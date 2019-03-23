3個單身媽媽的自白：養一個小孩就夠，何必再養個「巨嬰」老公？

時代在前進，女性從經濟基礎到精神狀態，都在變得越來越獨立。我們採訪了3位未婚媽媽，請她們分享自己生小孩、養小孩的故事，「我們期待自己給孩子做出好的榜樣，也期待未來大眾對孩子有更多的包容。」

文：白汶平（一条）

我養一個小孩就夠了，何必再養一個「巨嬰」老公？

Helen 42歲｜廣告公司高管｜女兒4歲

我大學三年級開始第一次談戀愛，每任男友時間都不短，到現在一共談了6段感情。我很享受戀愛的感覺，和男朋友玩在一起、約會、旅行，真的非常開心，但只要結婚，一切就不是那麼單純了。30幾歲的時候我年紀也不小了，依舊不想結婚，但我出現了「想要孩子」的念頭。「要是懷孕了就把孩子生下來吧」，我當時這麼告訴自己。當時那個男朋友後來也分手了。37歲時，我遇到一個比我大4歲的男朋友，交往沒多久就意外懷孕了。

那會兒是2014年，未婚媽媽（在內地）還不能給孩子上戶口。我想要不就結婚吧，嘗試著和孩子爸爸生活在一起。結果發現還是不合適，很多習慣不同，家庭觀念也不同。年紀一大把了，誰也不想遷就誰，誰也不想為誰改變，所以我們決定還是暫時不結婚，等孩子出生再說。為了解決孩子今後的身份問題，我去美國生了小孩，準備了很多相關證明，做好了以後要把孩子送到美國讀書的準備。沒想到2016年，國內的相關政策就開放了，未婚媽媽的小孩也可以上戶口，我的女兒以後不用送出國，可以陪在我身邊了！

其實我去美國生小孩時，孩子爸爸也有陪同和看望。孩子出生之後，我和孩子爸爸還曾經繼續嘗試過一家三口住在一起的生活，想看看有沒有可能磨合成功，步入婚姻。我們前前後後磨合了兩年，最後還是失敗了。孩子爸爸在事業上很好、各方面條件也不錯，但我不能忍受他毫無生活常識，生活技能幾乎為零，需要我一直去照顧。我養一個小孩就夠了，何必還要讓家裡再多出一個「巨嬰」？再來，他其實並沒有做好當一個父親的準備，面對壓力時不夠堅強，不能接受自己的失敗，很容易放棄，這些負面情緒帶給孩子是非常糟糕的，不合格的父親，只會不斷引來爭吵。

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37歲時，我遇到一個比我大4歲的男朋友，交往沒多久就意外懷孕了。（一条提供）

或許是時代造就的，跟我同齡的男人，大部分會認為「女人就該做家務」，我身為一個男人只要顧著賺錢養家就好，所以他們基本上，所有家務都不會做，而且也不願做。我和孩子爸爸很和平地分開，現在像朋友一樣正常交流。他很少過問孩子的事情，我們也就不聊這方面的話題。女兒從小到現在，基本上就是我自己帶的。我每天跟女兒一起睡覺，一起讀書、玩遊戲，親自陪著她成長。出差的時候，我媽媽會幫我帶一下女兒。平時的家務我花錢解決，找家政阿姨幫忙。

孩子爸爸在事業上很好、各方面條件也不錯，但我不能忍受他毫無生活常識，生活技能幾乎為零，需要我一直去照顧。（一条提供）

其實這樣反而輕鬆，因為我的家庭關係非常簡單。我沒有婆媳問題、沒有夫妻糾紛，孩子的教育問題，我說了算，我一個人決定我孩子的所有事，這跟一般雙親家庭比起來容易多了。管理家庭跟管理公司是一個道理。很多事情只要我分配好，不一定非要我親自去處理，我做好一個決策者，其他的事情就由員工去執行完成，我爸媽看我把事情都打理得很好，也更放心地支持我成為一個單親媽媽。

