【天生我材】被老闆罵胸大無腦、高妹難有男友？身材不應定義人生

體態由人放尊重。高矮天註定，肥瘦皆由人，每個人體型樣態各有不同，實應互相尊重欣賞，而不是侵犯到別人身體的私領域中說三道四。 胖就該被叫肥仔、肥妹？矮會被質疑能力？4位受訪者分別背負肥仔、矮仔、高妹及大胸女的稱號，他們曾經介意自己獨特體型，但如今學會與之共處，還相處得非常融洽。

戴靜恬身邊的朋友常會以「大胸妹」、「波霸」稱呼她。「我也不喜歡自己的胸部那麽大。」她無奈說道。（馬來西亞東方網）

我是大胸妹 常遇有色眼光 —— 戴静恬（22歲，38D，理髮店助手）

戴靜恬身邊的朋友常會以「大胸妹」、「波霸」稱呼她。「我也不喜歡自己的胸部那麽大。」她無奈說道，大胸部的胸罩其實很難買，因為很多款式都沒有大尺寸。另外，也很難買到合適的緊身衣。她笑說，胸部大唯一的好處，是可以遮肚腩。

雖然大胸部不至於給人歧視，但別人每次一望她，就會直接把眼光投在胸部上。她形容，每次走在街上，不認識的男人常會以很噁心的眼神看著她的胸部。「有時會讓人覺得不舒服…」

同時，因為她胸部大的緣故，每當在工作上出錯時，上司都會以「胸大無腦」羞罵她。「說不難過，是不可能的啦！」她苦笑道，只好看開一點咯。

「胸大」只能說明女孩子在青春期營養足夠、發育較好，與智力毫無關聯。（GettyImages／視覺中國）

胸大無腦？

胸大無腦，僅是一個沒有科學根據的戲言。「胸大」只能說明女孩子在青春期營養足夠、發育較好，與智力毫無關聯。會說出胸大無腦的人，透過暗示營養都被胸部吸走，所以腦才發育不良的說法取樂。或許，他們只把這句話當成玩笑，但事實上非常傷人。

林榮鍵自幼體型較大，體重最高峰達到150公斤，更有肥榮、肥仔的外號。（馬來西亞東方網）

我是肥仔 要我吃又要我瘦 —— 林榮鍵（21歲，130公斤，學生）

「這裏的飯夠你吃咩？」、「不怕餓死你啦！」、「這樣大只，可以玩（遊戲場的滑梯板）嗎？」林榮鍵自幼體型較大，體重最高峰達到150公斤，更有肥榮、肥仔的外號。不介意嗎？「習以為常了啦。」他自小便因為體型肥胖而經常遭受旁人嘲笑。

「有些人自以為自己很幽默，實際上卻是在傷害人。」林榮鍵說，幸好自己的抗壓能力強，不曾想不開。他也分享，媽媽也經常會不經意在言語中嫌棄他肥胖，更要他減肥。「當我減肥時，媽媽卻會說，吃那麽少可以嗎？夠飽嗎？」媽媽的舉動總讓他哭笑不得。

他續說，自己也曾經因為「嘴賤」，經常嘲笑班上的一位樣貌比較男子化的女生男人婆。「我每次都會以『男人婆』稱呼她。」因為她外表看起來無異樣，他便以為對方不介意，沒想到有一次看到她躲在樓梯間泣不成聲。「從此以後，我便知道不可以隨便開別人玩笑。」

媽媽也經常會不經意在言語中嫌棄林肥胖，更要他減肥。「當我減肥時，媽媽卻會說，吃那麽少可以嗎？夠飽嗎？」媽媽的舉動總讓林哭笑不得。（GettyImages／視覺中國）

最近，他初戀剛萌芽，便迫不期待和家人分享喜悅。但他繼父卻笑說：「你什麽樣子、什麽身材？確定有女孩子要你？你是不是被人騙，還是你要騙人？」雖然繼父當時是開玩笑的語氣，但聽在林榮鍵耳裏其實是不是味兒。在中學期間，他也曾嘗試追求女孩子，不過每次皆是失敗收場。「他們不會直接嫌棄我肥，卻常會以『我們不適合』作為藉口。」但他心裏明白，每個女孩子都喜歡高高、瘦瘦的男生。

他和女友是在網上認識的，對方是一名上海女孩。林榮鍵自豪地拿出手機給記者看女友的照片，並說道：「美麗吧！」確實，對方是一個長髮飄飄，長得不錯的女孩，比他年長2歲。

他坦言，剛開始時，真會擔心自己配不起對方或被對方嫌棄。「但見面之後，女友摸著他三下巴說道：軟軟的，好舒服！」女友窩心的舉動為他打下了強心針，即便倆人分隔兩地，他仍有信心可以維持。他更打趣說道，女朋友在他最醜的時候接受他，下回就還她一個彭于晏！

根據《紐約時報》報導指出，「胖」是致使孩子受欺負的最常見原因。（GettyImages／視覺中國）

胖子沒朋友？

根據《紐約時報》報導指出，「胖」是致使孩子受欺負的最常見原因。研究人員調查了來自4個不同國家的上千名成年人後發現，最易導致孩子被欺負的原因不是種族、宗教、身體殘疾或者性傾向，而是體重，林榮鍵便是其中一個受害者。「雖然不至於被欺負，但經常會被同學排斥。」為了讓同窗接受他，他自小便學會察言觀色，甚至觀察哪一類型的人較有朋友緣。

