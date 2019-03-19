陳法拉息影五年拍美劇　為理想放棄物質生活　離婚後終遇一生最愛

愈來愈多亞洲臉孔出現於荷里活幕前，闊別TVB四年的陳法拉以美國紐約茱莉亞學院首位華人戲劇碩士畢業生回歸，夥拍影后Nicole Kidman（妮歌潔曼）出演美國HBO短劇《The Undoing》，強勢回歸電視圈證明實力非凡。

陳法拉出演的劇集《The Undoing》改編自Jean Hanff Korelitz的小說《You Should Have Known》。故事講述由妮歌潔曼飾演的治療師Grace Sachs事業有成，與Hugh Grant（曉格蘭特）飾演的Jonathan Sachs育有一子，擁有幸福美滿的家庭，卻意外捲入謀殺案與一連串的不幸事件。陳法拉飾演的Jolene將出演六集中的四集，為加入荷里活的目標邁進一大步。

陳法拉於IG記錄HBO短劇《The Undoing》拍攝的第一天（IG_falachenfala）

從女主角到平凡學生 茱莉亞學院首位華人「全A畢業」

陳法拉於2014年毅然暫停演藝工作，到紐約著名學府茱莉亞學院（The Juilliard School）深造戲劇，修讀為期四年的戲劇碩士課程（Master of Fine Arts）。她於最後一個學期中，所有學科都奪得最優異的A級成績，成為該學院首位華人戲劇碩士畢業生。

2018年完成戲劇碩士課程（IG_falachenfala）

從TVB當家花旦到樸實的學生對陳法拉而言是個冒險的決定，推掉幕前的工作令入大大減少，回歸學生身份由零開始。從昔日的TVB女主角到今天的荷里活新人，一方面要在娛樂圈保持著一定的曝光率，另一方面則有穿梭荷里活的電影公司進行試鏡，爭取角色。曾為電視台一線的女主角，陳法拉可以選擇享受名利，然而她為追逐夢想卸下女神包袱，憑實力挑戰一個個難關，那份毫不好逸惡勞的精神令人佩服。

遇上對的人 無條件的支持勝過千金萬銀

陳法拉曾經與Neway太子爺薛世恆有過一段短暫的婚姻。富二代薛世恆坐擁十億家產，兩人的感情事一直低調，直至2013年離婚一刻才向外承認關係。陳法拉於婚後本可享受奢華的生活，然而兩人未能為家庭與演藝事業中達成共識。最後她選擇忠於自己，不為物質放棄理想，到美國深造演藝課程。

離婚後，陳法拉便專注於演藝事業，少有傳出緋聞，直至遇到法藉男朋友Emmanuel Straschnov。他外表帥氣，更是哈佛大學畢業生，曾擔任法國駐日本外交官、Prada美國CEO特別助理，更創立網頁和app製作的Bubble，才華橫溢。

陳法拉與法藉男朋友Emmanuel Straschnov（IG_falachenfala；Facebook_Emmanuel Straschnov）

合襯的性格比豐厚的財產更重要。陳法拉曾在媒體訪問中表示，兩人非常合拍有默契，性格配合，而且總有無盡的話題。她更直言男朋友就是對的人，兩人就像很親近的朋友。相處也很簡單，一起去去旅行，吃吃東西，已經很開心。而且他對陳法拉的學業支持又體諒，行動上他會出席陳法拉的所有演出；心靈上更是她最貼心的輔導員，當她因試鏡碰壁而灰心時，男朋友都會跟她分析並開導她。陳法拉更表示她能順利畢業，都要歸功於他，感激他於追夢過程的相伴與扶持，成為了她背後強大的力量。

陳法拉的法藉男朋友Emmanuel Straschnov（FB_Emmanuel Straschnov）

陳法拉以更強大的姿態回歸，以行動鼓勵女性追逐夢想永遠不會太遲。只要擁有放手一搏的勇氣，得到的遠比失去多。

陳法拉於茱莉亞學院修讀戲劇碩士課程期間，出演了多套學生作品：

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