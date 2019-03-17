【成長說明書】別慣性說對不起：不是禮貌　只會不斷傷害自己

數算一下，一天你說了多少句「對不起」？ 有些「對不起」是必要的－臨時取消的約會、約會遲到、犯了錯等等；但有些「對不起」卻似是「反射動作」：欠一欠身要對不起、為了讓身邊人的感受、甚至是在工作天病倒了，拿「法定病假」前，也要先加句「不好意思」。 不論你是否抱歉，也先道歉，原來是濫用了的禮貌，不但未必能有助建立健康形象，更會「傷害」自己。

（TED）

太多「對不起」，原來會傷害自己？

來自加拿大的社會學家Maja Jovanovic就提出每一句不必要的「對不起」都會「傷害」自己。它會令我們感覺自己更渺小、更膽怯，也會削減自信。

Jovanovic在加拿大的麥克馬斯特大學任教，四年前參與一場座談會，引起了她對「對不起」的有關注，特別是女性的「對不起」。在座談會中，有四位各有專業的女性，她們各自出版了數以百計的學術文章、十多本著作，卻在自我介紹的時候說：「我不知道我可以說甚麼⋯⋯」、第二人說：「我的天！當我收到邀請函時，我還在想大會是不是寄了給錯的人。」接下來的人，也是說差不多的話。Jovanovic回憶道，在那25場的座談會中，從沒聽過有一位男性會為自己的成就「打折」，或刻意眨低自己；但當講者是女性，便時時都帶有抱歉的語調，她說：「這太令人沮喪了，也太傷心。」

根據美國國家醫學圖書館國立衛生研究院在醫學網站「PubMed」的研究，即使做同一件「錯事」，如意外在凌晨三點喚醒了熟睡中的朋友，或是在合作的工作中偷懶，增添了組員的負擔等等，女性都比男性更會感到抱歉。

（《Set It Up》劇照）

比起「對不起」，你更應說⋯⋯

自小教導，「對不起」是做錯了事的時候才說的，濫用多了，也似是模糊了對錯。記得一次，在忙碌的工作日不得已而要告病假，明知道工作繁忙，可身體疼痛難當，連腰板也坐不直，於是向上司報告，開口便是連聲抱歉，道不能工作。怎料上司卻罵：「傻的嗎？有甚麼好抱歉的，病了當然要休息！」

我們習慣抱歉，不分「是非黑白」，那真是「對不起」自己了。Jovanovic也分享一次約會的經歷，指有位男性朋友遲到了，整桌子就欠他一人。當她估計他會說多少句「對不起」的時候，他卻說：「謝謝你們等我。」然後其他人回答：「客氣了。」

Jovanovic提醒，若你下次想要說對不起的時候，或許你可以改說「謝謝」。

＊別說「對不起」，原來這些句子可以這樣說：

沒有做錯，便不要說對不起。

「對不起」，說得最多的時候，不是工作，便是感情上。

還記得從前空姐，公司訓練我們：「遇到生氣客人，先道歉，再解釋。」那是他們引以為傲的待客之道，可筆者到現在還是不大認同，上級也應知道這樣會心理不平衡，時時在上班前提醒：「不要想自己，他們是衝着你的制服而來的。」才知道，原來解決辦法就是先別把自己當成是一個「人」。

在工作上，太多的對不起，做令人低到塵土裏去。直到筆者轉換了工作，才知道原來我沒有甚麼好抱歉的；至於感情上的「對不起」，這大概是最無力又最無用的說話了。

Sources：Pubmed, TED, Psychology Today