他分析，性格較為開朗、講話大聲的人一般會受到大家喜愛，而他一直努力往這方面學習。目前的他交友滿天下，是朋友眼中的開心果。

聞言後，其實有替他感到難過，結交朋友對普通人而言是一件簡單不過的事，但林榮鍵卻是需要多花心思。不累嗎？「我們這些（身材較為碩大的）人比較難有朋友。」

當他感到疲累時，便會躲在家中不出門。他續說，大部分人其實都能接受和胖子做朋友，但不能忍受他們骯臟和有異味。他解釋，由於胖子容易流汗，所以身上才會有汗臭味和頸項的肉容易藏有汙垢。「試過有一次，朋友指我的頸項有汙垢，從此我便非常註意自身清潔。」

李淩峰指，自己不僅偏矮，就連樣子也是「泡泡臉」，即便已年屆35歲，但經常給人感覺像剛大學畢業的實習生。（馬來西亞東方網）

我是矮仔 能力才是重點 —— 李淩峰（35歲，160公分，律師）

當高級拿督李淩峰與友人並排站著合照時，能明顯看得出他較為矮小的體型。身高160公分的他打趣說道：「我已經習慣抬頭看人，不習慣低頭！」

2014年ASEAN DNA網站公佈東南亞男女身高數據，指馬來西亞男生平均高度為165公分。他在小學時期，已有150多公分，當時在班上並不矮。可惜，自中學後他身高一直停滯不前。「大家的身高一直攀升。」

他謂，有段時間，確實會介意自己的矮小。「怎麽大家都長高了，自己還是這樣…」但，個性樂觀的他笑說，現在已經看開。雖然有時需要從高處拿物品時，「嘴賤」的同事還是會忍不住揶揄他幾句，並順手幫他拿下來。但他亦不是省油的燈，會回嗆道：「長那麽高幹嘛？抹風扇咩？」隨即，他便哈哈大笑。當一個人可以拿自身缺陷當玩笑時，證明他已經不再會介意別人對他的看法。

雖說律師是一個講求實力、能力的行業，但他亦贊同，亮麗外型會讓事業加分的說法。截至目前為止，不曾有客戶因為他矮小的體型而質疑他的能力。「他們沒有說我矮小，但說我年輕。」（GettyImages／視覺中國）

他續說，全世界有很多成功人士都不高啊！「身高並非重點，因為大家註重的是你的能力。」雖說律師是一個講求實力、能力的行業，但他亦贊同，亮麗外型會讓事業加分的說法。截至目前為止，不曾有客戶因為他矮小的體型而質疑他的能力。「他們沒有說我矮小，但說我年輕。」

李淩峰指，自己不僅偏矮，就連樣子也是「泡泡臉」，即便已年屆35歲，但經常給人感覺像剛大學畢業的實習生。「我一直是抱著一種能替客戶解決問題的想法。」而他內在自信更是遠遠勝出外型缺陷，讓客戶們放心把案子交給他處理。

身為律師的他，經常怪招百出為客人解決法律問題，他自嘲是流氓律師，不按常理出牌。（馬來西亞東方網）

矮仔多計！

粵語裏有句話叫作：矮仔多計，而李淩峰正把這句話發揮得淋漓盡致。

身為律師的他，經常怪招百出為客人解決法律問題，他自嘲是流氓律師，不按常理出牌。「一般律師樓的招牌都是使用黑白，但我偏要用紅色…」他更破天荒在律師樓的底層設立一家非營利咖啡館，目的是想打破大家對律師事務所沈悶的印象，讓大家以較為輕鬆的方式討論法律問題。

李淩峰和老婆的愛情就如同「王祖藍和李亞男」，愛情不分身高。「我老婆以前是兼職模特兒。」他笑說，前任女朋友們都其實都比他高。「因為我希望我孩子能夠長得比較高啊！」他笑說。

王依雯擁有每個女生羨慕的大長腿，但對於182公分身高，她說：「我不太喜歡。」。（馬來西亞東方網）

我是高妹 難買合適衣物 —— 王依雯（24歲，182公分，大學生）

王依雯擁有每個女生羨慕的大長腿，但對於182公分身高，她說：「我不太喜歡。」女生過高會很難買到合適的短裙、長褲和鞋子。她亦分享，因為這高度，有時候站在某處，靜靜不動時，有些人會誤以為她是展示衣服的娃娃模特架。「當我突然動時，他們就會嚇到。」

回想起當時畫面，她笑得合不攏嘴。不過，當「高妹」也並非完全沒有好處。她分享，拿高的東西容易、拍照經常都不用自拍棍、朋友們很容易在人群中找到她的蹤影。「也比較容易駕馭超長的長裙。」她也愛穿高跟鞋，更不會因為高度而少穿。確實，女人就該為自己而活，不是嗎？

根據「DailyView網絡溫度計」調查顯示，160公分是最受男生歡迎的女生身高，182公分則完全不在榜內。（DailyView網絡溫度計）

「高妹」較難找男朋友?

根據「DailyView網絡溫度計」調查顯示，160公分是最受男生歡迎的女生身高，182公分則完全不在榜內。亞洲男性平均高度不高，讓她直言：「在本地確實很難找到男朋友。」但目前在歐洲升學的她續說，國外男生的身高比較高，希望能找到如意郎君。「不能接受矮過我耳朵的男生。」

女人，都渴望被保護，王依雯也不例外。但對於個子高的她而言，在這方面卻顯得有點吃虧，畢竟沒有小鳥依人的感覺。「高的女生，一般比較難得到男生的保護，因為第一印象就讓人感覺很獨立。」不過，透過相處和了解，男生便會發現，女生無論高矮，都有需要被保護的時候。

【本文獲「馬來西亞東方網」授權轉載，原文：【特写】接受身型 活出自我】