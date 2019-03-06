荷蘭式送禮零煩惱　重視思想交流多於物質：最典雅禮物竟然是...

記得一次，在朋友聚會的抽獎環節中，抽到一張二百元的書劵，旁邊的朋友都大聲起叫嚷：「誰送的？太可惡了！」可筆者卻覺得十分幸運，比起無聊的玩意，這二百大元的「自由」實在實用多了。 筆者不時自我懷疑，是否個性太過「書呆子」，直到看到不多少文章提到，原來我們憧憬的荷蘭與冰島，也喜歡以書作禮。

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荷蘭人好讀書－書是生活不可缺的一部份

在香港的車廂、街道上，人人低頭滑手機，大多「閱讀」朋友動態、飲食資訊等，手挾一本書，總有點太「作狀」的不自在。不過，看過不少文章，又筆者的親身遊歷，在歐洲國家，不時看到乘客啃小說。原來，於荷蘭人來說，書是生活十分重要的一部份，大部份人家中也有藏書，更會時時以書作禮。甚至不少電視節目也會以書作主題，如VPRO Boeken。

（vcg）

而在荷蘭的暢銷書排行榜中，大多都是文學類，如小說、散文等等。書本或本來不應分好壞優劣，但選書不同可見當地人更似是「只為閱讀而閱讀」。反觀在香港，筆者翻查最近一週不同書店的暢銷書榜，都不約而同地以「自我發展」及其他「工具書」類別為最受歡迎。彷似看書也要有個直截了當所目的，「慢閱讀」變相成了一種奢侈。

* 但原來以書作禮也「規矩」多多，點圖即看＝＝＞

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不止荷蘭：冰島每十人就有一人是作家？

翻查資料，有送書習慣的國家，當然不只荷蘭。在冰島，他們有一個傳統，就是在平安夜互相送書，然後在那一晚一起閱讀。這傳統帶動了印刷業，銷量在每年的九至十二月都特別好，稱為「Christmas Book Flood」。每年這時候，大部份家庭都會收到書本推介的傳單。冰島人愛看看有甚麼新書，致力研究冰島閱讀文化的Baldur Bjarnason就說：「那目錄冊不似一般傳單，大家不會看也不看便丟進垃圾桶。在這兒，書本受到大家的有關注。」根據BBC的報導，冰島約三十多萬的人口中，「平均十個冰島人，就會有一人曾經出版自由寫的書。」他們熱愛文學，愛讀也愛寫。冰島平均來說，「出產」的作家與出版的書本，都要比其他國家多。

雖然，「書」不一定是印在紙張上，再訂裝成厚厚重重的一本，才有份量，我們可以在手機應用程式，也可以用「Kindle」等電子書，但不論是甚麼方式，我們確是需要「只為閱讀而閱讀」的時刻呢。況且，讀書是直達靈魂的，交換書本，不也是一種最浪漫的交往嗎？