我有個朋友也是單親媽媽，她的孩子很健康、各方面也挺優秀，很自信。可是有一次她把孩子給外婆帶了一天，外婆突然感嘆，「你好漂亮啊，學習好、什麼都好，就是沒有爸爸，實在太可憐了！」小朋友一聽非常難過，回到媽媽身邊還是不懂，自己怎麼就可憐了？現在社會上，大家對單親小孩還是有一些成見和看法吧。這個也是我們單親媽媽要努力的地方，面對外界的一些看法，自己的心理素質要很強大，給孩子全方位的愛和安全感。

我沒有婆媳問題、沒有夫妻糾紛，孩子的教育問題，我說了算，我一個人決定我孩子的所有事，這跟一般雙親家庭比起來容易多了。（一条提供）

我一直都很注重自己的獨立性。在每段關係中，我都保持一點距離，即便和男友同居，我都希望雙方是精神獨立的個體。未來在我的親子關係中，我想也是一樣。現在我女兒大了一點，我感覺有時間可以多做一些自己的事情了。除了在公司任職之外，我自己還有一間工作室，現在準備找新男友。有了女兒之後，我找男朋友的標準有變化，以前是只要我自己開心就行，現在還得我的女兒也開心，這個男人要喜歡我的女兒，至少不反感小朋友。

現在我女兒大了一點，我感覺有時間可以多做一些自己的事情了。（一条提供）

生小孩是自然賦予女性的權利， 跟結不結婚無關

Megan 48歲｜外商公司CEO｜小孩3歲

我是個很專注在學業、事業上的人，從小到大我讀書就是第一名，高中、大學也都是考上第一志願。二十多歲的時候，我有過很多追求者，但我沒有把太多心思放在戀愛上。大學畢業後我決定去美國念書，等我博士畢業，已經三十多歲了。

回來以後，我有個穩定交往的男友，也到了談婚論嫁的地步。可是我工作太忙了，常常要對接國外客戶，需要出差、日夜顛倒的，沒有太多心力花在經營戀愛、家庭上。當時我曾經很糾結，因為那是我事業的關鍵期，如果這時我去結婚生子，那我不可能兼顧工作，我多年來的努力可能就要畫上休止符，升職機會也會讓給其他人了。我說服了男友多給我一點時間。2010年，我39歲的時候，先去做了凍卵，為以後當媽媽留下一個機會。

2010年，我39歲的時候，先去做了凍卵，為以後當媽媽留下一個機會。（一条提供）

之後的事情很戲劇化，我當上了年薪250萬的CEO，交往多年的男友向我提出分手。和他分手後，我就放棄了這輩子結婚的想法了。那時候我已經41歲，難道還要重新去認識人、花精力去找對象嗎？和我同齡的男士，也基本上都有家庭了。雖然不再想結婚，但是我還是想有個自己的孩子。

2015年我到美國借精，想做試管嬰兒，那時候我44歲，卵子質量已經不太好，借精受孕沒有成功。我突然想起來，我曾經做過凍卵。那10顆卵子是我最後的希望。經過層層手續，我把冷凍的卵子送到美國加州一間生殖中心，在當地挑選一名白人的精子，生下混血寶寶。胚胎植入後，我看到胎兒慢慢成長，在羊水中翻動的樣子，透過超音波可以聽到胎兒的心跳，我永遠記得那一刻的感動：我終於要當媽了！

因為現有的法規，在沒有婚姻關係的前提下，女性想在國內合法做人工生殖幾乎不可能，不得已我只好在國外做，整個過程非常艱辛，花銷也很大，將近100萬。我錯過了適婚年齡、生子年齡，但唯一慶幸的，是我有足夠的經濟基礎，所以最終我擁有了自己的小孩。可是換在一般女性身上呢？這筆費用不是人人都能負擔的，所以我期待有一天社會可以更加開放，讓單身女性有更多選擇。生小孩對於女性而言，是自然賦予我們的權利。如果我們準備好了，應該想生就可以生。

