韓國女星金泰希再度懷孕。被喻為天然美女的她，於2013年承認與舞王鄭智薰（Rain）拍拖，直至前年兩人互許終身，並誕下一女，而日前兩人宣布再添喜事，實在可喜可賀。 現年39歲的金泰希，美貌依舊不變，雖已為人母，但近日拍攝護膚品廣告時，完全不顯疲態，而且還保養有術，肌膚保持幼嫩。

Rain和金泰希日前宣布再懷孕，為家庭再添新成員。(VCG)

金泰希當年因外貌出眾，成為廣告商的寵兒，雖然現時年紀漸長，但魅力仍未褪減，早前更成為200名整容中心的專家眼中，擁有「最美臉形的韓國女星」。能夠保持年輕，她亦有自己一套凍齡保養，而且不介意將心得分享他人，於節目上侃侃而談，大家不妨做個筆記。

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金泰希保養有術，從出道到現在，外貌都不見有明顯轉變：

+ 10 + 9 + 8

徹底卸妝

對韓國女生而言，化妝和卸妝都是重要一環，美妝頻道Areumsongee早前出席香港Innisfree活動時，便指徹底卸淨臉上的化妝品，是她們護膚的秘訣，以免受化學物侵害。金泰希亦不例外，每次工作回家後，都會仔細卸妝，甚至連眼、唇和頸，也不會掉以輕心，以防長出細紋。

金泰希放假時，都會盡量不用太多化妝品。(@taehee35) 盡量素顏、不用手摸臉 有時因工作和環境，都避不開使用化妝品，因此放假時，金泰希會讓皮膚稍稍歇息，盡量素顏，並進行簡單保養。她分享道，每天早上洗臉後，都會拍上化妝水，然後順序抹上精華液、乳液和眼霜，並塗一層BB Cream作底妝，而晚上則會減省精華液的步驟，並在塗乳液後，擦上面霜和眼霜。她亦強調，使用護膚品時，手法應該輕柔，不要大力拉扯，否則容易產生紋路，而平日亦盡量不要用手摸臉，以免細菌附於臉上。

嘴唇、雙手同樣重要！

除皮膚保養，金泰希認為嘴唇和雙手，都易透露女生年齡秘密，於節目《Get It Beauty》時，便表示嘴唇保養得宜，整體看來較精神，因此自己從20多歲開始，都會帶3至4支潤唇膏出街，並會經常塗抹，而晚上則使用具深層滋潤的凝膠狀護唇產品，若然乾燥，亦會塗抹護唇油。她亦認為，雙手容易被人看見，故會隨身帶備護手霜，避免手部乾燥，出現細紋。

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金泰希抗老減肥秘訣竟然是煎餅﹗（影片截圖）

抗老減肥二合一的煎餅

金泰希非常注重養生，餐單甚少出現油炸和高鹽分食物，還會吃含豐富維他命C和E的生果，而她更有獨門的「抗老煎餅」，不僅低卡路里，有助減肥，而且含大量抗氧化劑和多酚，使皮膚保持年輕。這個煎餅的做法非常簡單，只需將山藥搗碎，再混合3至4匙麵粉，以及一小撮鹽作調味，並分成數份，放到經已掃少許油和烘熱的平底鍋上，等待煎熟便可。