國際婦女節（International Women's Day），又稱三八婦女節。2019年的主題是「＃BalanceforBetter」。官方網站寫道：「建立一個性別平衡的世界，人人有責。」 三八婦女節，原意無關購物與消費，為的是爭取婦女權益，肯定婦女作在經濟、政治和社會等領域的重要貢獻。將3月8日定為國際婦女節，是源於19世紀末、20世紀初工業發展迅速，女性增加就業機會，但換來的卻是惡劣的工作環境及低廉工資。由美國到歐洲，不斷的抗爭不但促使工會的成立，俄國女工於1917年3月8日舉行罷工甚至成為著名推翻沙皇時代的二月革命前奏。故此自1922年起，每年的3月8日便定為婦女節日，紀念勞動婦女，亦即三八婦女節的起因。而今日慶祝的國際婦女節，剛由1975年由聯合國訂定。

這是今年「三八婦女節」主題「#Balance for Better」的姿勢，喻意平衡平權。（IWD）

放假最實際：俄羅斯、德國柏林與中國

由於俄羅斯與此日子深厚歷史淵源，至今仍是其法定假期之一。德國柏林亦於今年1月，通過投票決定3月8日國際婦女節為公眾假期。而在中國大陸，不少公司會讓女員工放假半天，當然不少男士亦會趁機買禮物給身邊女生。

（omer_messinger＠instagram）

送花不是情人節專利，意大利婦女節送黃色大花

在意大利，根據《獨立郵報》的報導，於3月8 日當天，街上充斥著着賣黃色的含羞草花束的店鋪。當地人會把花束送給尊敬的女性，象徵力量與敏銳。也有一些意大利人不買花，但會把蛋糕製成花朵模樣，傳統的做法，會造柑橘味的海綿蛋糕，要以忌廉擠成花朵。

除了以上國家，還有以下方式嚮應三八婦女節，你又知道嗎（點圖即看）＝＝＞

首飾品牌Swarovski送前線女員工小禮物，辦公室女員工則可在下午參加工作坊「休息」半天，香港女員工同樣受惠。（SWAROVSKI@Facebook）

香港也有公司響應​：下午「攞正牌」休息

香港則有首飾品牌，由於公司近九成員工皆為女性，特地於在3月8日為女員工準備了一系列的慶祝活動。當日不但全部前線於各分店的女同事將會獲贈水晶吊飾作小禮物。在辦公室工作的女同事，則可於3月8日下午可以放下工作，參加公司安排的工作坊，包括瑜珈、手工藝班、美甲服務、卡片套工作坊等等。

雖然，以上的慶祝手法輕鬆，但婦女節的成立、婦女地位提升，卻是多年來的抗爭得來。雖然近年的慶祝手法漸漸退去了抗爭色彩，不過把這樣的一個節日化作日常，用自己的方式惦記提醒，也總比漠不關心進步。

Sources：Independent UK, IWD