我把冷凍的卵子送到美國加州一間生殖中心，在當地挑選一名白人的精子，生下混血寶寶。（一条提供）

我的小孩，不需要按照我的模樣去生活

Jovi 39歲｜網店店主｜女兒6歲

我不喜歡男生。我小學的時候就知道這件事了，但這絲毫不影響我想要有個孩子的想法。29歲那年，我和當時的另一半決定要有孩子。我們知道生孩子，是一輩子的責任，所以我們經過9個月的考慮，包括獲得家人的支持，才通過人工生殖的方式，迎來我們的女兒。世界各地做試管嬰兒費用大概都在15萬人民幣左右，我們當時考慮過好幾個國家，美國、澳洲都想過。泰國相對來講機票、物價都比較便宜，而且他們跟歐美精子銀行也有合作，語言上講中文也比較方便，所以我們去了泰國。當時預算有限，我們想說要是不成功，頂多就試個兩次，如果實在不行就算了。沒想到運氣很好，第一次就成功了。

Jovi（左）和女兒Alison、伴侶一家三口合影（一条提供）

這個孩子是我當時另一半的卵子，加上一位丹麥捐精者的精子，形成胚胎後植入我的子宮，由我生下來的。因為是花錢「造」的孩子，我們有一定的自主選擇權，比方說我們不希望他身高太矮、我們想要他聰明一點啊等等。我們不能和捐精者本人見面，也看不到他現在的照片。精子庫的檔案資料可以讓你看到一些他的基本信息，像是身高體重、身體狀況、學歷等等，還會附上他童年時期的照片給你參考。那時候亞洲捐精者只有4個人，都不是我們理想的類型，所以我們就轉向歐美。

選擇捐精者的時候，我的首要條件就是保證寶寶以後的健康。歐洲人陰性血型的特別多，我會避開，因為台灣缺陰性血型，萬一孩子之後出意外，卻遇到缺血怎麼辦？我也沒有挑「熱門款的捐精者」，總不想要孩子跟很多其他人有血緣關係或是長得像吧！我們還是希望她可以盡可能地符合我們自己的樣貌。我們挑中的捐精者，身高192公分，有念過軍校、還是學法律的，看他這些資料，大概可以猜測到他學習不錯，應該是個聰明的人。長相部分，精子銀行會問捐精者，有沒有被說像過哪個明星？他的回答是像佐斯夏利（Josh Hartnett），我想說應該滿老實的，那就他了！

Jovi平時花很多時間陪伴女兒（一条提供）

別人可能覺得，生個混血寶寶好，因為長得好看，但我考慮的更多。像我這樣的情況，小孩大一點的時候一定會被同學問說，為什麼她長得不一樣，為什麼她的​​「爸爸媽媽」和別人不一樣？或許她可能一輩子都要接受自己到處都是不一樣的那個。她的「不一樣」會不會被歧視、被嘲笑？要怎麼教育她建立自信、接受自己？這個問題，在生下我女兒之前，我就跟我的父母、還有所有可能會接觸到我孩子的親友討論過，我需要他們都支持我，遇到偏見時，他們都會站出來捍衛我的孩子。就連她上的幼兒園，我都特別挑選，我知道自己不可能保護她一輩子，但可以適當地幫她避掉一些不友善的環境。

我研究過，孩子平均到12歲會有自我意識，只要她在這之前建立好自信，就算之後社會輿論加諸在她身上，影響也會小很多。我女兒現在6歲，常問我說「媽媽為什麼我頭髮是金色的？」我都還沒回答她，她就接著說，「我的顏色跟你不一樣，但我覺得這樣好漂亮喔！」

每當她對自己的出生有疑問時，我都實話告訴她。我不知道她能理解多少，但我會清楚讓她知道，她是我期盼來的寶貝。我花非常多的時間陪伴她，在她上學之前，不管我在工作還是出去吃飯，幾乎都是帶著她。就連我生病要看醫生，也帶著她去，去到醫院掛號，護士問我孩子怎麼了？我說不，生病的人其實是我。

我不給她任何手機、平板電腦、電視，我不讓孩子接觸任何3C產品。她想玩可以去玩樂器，想活動可以用兒童健身器材，可以畫畫、看書。小孩不需要按照我的模樣去生活，她的人生是她的，我只是把她生下來。她喜歡做什麼事情，我就讓她去做，我總是告訴她過程比結果重要，讓她願意多嘗試，而且在過程中肯定自己，而不是在意結果。

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