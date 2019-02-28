【準時放工】每週工作超27小時易壞腦？效率高的尖子原來有小秘技

討論區最近熱話，莫過於有居住寶琳的網民投稿至facebook專頁「奴工處」，不忿大埔同事不願加班，更指明搜尋港鐵車程，發現由銅鑼灣到大埔只需 51 分鐘，再質疑對方懶而掀起討論，特別引起一班大埔人不滿。 上班下班，日日如是，「加班」更是等閒事，準時離開更會被同事們行注目禮？總覺得上班時間太長，長得淹沒自己、腦袋也似愈轉愈慢？原來這並非錯覺，香港每周平均工時超過50小時，而研究顯示，一星期工作超過27小時會，或會「壞腦」！

（《歡樂頌》劇照）

一星期不宜工作超過27小時？

據2017年《香港工時狀況統計調查報告》，超過六成人一週工作超過40小時，更有約一成的員工，每週工作多於56小時。

墨爾本應用經濟暨社會研究所曾作研究，邀來6千多位「40＋」的「打工仔」，調查他們的工作時間與他們認知能力的關係。研究結果發現，在「認知測驗」中成績優秀的員工，一週工作21至35小時，他們逐於是得出結論：男人一週不應工作超過30小時，而女人則是27小時。工時太長，便會影響認知能力。而工作壓力，也會對大腦有負面影響。

那40歲以下又如何？法國政府曾把標準工時制定為每週少於35小時，在及後的調查中，市民都表示生活更快樂，也更能在工作和私人生活中找到平衡。根據紐約時報的報導，地產公司Perpetual Guardian也曾作實驗，把本來的一週40小時的五天工作，減為四天工作，不但提升了工作效率，員工表示身心更健康，工作也更快樂。

或我們還年輕，工作過量也不會影響認知能力，但不難想像，壓力、缺乏休息與社交，也會對身心造成負面影響。

（《辦公室》劇照）

小休最重要：高效率員工原來要「行行企企」？

與朋友談天，也離不開工作。其中一個談到，公司十分貼心，在一層有一個角落，燈光昏暗，排放兩列沙發，光明正大供員工「補眠」。老闆更是時時帶頭小休，走到「空中花園」，抽煙也好，不抽也好，總之就是走一走，離開工作案頭。別的朋友聽了羨慕，只因她上班如「軍訓」，辦公室不許聊天，吃飯也要在電腦前，「行行企企」更會被當成冗員處理。

可是，軟件公司Draugiem Group曾作出一項研究，試圖找出自家公司最高效率員工的工作模式。他們發現，最有效率的10%，工時不比其作員工長，一天工作也不到8小時。只是，他們會定時小休，準確來說，是每52分鐘便會小休17分鐘。小休時間，他們會離開案頭，做一些與工作內容毫不相關的事，如散步、與其他同事談天或看書。

可見，「行行企企」不一定無所作為，反而效率更高！

面對工作，總是提不起勁？或許是一直以來的工作模式錯了！按圖看以下工作習慣：