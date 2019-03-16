【蜜蜜約】Netflix真人騷：約會要成功吸引對方，原來只需⋯⋯

在Netflix真人騷《蜜蜜約（Dating Around）》中，最深一句是其中一集的38歲的女主角說：「為何不把結婚當成是約會的終點，就被當成是怪物呢？」 一連六集，每集30分鐘，一位主角，分別跟五人初次約會。有結果或沒有，有人喜歡有人不，最重要提醒觀眾，不過約會，應盡情享受。

誠實看後感：雖沒結尾，亦似有欠完整！但看完後鬆一口氣，約會不成功不過等閒事！

《蜜蜜約（Dating Around）》一連六集，每集只30分鐘，每集都有一位主角，或男或女，或異性戀或同性戀，年青的年老的，不同國籍，設定十分廣闊，也勝在夠廣。背景是紐約市，主角會分別跟五位對象約會，流程都是差不多，先小喝一杯、吃晚飯再到酒吧，再看看有沒有後續活動。

《蜜蜜約（Dating Around）》節奏明快，五晚的約會，剪接成半個小時，雖然沒了一般「真人騷」訪問的部份，顯得有點沒頭沒尾，不知最後結果如何。不過，奇就奇在看兩位陌生人調情，有人成功互生好感，有人吵架收場，在約會中途離去，獨自留下得的，有人哭花了臉，也有人輕嘆：「看來我今晚要自慰了。」竟如自己或好友約會一般，替他們捏一把汗又不禁替他們選。不知不覺便忘了時間，輕輕鬆鬆「煲」完一季。

不過，最重要的還是，向節目「取經」。怎樣才能「成功」約會？

（《Dating Around》劇照）

約會失敗，不一定是失敗。

既是各集各一個單元，筆者最喜歡的還是第二集「古爾琪」的故事。古爾琪是事業型女性，38歲，曾離婚，在自序時說：「在紐約當個成功、有頭腦的獨立女性真不容易。」

在五次的約會中，都不約而同地提到她離婚的事。大多男生聽了，也不期然流露出抱歉的神情，其中一位甚至跟她吵起來，說她那時就不該結婚，更在中途離去，留她一人哭泣。

只是，當中也有人說了對的話，包括一名也曾離婚的27歲男生，她跟他說：「人人都為我感到抱歉，但其實那是我最美好的經歷了。」也有一位男生讚許她：「當你說你那時是一位糟糕的妻子時，也是一大進步了，因為在感情中，我們都習慣了，把手指指向別人。」

而當中筆者最愛聽的一句話就是：「為甚麼不以結婚為目的來約會，就要被當成是怪物呢？」約會失敗，不一定是失敗，不過是及早證明那人不適合自己罷了。

+ 6 + 5 + 4

在約會中，應談前度嗎？

本來，筆者想說，撇除節目效果外，為何人人都愛在約會時談「前度」？先不說「經驗之談」不一定可靠，只因同一樣的經歷，各人有各人的解讀，既要新開始，又何必要彼此重溫過往的經歷呢？不過，在看畢數集後，只感覺談及前度雖易令人反感，但也可籍此看看對方的反應。

比起要對方照單全收自己的過去，更應轉換心態，先接受這樣的自己，而對方接受不接受，反而不是最重要的吧。