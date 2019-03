【純素Cafè】食蛋糕也可抗氧化？兩間高度好評的自家烘焙小店

上一篇介紹過善良的「無蛋奶」生日蛋糕,這次想介紹可以提供一些純素甜點的咖啡店。筆者是自由身工作者,平日是 “Home-office” ;雖然方便,不過有時會嫌在家中太悶,便會想外出走一走。這個時候,總喜歡流連咖啡店。幸好,現在很多咖啡店提供素奶,例如燕麥奶、豆奶等。當中有兩間小店,更會提供自家烘焙的純素甜品(是我的私藏好地方!),今日希望介紹給大家。

自家研發 x 多種口味的純素蛋糕 :The Missing Piece Cafe

The Missing Piece Cafe會因應季節推出不同口味的蛋糕,例如無花果、熱情果和宇治抹茶等等。(IG_themissingpiececafe)

還記得第一次行過這家咖啡店,是在西營盤探路時找到的。在東邊街的斜路之上,小小的一家不太起眼,滿滿的蛋糕櫃卻非常吸引。那次,吃了一件他們的招牌香橙蛋糕Marnier Orange Cake,鬆軟濕潤的蛋糕,舖上橙皮絲再淋上焦糖橙酒醬,甜味竟然平衡得剛剛好,原本不喜歡橙味甜點的我也被那清新的香氣吸引著,忍不住一口接一口的放進口中。

第二次再到訪,即看見櫃中有不同口味的「芝士蛋糕」——正確來說是,無芝士的芝士蛋糕,不含蛋奶,甚至是無麩質的生機食品(Raw Cake);除了健康,入口也比傳統芝士蛋糕來得不膩。蛋糕底用果仁及乾果等製作,口感有趣而豐富。我最欣賞的是他們會因應季節推出不同口味的蛋糕,例如無花果、熱情果和我最愛的宇治抹茶等等。

另外,他們的主餐也提供素食選擇,不愛吃甜的朋友也可以試試看!我不會說純素的甜點多吃也不會胖,因為始終也有一定糖分和卡路里;不過,懂得選擇健康的選擇,吃下去對身體反而可能有正面影響呢。

The Missing Piece Cafe | Kosyli Bakery

35 Eastern Street, Sai Ying Pun, Hong Kong.

帶著北歐 x 日本色彩的窩心小店:JOMO

像蘋果批、藍莓芝士撻、檸檬撻這些耳熟能詳的蛋糕,JOMO Coffee & Cakes也提供純素版本。(IG_charlotteinwhite)

第一次聽到這家小店的名字,已經很有印象。FOMO和JOMO是兩組完全不同的詞語,前者為Fear Of Missing Out: 擔心錯過什麼;後者為Joy Of Missing Out: 享受那些錯過而所帶來的好事。的而且確,在都市生活的我們,在每一個時間也爭取著「最短的時間做最多的事」,害怕錯過,成為了我們忙碌最大的原因。但是,偶爾停下腳步,坐下喝一杯咖啡,吃一件甜品,不在意那些錯過了的事,反而會享受到因「錯過」了而帶來的喜悅。

在巷子中的店,小小的一家卻感覺非常舒服,櫃中有幾款不同的純素甜品。像蘋果批、藍莓芝士撻、檸檬撻這些耳熟能詳的蛋糕,他們也提供純素版本。從小我就喜歡檸檬撻,淡淡的味道清新又有檸檬香;不過,最叫我難忘的是他們的朱古力撻,用上Super food可可粉,抗氧化又具豐富礦物質,吃上去有種獨特的苦澀味——對,因為沒有加上精製糖,不像「黑森林」般甜,但卻吃得到濃郁的可可味,很適合偏愛黑朱古力的我,小小一件已經滿足到想吃甜的感覺。

另一推介是甘筍蛋糕,這個傳純英式甜點,本身主角是用忌廉芝士,他們卻用了不含奶的材料製作,吃上去幾何亂真!聽說周末是都大排長龍,想吃的話要早點到!

JOMO Coffee & Cakes

JNo.4 Water street ,3 Sam Lo Lane, Hong Kong

喜歡小店,是因為他們對食物也有種專注、執著,吃下去,除了吃得出廚師的心思,彷彿也有種正面的力量交換著。對小店有特別的情意結的你,不妨找天去試試看這兩家咖啡店;相信我,我對這兩家店也有高度評價,絕對不會令你失望。