鄧紫棋（Gem）昨夜（7/3）貼出聲明，宣佈與經理人公司「峰鳥」解約，結束11年的合作關係。回顧過去，Gem在2008年以16歲之齡進軍樂壇，當年有「小巨肺」之稱的她，一出道便受到矚目。她在2014年登上中國湖南衛視《我是歌手》第2季，在內地打響知名度，但也因此惹來了不少負面新聞。

耍大牌、只顧內地市場，Gem在香港樂迷心中的形象因而受損，有人甚至給她起了「國際Gem」、「宇宙Gem」等等的稱號，對她冷嘲熱諷。而經理人張丹過往多次拒絕接受香港、台灣傳媒採訪，令兩地記者對她的評價極差。過往有知情人士向媒體透露Gem每次工作都要以「巨星」排場進行，一定要有黑人保鏢和私人飛機，其實都是經理人張丹的主意。這些種種舉動，都讓Gem初出道時的親民形象盡毀，被人貼上「大牌」、「囂張」的標籤。

Gem在Facebook發聲明與經紀公司結束合作關係，不少粉絲表示支持：

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經理人與藝人的關係，有時比家人、情人更加親密，兩人見面的時間可能比任何人還要多。Gem與張丹11年的關係，不難想象二人的感情多麼深厚，她在昨天的貼文也坦言「這輩子除了我爸爸，你們曾是我最信任的男人吧。」，但她仍然堅持結束這段合作關係，甚至不惜發出正式的法律聲明中止關係。

Gem因內地節目《我是歌手2》而名聲大噪。（節目截圖）

每結束一段關係，我們內心都必定經過很多掙扎，Gem也不例外，她提及「這些年來我一次次在不公平的情況裡嘗試調整自己的心態；一次次擦掉眼淚告訴自己息事寧人、盡量忍讓；」，可見她曾經忍讓過公司對她的種種不公平待遇，又或者説，她打從心底相信那個對自己有知遇之恩的男人，真心欣賞自己音樂的男人，一定會為自己著想，為自己爭取最公平的待遇。而即使去到忍無可忍的地步，她還是保持應有的風度，也顧念過去11年的感情，希望大家可以私底下和平解決。因為她心底裏明白，事情鬧大一定會損壞經理人的名譽，過往支持她多年的粉絲也對其經理人看不過眼，認為Gem的名聲跌至谷底全與經理人張丹有關，也多次勸她離開這間只把她當「搖錢樹」的公司。只是她一直忍著，再忍著...

Gem與經理人張丹。（微博）

Gem在社交平台上可愛親切的模樣：

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維繫關係 非無止境的忍讓

其實在生活上，我們人人都成為過「Gem」，只不過一再忍讓的對象換成了家人、情人或朋友。為了維繫關係，即使對方提出多麼無理的要求，我們也要順從、忍讓，以息事寧人的態度面對。我們重視這段關係多於自己，只是這樣的真心卻不一定可以換來同等的對待，或許只會換來更多得寸進尺的無理要求，如多年前全城熱議的十四巴港女事件，男方跪地求饒，女方仍然掌摑對方，指著對方罵。當對方把你當成了只懂得順從的「綿羊」，把你的說話都當成耳邊風，漠視你的痛苦，你想結束關係時，也不是這般容易，最典型的例子是以死相逼，「你要同我分手，我就自殺。」這就猶如痛苦的循環，你只好一再忍讓。

為了不讓歌迷失望，她會繼續完成接下來的八場演唱會。（鄧紫棋Facebook）

點擊看她唱歌時的認真模樣：

然而，在事情還未發展到這種地步前，我們早該與對方提及自己的底線，即使對著有養育之恩的父母，我們也應該坦白自己的感受。在華人社會，我們往往把家庭放得比任何事都大，面對出軌的丈夫，還是會有奶奶勸媳婦隻眼開隻眼閉，息事寧人往往會忽略了自己的感受。我們人人都是「Gem」，所以我們人人也要學似「Gem」，勇於站出來為自己發聲。即使面對最親密的人，也不能以無止境的忍讓維繫關係，換個角度想，也只有雙方都舒服的情況下，一段關係才能走得長遠。