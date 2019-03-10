踏入櫻花季節，想要放風出走的心油然而生，透過旅遊才可以真正放下生活的壓力。每到一個新的地方，便愈發現世界很大而且充滿著有趣的事情。要是我們能在日常也保持著這樣好奇探新的心，每天發掘一些美好的小事，生活其實沒有想像般那麼糟。生活再忙碌，假日也要花時間在城市中出走一下，這回我們出發到日系小店，感受日式生活品味。

常常集品：日式雜貨選物店

店內販賣著擁有二手痕跡的生活古道具（IG_changchang_goodstore）

讀書時經常到「天光墟」尋寶，黑膠唱片、懷舊玩具、舊相機等等，古怪稀奇的東西應有盡有。踏進常常集品，店子不大卻收藏著數不清的日本雜貨，從家品、餐具、生活小物、五金雜貨到復古舊物，常常集品感覺像是個高級版的「天光墟」。

+ 4 + 3 + 2

常常集品的貨品都是由兩位店主從國外精心挑選的舊物，他們喜歡舊物的設計與獨有的美態，與現在量制生產而成的不能同日而喻。小店的設計充滿質感，木製的桌椅帶出淡淡溫暖，兩位貓店長偶爾慵懶地在你身旁伸起懶腰。各樣日式舊物加上溫馨的裝潢，時光彷彿慢了下來，確實假日是應該放慢腳步，找回生活的味道。

常常集品

地址：香港油麻地上海街273號1樓

TORIO 喫茶部：復古昭和時代茶室

重塑復古昭和時代茶室（IG_toriokissabu）

喫茶部於昭和時期盛行，是日本參考巴黎咖啡廳及「文化沙龍」概念營業的咖啡館而興起的洋食Café。TORIO 喫茶部於裝潢上花了不少心思，將舊式喫茶部的特色都搬進了店子。實木質感與淡黃的燈光，加上店舖中央的玻璃包廂，樸實呈現出復古味道。

+ 4 + 3 + 2

喫茶部以日式洋食為主，自家研發的青蘋果紅茶咖哩飯口味獨特。主食以外，飲品與甜品更為吸引：加上雪迷球的夢幻梳打、水果Pancake塔、傳統焦糖布丁、芭菲杯等，令女生完全無法抗拒。無論你有沒有特別鍾情於日本文化，都不妨到這裡享受一個充滿少女心的下午。

TORIO 喫茶部

地址：觀塘興業街16-18號美興工業大廈A座1樓4室

A Beautiful Store：美麗的治癒小店

A Beautiful Store擁有透進陽光的大窗（FB_A Beautiful Store）

推開玻璃門，A Beautiful Store不像一間店，更像一家生活化的藝術收藏館。店裡設計簡約，擺放貨品的櫃枱各自形成簡潔分明的線條。裝潢以灰白色為主，最令人印象深刻的是那扇灑滿陽光的大窗（筆者的家都沒有窗，所以覺得可以在那扇窗子下坐上一整個下午），和暖的陽光照進寧靜的空間，光影彷彿成為了店內的裝飾，為A Beautiful Store的白牆刷上一點顏色。

+ 3 + 2

店裡販賣著各款簡約而充滿質感的生活小物，家品、衣妝選物等，所有都很美麗，在鬧市中可以於如此安靜與寬廣的空間中購物也是難得。

A Beautiful Store

地址：旺角太子道西194號三樓