【純素Cafè】食蛋糕也可抗氧化？兩間高度好評的自家烘焙小店

上一篇介紹過善良的「無蛋奶」生日蛋糕，這次想介紹可以提供一些純素甜點的咖啡店。筆者是自由身工作者，平日是 “Home-office” ；雖然方便，不過有時會嫌在家中太悶，便會想外出走一走。這個時候，總喜歡流連咖啡店。幸好，現在很多咖啡店提供素奶，例如燕麥奶、豆奶等。當中有兩間小店，更會提供自家烘焙的純素甜品（是我的私藏好地方！），今日希望介紹給大家。

自家研發 x 多種口味的純素蛋糕 ：The Missing Piece Cafe

The Missing Piece Cafe會因應季節推出不同口味的蛋糕，例如無花果、熱情果和宇治抹茶等等。（IG_themissingpiececafe）

還記得第一次行過這家咖啡店，是在西營盤探路時找到的。在東邊街的斜路之上，小小的一家不太起眼，滿滿的蛋糕櫃卻非常吸引。那次，吃了一件他們的招牌香橙蛋糕Marnier Orange Cake，鬆軟濕潤的蛋糕，舖上橙皮絲再淋上焦糖橙酒醬，甜味竟然平衡得剛剛好，原本不喜歡橙味甜點的我也被那清新的香氣吸引著，忍不住一口接一口的放進口中。

第二次再到訪，即看見櫃中有不同口味的「芝士蛋糕」——正確來說是，無芝士的芝士蛋糕，不含蛋奶，甚至是無麩質的生機食品（Raw Cake）；除了健康，入口也比傳統芝士蛋糕來得不膩。蛋糕底用果仁及乾果等製作，口感有趣而豐富。我最欣賞的是他們會因應季節推出不同口味的蛋糕，例如無花果、熱情果和我最愛的宇治抹茶等等。

另外，他們的主餐也提供素食選擇，不愛吃甜的朋友也可以試試看！我不會說純素的甜點多吃也不會胖，因為始終也有一定糖分和卡路里；不過，懂得選擇健康的選擇，吃下去對身體反而可能有正面影響呢。

The Missing Piece Cafe | Kosyli Bakery

35 Eastern Street, Sai Ying Pun, Hong Kong.

帶著北歐 x 日本色彩的窩心小店：JOMO

像蘋果批、藍莓芝士撻、檸檬撻這些耳熟能詳的蛋糕，JOMO Coffee & Cakes也提供純素版本。（IG_charlotteinwhite）

第一次聽到這家小店的名字，已經很有印象。FOMO和JOMO是兩組完全不同的詞語，前者為Fear Of Missing Out: 擔心錯過什麼；後者為Joy Of Missing Out: 享受那些錯過而所帶來的好事。的而且確，在都市生活的我們，在每一個時間也爭取著「最短的時間做最多的事」，害怕錯過，成為了我們忙碌最大的原因。但是，偶爾停下腳步，坐下喝一杯咖啡，吃一件甜品，不在意那些錯過了的事，反而會享受到因「錯過」了而帶來的喜悅。

在巷子中的店，小小的一家卻感覺非常舒服，櫃中有幾款不同的純素甜品。像蘋果批、藍莓芝士撻、檸檬撻這些耳熟能詳的蛋糕，他們也提供純素版本。從小我就喜歡檸檬撻，淡淡的味道清新又有檸檬香；不過，最叫我難忘的是他們的朱古力撻，用上Super food可可粉，抗氧化又具豐富礦物質，吃上去有種獨特的苦澀味——對，因為沒有加上精製糖，不像「黑森林」般甜，但卻吃得到濃郁的可可味，很適合偏愛黑朱古力的我，小小一件已經滿足到想吃甜的感覺。

另一推介是甘筍蛋糕，這個傳純英式甜點，本身主角是用忌廉芝士，他們卻用了不含奶的材料製作，吃上去幾何亂真！聽說周末是都大排長龍，想吃的話要早點到！

JOMO Coffee & Cakes

JNo.4 Water street ,3 Sam Lo Lane, Hong Kong

喜歡小店，是因為他們對食物也有種專注、執著，吃下去，除了吃得出廚師的心思，彷彿也有種正面的力量交換著。對小店有特別的情意結的你，不妨找天去試試看這兩家咖啡店；相信我，我對這兩家店也有高度評價，絕對不會令你失望。