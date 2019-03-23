生活不能沒有甜點，苦中帶甘甜的抹茶甜點，更是令人難以抗拒。充滿茶香又不盡是甜膩口感的抹茶甜點，就連不嗜甜的女生也為之動容。

女生Gathering總有說不盡的話題，少不了飯後甜品這環節。曾經與友人於晚餐後到洲際酒店Steak House品嚐抹茶心太軟，即使我們已在叫飽，當看到那個比正常心太軟大上四倍的巨型抹茶心太軟時，還是會雙眼發光，把卡路里都拋諸腦後。

切開剛出爐的心太軟，內裡緩緩流出的抹茶朱古力醬，飄來淡淡苦澀的香氣。伴以紅豆雪糕，兩個女生就這樣完成了四人分量的流心蛋糕。很可惜餐廳已再沒有提供抹茶心太軟，喜歡吃流心蛋糕的女生也可以試試他們的招牌軟心朱古力蛋糕，口感同樣濃厚濕潤，叫人滿足。 要媲美Steak House的抹茶心太軟確是有難度，然而抹茶甜品款式多變，每間餐廳採用的抹茶粉與濃度不盡相同。如果你是個不折不扣的抹茶控，那一定會喜歡以下三間抹茶甜點店的推薦。

雪之下：充滿蛋香 厚實的幸福的滋味

每件都有4 cm高的抹茶鬆餅（FB_YukinoshitaHK）

日本的梳乎厘鬆餅風吹不完，一家家人氣甜品店紛紛在香港開店。相比輕盈、帶濕潤空氣感的梳乎厘鬆餅，雪之下的是紮實、蛋香豐富，每件都有4 cm高的綿密鬆餅。雖然在京都、大阪、東京等只有七間分店，但足以被日本電視台獲封最佳鬆餅的第一位。

抹茶鬆餅採用京都優質宇治抹茶製成，加上北海道紅豆與京都黑豆，配上充滿牛奶香的忌廉，口感豐富。抹茶味道濃厚，蛋香十足的鬆餅雖厚實卻非常柔軟，輕輕便可切開，不像坊間般的充滿粉漿的感覺。充滿抹茶甘香的鬆餅配上蜜漬紅豆，每一口都實在滿足。

雪之下

銅鑼灣希雲街1-5號禮信大廈地舖

SHARI SHARI Kakigori House氷屋：還原傳統日式風味

宇治金時刨冰（IG_sharishari_hk）

看著日劇中主角吃著透心涼的刨冰，小時候也想擁有日本每家每戶都會必備的小型刨冰機。不論季節，冰品都是港人最愛。香港的日式刨冰店不多，SHARI SHARI Kakigori House氷屋可算提供最多選擇的一間日式傳統刨冰店。材料大都是從日本直送，刨冰以日本天然水製成，來自北海道的店主希望可以在香港還原傳統日本風味。

抹茶忌廉焦糖味刨冰(IG_sharishari_hk)

第一次看到刨冰的相片已覺震撼，實物置於眼前更是驚艷。毫不吝嗇的份量加上層層糖漿與配料，誠意滿分。不像台灣的綿綿冰般大片，也不像韓國的雪花冰般著重奶味，日式刨冰的質感是柔軟而綿密的。

喜歡甘苦抹茶口感的女生可以試試宇治金時刨冰，刨冰表面淋滿苦澀的抹茶醬，配上蜜漬紅豆與白玉豐富口感。刨冰內加入層層抹茶醬與紅豆，不會出現因刨冰溶化而變淡的問題。

+ 4 + 3 + 2

若你是偏愛香甜抹茶口感的女生，則推薦抹茶忌廉焦糖味刨冰。表面的抹茶糖漿混合出煉奶和忌廉，伴以焦糖醬與粒粒餅乾，入口偏甜膩，有點像Starbucks的抹茶牛奶星冰樂。

SHARI SHARI Kakigori House氷屋

銅鑼灣希雲街14號

京林屋：百年老店 愛茶女生必試

烤得焦香的年糕配上甜蜜紅豆的抹茶湯（FB_ Kyohayashiya.hk）

到百年老店當然要試試傳統抹茶甜點，品嚐日本人在新年時，喜歡與家人同吃的抹茶紅豆年糕甜湯。溫暖的抹茶甜湯更能帶出抹茶與紅豆的香氣，抹茶味道濃厚，淺嚐一口已有回甘之味。抹茶甜湯吸引，沾滿細膩抹茶泡的烤年糕更能人欲罷不能。

年糕質地軟糯，帶著淡淡米香，中和抹茶的濃郁感。愛茶的女生一定會非常喜歡這道甜點，擔心抹茶味道太濃烈的可以嘗試店裡其他抹茶甜點，抹茶蕨餅與芭菲也是人氣之選，比人氣抹茶店中村籐吉有過之而無不及。

+ 4 + 3 + 2

京林屋

銅鑼灣軒尼詩道500號希慎廣場12樓1203號舖

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