜又好味，就算冒著爛牙及被媽媽罵的風險，都要在小息時與同學一起偷吃。 不過大家有沒有發現，不少兒時的零食自從沒有在大型超市上架之後，逐漸在眼前消失？

（圖片來源：ig@wanderlustcreamery）

當大家為日本出品的雪糕著迷時，美國洛杉磯一家名為Wanderlust Creamery的雪糕店則看中亞洲經典童年零食的大白兔糖，推出大白兔糖味雪糕：他們以會溶解真正的大白兔糖，保證並非以糖漿裝成，再將其裝成雪糕，就連包裝紙都採用了大白兔糖的糖紙！風味十足！

大白兔糖味雪糕推出後深受歡迎，39加侖雪糕一日內火速售罄。商店現時將限定版大白兔糖味雪糕延長到三月，不過只有美國有售，美國的朋友真是有福了！

其實之前上海冠生園亦曾推出「大白兔糖味唇膏」，唇膏包裝和大白兔奶糖幾乎一模一樣，噱頭十足，推出後短短兩分鐘內售罄，更有人於二手交易平台發現，潤唇膏被炒高至原價近3倍。可見大家對大白兔糖的熱愛。

未知香港會不會也有人推出大白兔糖味的產品？如果推出，大家又會支持嗎？

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