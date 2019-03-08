【GEM與蜂鳥音樂解約】告別出道包包面　靠燕麥、紅豆水減7kg

歌手鄧紫棋（G.E.M）昨晚於社交媒體，宣布即時與公司蜂鳥音樂中止獨家經紀合同，結束自出道以來的賓主關係。多年來，她宣稱自己已多番忍讓，包括公司嚴重違約等，但仍得不到合理解決，「時至今日，已經到達我能保護自己的最後關頭」，「冰封三尺非一日之寒。走到今天這一步，是因為我在漫長商討過程中，真的感到絕望了。」 回顧11年前出道的鄧紫棋，當時只有16歲，加上身形嬌小，帶點嬰兒肥，予人可愛形象，她其後更以獨創的「金魚嘴」，得到不少人倣效。不過，現年27歲的她，打扮較為成熟，身形亦比以前消減不少，對此，她便曾於節目上，分享自己的減肥方法。

鄧紫棋亦有十年挑戰。(@gem0816 & 網上圖片)

早前流行十年挑戰，鄧紫棋亦有參與其中，可見她的面部輪廓變得明顯，手臂亦較結實，感覺與以前截然不同。她於去年接受訪問時，便自爆成功減掉7公斤，這解釋了為何會有這麼大轉變，而對於減肥的心得，除了定期運動和體能訓練，她表示沒有勉強自己，僅抱輕鬆態度實行，並從健康飲食著手，使自己不自覺間變瘦。她亦曾於東京坐車途中，拍片分享自己的減肥餐單：

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回顧過去的鄧紫棋，與現時身形大有不同：

+ 10 + 9 + 8

將燕麥取代米飯

減肥有不少捷徑，鄧紫棋自言曾「以極端方式減肥」，但最終卻得不償失，「這反讓自己變得不健康，有次生病時，需看10次醫生才治癒」，因此她開始轉換心態，改以健康的方法修身。

由於經加工的澱粉囤積體內的話，會容易轉成脂肪，因此有的人或會直接拒吃澱粉。她指自己亦曾試過，但反讓心情更易浮躁，並引起不適，因此她其後將餐單中的白飯，轉成水煮燕麥，這不僅幫助去水腫，燕麥亦有豐富膳食纖維，能降低體內膽固醇。

鄧紫棋會靠紅豆水減水腫。(@gem0816) 紅豆水去水腫 要減掉身體水腫，她亦會以低鹽的花椰菜，配搭高纖低卡的蒟蒻麵，並多喝紅豆水去水腫。紅豆水對減肥甚有功效，除了鄧紫棋，Big Bang成員T.O.P亦曾指，自己於40天內，成功以紅豆水減去20公斤，而隋棠和陳妍希的減肥餐單，也有它的出現，只要在三餐前飲用，便能產生飽腹感，抑制食慾。此外，紅豆還含豐富的鉀，幫助排走多餘水分和鈉，加上大量水溶性纖維，促進腸道及消化之餘，亦能改善便秘，並減少腹部脂肪積聚。

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蛋黃有助抗氧化

不少人以為蛋黃的膽固醇高，但鄧紫棋曾提到，不要只吃蛋白而不吃蛋黃，因蛋黃的營養價值其實非常高，不只含有維他命A、D、E、B1和B2，亦有卵磷脂、葉黃素和玉米黃素，有助保護身體細胞和抗氧化。早前曾寫一篇有關烚蛋減肥的報道（延伸閱讀），也指雞蛋含褪黑激素色胺酸，能夠安眠、減壓和提升代謝，而筆者其後曾實行計劃一星期，最終減去約1公斤，證實對減肥的確有所幫助。