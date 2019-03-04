【女生愛書】花藝愛好者必買：終極指南《Flower Colour Guide》

如果你是一位花藝愛好者，絕對不可錯過由國際知名花藝二人團隊Putnam & Putnam推出的新書《Flower Colour Guide》。

先為大家介紹Putnam & Putnam。Putnam & Putnam由本身是室內設計師的Michael Putnam和攝影師Darroch Putnam於2014年創立，憑藉高雅、層次分明、別具個人風格，以及故事性強的花藝佈置，於紐約花藝界嶄露頭角，不僅成為受追捧的婚禮場景策劃人，更成為紐約市時尚攝影和藝術界的代表。

二人更曾與不少國際品牌合作，例如曾經包辦時裝品牌Jason Wu，於2018春夏及秋冬紐約時裝週的天橋場景佈置，亦曾與Cartier、Dior、Barneys New York、Bergderf Goodman等品牌合作。除了活躍於時裝騷佈置，亦經常參與Harper's Bazaar、Vogue等國際時尚雜誌的拍攝工作。

而他們今次出版的新書《Flower Colour Guide》就是一本花藝搭配的終極指南！書中指出不論是計畫一場婚禮、晚宴、生日派對、浪漫的夜晚、假日餘興節目或只是單純想要買花，若要花束看起來層次豐富且艷麗奪目，首要思考的關鍵原來在於配色！

二人於《Flower Colour Guide》內將花朵的種類以色彩重新排列，以色彩艷麗的影像呈現超過400種不同的花朵類型，並附上容易拆卸的穿孔頁面書頁，以講解照顧花朵的技巧，以及如何挑選合適的容器及配色方案等，方便大家照書「實戰」。不論你是花藝新手或花藝從業者，這本收錄了許多花藝精要知識的《Flower Colour Guide》絕對值得大家珍藏！

上年本地高尚花藝創作及活動場景設計品牌Ellermann Flower Boutique邀請了他們在香港舉辦多場工作坊，反應熱烈。今年度適逢他們出版新書，致力推動本地花藝發展的Ellermann Flower Boutique再次邀請二人前來香港。屆時兩位作者不單會為大家簽書，更會親身示範花藝創作，以及展示二人最拿手的顏色配搭，讓花迷近距離一睹二人別樹一幟的巧手功藝，希望更多人可以從中體會到花藝的美。

除此之外，大家亦不妨欣賞Ellermann Flower Boutique的花藝作品。品牌由德國藉設計師Diane Nittke於2011年在香港成立，成立至今一直堅持採用高質素花種，作品美輪美奐，同樣值得支持。

Putnam & Putnam「Flower Colour Guide」簽書會詳情： 日期：2019年3月20日，星期三 時間：下午6時30分至晚上8時（下午6時45分Putnam & Putnam將會作花藝示範） 地點：Ellermann Flower Boutique置地廣場店 －中環置地廣場中庭109店 安排：任何人士可即場購買Flower Colour Guide，Putnam & Putnam會為現場的讀者簽書留念 新書銷售點： Ellermann Flower Boutique置地廣場店 Ellermann Flower Boutique 太古廣場店 Ellermann 黃竹坑花藝工作間 新書售價：HK$280

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