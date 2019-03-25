歐陽娜娜拍攝被指胖　靠「西蘭花飯」減肥　網民仿傚：一周減5kg

不少女星都有獨門減肥方法，歐陽娜娜早前便透過社交網站，分享自己的減肥食譜，有網民依照其方法去做，一周後即大減5公斤，效果驚人。

歐陽娜娜早前便透過社交網站，分享自己的減肥食譜。(@nanaouyang)

不僅拉大提琴，現時18歲的歐陽娜娜，無論言行舉止，都是溫文爾雅，看來成熟穩重，簡直仙氣迫人。不過，由於年紀尚輕，加上練琴時長期坐著，難免會有點嬰兒肥，早前她為陳冠希品牌拍攝宣傳時，便被指身形顯胖，令她不禁自嘲「好像是有點肉肉」和「記得減肥」，非常可愛。

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相比她平日的相片，這輯宣傳照確實有點顯胖：

+ 8 + 7 + 6

一周吃「西蘭花飯」能減5kg？

雖然稱要減肥，但她亦不走捷徑，認為「完美的身材就是健康，不健康再美都沒用」。她早前透過社交網站，大談自己迷上歐美瘋傳的減肥餐，當中的主要食材，便是「西蘭花飯」。雖然這個「飯」，沒有任何含澱粉的米飯，但由於把西蘭花切成碎粒後，不論外形和口感，都與米飯相像，因而得名。而且它的卡路里，亦是白飯的七分一，每100克只有25卡路里，不僅對減肥甚有幫助，還能降血脂和抗衰老，有網民親身試食一周，並配蕃薯、蓮藕和水果等天然食物，便已減掉5公斤。

她每次跑步都會維持2至3個小時。(@nanaouyang) 有空閒時間便做運動 歐陽娜娜自稱貪吃，一餐吃三碗白飯也不成問題，不過若要把這些卡路里全消耗掉，想必她的運動量也是相對嚴謹。她曾在訪問中透露，常在空檔時間做運動，並會維持2至3個小時跑步、游泳和做伸展運動。而她的媽媽亦助她不少，於網上找到適合她的9項運動，包括伏地挺身、仰臥起坐和「波比跳」（Burpees）等，並按其能力增加進行次數，以增強其體能和耐性。

果乾代替零食

減肥的最大剋星，便是不能戒口，不過歐陽娜娜的飲食，則較為清淡，會多吃蔬菜和水果，亦以果乾替代零食，如美國流行的紅莓、藍莓、蔓越莓，以及李子（plum）等，便是她的最愛，不僅營養成分對女性身體好，而且含豐富纖維，有助排走水腫。她亦指，雖然討厭喝開水，但她都會加入檸檬或蜂蜜，強迫自己多喝一點水，以促進新陳代謝。

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（參考資料：dooftw.pixnet.net）

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