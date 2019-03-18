西野加奈結婚　暫別前狀態大勇　堅守「16:8」減肥7kg去水腫瘦面

日本歌手西野加奈被爆將於今日（3月18日），30歲生日當天結婚。出道逾十年的她，年初突然宣布會在2月橫濱個唱後暫別樂壇，引起大批揣測，直至今天有當地報道指，適逢踏入30歲生日，她將與發展地下情逾兩年的前經理人步入教堂，其後更會到外地度蜜月。

西野加奈今日30歲生日，被爆雙喜臨門，與前經理人結婚。(@kanayanofficial)

西野加奈年初暫別的消息，確實讓不少人感到不捨，筆者亦不禁懷緬學生時期，與好友一起唱著其歌曲《Best Friend》的時光，「謝謝一直有你在，不論甚麼時候，總是對我微笑」，因有對方的陪伴，每天都是在歡笑聲渡過。

踏入不同階段，都會面對不同的挑戰，西野加奈表示「非常期待30歲的到來，希望能給自己更多的挑戰，做更多不同的事」，而她在稍早前的訪問亦曾提及十年前青蔥的情歌，「雖然我仍懂那些心情，但現時是不會選那種讓我不安的男生。」雖日後或難再聽到其歌聲，但仍感謝當年她的歌曲，希望她能永遠幸福吧！

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西野加奈由出道到現在，體形消減不少，可見下了不少苦功：

+ 18 + 17 + 16

回顧過去的西野加奈，一幅可愛的娃娃臉，加上甜美歌聲，深受不少人愛戴和仿傚。不過由於受不住工作壓力，身形嬌小的她，體重一度飆升至57公斤，面形水腫，隱現擠出雙下巴，造成一時話題。她後來透過調整生活步伐，成功減掉7公斤，重回50公斤的健美狀態，早前則有台灣媒體，曾引述她的當中的減重方法。

晚上6時後禁食

相信不少人都聽過「16:8」減肥法，意指每日僅限於8小時內進食，西野加奈也有類似的做法，會在晚上6時後不食任何東西，而這方法據聞倖田來未也曾試過。由於晚間的能量消耗不大，因此禁食能將體內脂肪轉回蛋白質消耗，達到達到瘦身效果，若怕感到肚餓，也可在晚上泡半身浴，消除疲勞和提高睡眠質素，以減低食慾。

西野加奈喜歡健走運動。(@kanayanofficial) 每星期三次健走 若然不喜需花力氣的運動，便可與西野加奈一樣，選擇每周健走（Power Walking）三次，以輕鬆和沒壓力的狀態減肥。健走有別於跑步或慢行，速度介乎兩者之間，並通過跨步快速步行，而每小時行走超過6.5公里的話，便能消耗近300卡路里，對消脂相當有幫助。減肥最重要持之而行，故她會根據自己的心情和狀態，調整健走的時間和距離，避免自己構成壓力。

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多吃排毒素食物

生活壓力迫人，容易引起緊張或疲勞，以致身體代謝和內分泌紊亂，體內毒素無法排走。因此西野加奈會多吃幫助排毒的食物，如乳酪、橄欖油和生菜沙律，都能改善腸道健康，提升免疫力，而生菜則能保留容易因受熱而流失的酵素，以助打造易瘦體質，還可有美顏作用。豆類亦是不錯的選擇，不僅含豐富蛋白質，易有飽腹感，亦能減輕經期時帶來的痛楚。