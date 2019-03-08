Marvel隊長｜文青Brie Larson 9個月變女英雄　動推5,000磅吉普車

美國電影《Marvel隊長》（Captain Marvel）剛上映，已獲不俗成績，開畫票房更成本年度冠軍，晉身歷來電影頭十位。得觀眾熱烈支持，主角Brie Larson（貝兒娜森）功不可沒，不過要成為力量強大的英雄不易，正如蜘蛛俠曾說，「With great power, comes great responsibility」，故她在拍攝前，曾實行一連串地獄式訓練，務求自己變得健碩，讓拍攝更迫真。

經9個月的特訓，Brie Larson由文青轉成超級英雄。(@brielarson)

Brie Larson原是位文青女神，不太愛好運動，與被喻為遠超他人的超級英雄，顯得格格不入。不過，經短短9個月的特訓後，她仿如脫胎換骨，不僅硬舉的紀錄為215磅，早前曾於社交媒體上，更分享自己親手推動一輛重5,000磅的吉普車，徹底地變成一位真英雄。

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不止擁有強大力量，Brie Larson還有一副令人羡慕的身材：

+ 11 + 10 + 9

大家或會好奇，到底Brie Larson如何在短時間，練出英雄的體魄？其健身教練Jason Walsh日前便公開當中要訣，指體能訓練共分成三個階段進行，並分享數個奏效的健身動作。Brie Larson日前接受訪問時，亦大談這方面的心得，除了健身，她亦有從飲食著手，使效果變得事半功倍。

原始人飲食法消脂

她表示，最初會跟隨原始人飲食法（Paleo diet），以優質肉類、海鮮和大量蔬菜為主要食物，如雞蛋、魚肉或瘦肉等，並避免進食加工製成的穀類、豆類和乳製品。這做法於歐美流行，由於原始人甚少有肥胖、心臟病或癌症等問題，因此得到不少醫生和營養師推薦，期刊Journal of Internal Medicine曾發表研究顯示，停經後的女士們，在進行該飲食法5周後，腹部平均消減3.1吋，可見成效顯注。

Brie Larson表示自己間中亦會「破戒」。(@brielarson) 減肥同時，也要顧及身體需要 不過，她後來將飲食，轉成高蛋白質，以及相對較低碳水化合物的餐單，以提供足夠的能量，拍攝大量動作場面。她透露，由於拍攝電影時不需捱餓，故營養師都會為她設計一些健康的食物選擇，使她不會消耗太多體力。她亦言，教練Walsh容許她在餐單中，加入少許意粉，並解釋若然身體發出訊號，這表示自己真的需要該款食物，因此不應該忽視。

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餐前進食健康小食

其實拍攝《Marvel隊長》之前，Brie Larson亦曾因拍攝《抖室》（Room），而增加15磅肌肉，當時其營養師Dr. Philip Goglia接受訪問時，透露她會在早餐和午膳之間，吃一點小食，如生果等，目的是為了增加飽腹感，從而減少午餐的攝取量，而在晚餐前，她亦會吃兩款小食，如杏仁和蔬菜，避免晚餐時，會產生進食碳水化合物的念頭，同時亦能保持體內血糖水平。

Goglia還透露，Brie Larson每天會喝3至4公升水，並指補充足夠水份是個不可或缺的部分，因此建議每天起床時，都應先喝一杯水，以促進消化，而整天持續喝水，亦能保持體溫和增加新陳代謝。

（資料來源：people.com、Harpers Bazaar UK）