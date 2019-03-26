【阿德恩】以軟實力打動全國　劃新方式應對恐襲：我不會提他名字

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大抵女生的溫柔因子，都是與生俱來，也是我們最強大的特質。新西蘭基督城清真寺日前發生槍擊案，造成50人死亡，女總理阿德恩（Jancinda Ardern）對事故致以深切慰問和哀悼，並於上周二首度發表國會演說，以強硬的態度，斥責槍手姓名不值一提，亦團結當地居民，吶喊「他們就是我們」，贏得不少人掌聲。

阿德恩應對是次恐襲的態度，贏得不少人讚賞。(Getty Images)

事故發生於本月15日，一名澳洲白人乘禱告期間，攜武器衝進兩間清真寺內，揮動突擊步槍掃射，並通過社交媒體直播射殺過程。一般而言，若槍手為白人，不少官員都會避用「恐怖襲擊」形容，但阿德恩則直言不諱，於事發不久發表聲明，「顯然事故只能被描述為恐怖襲擊」，替遇害者爭取公道。

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阿德恩於事發兩日後，到涉事清真寺哀悼，並慰問遇害者家屬：

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縱然遇害者為少數族裔，她亦會尊重對方，於17日戴上黑頭巾進入事發的清真寺內，以真誠慰問和擁抱遇害者。有攝影師拍到她當時的神情凝重，而且滿臉哀愁，表情宛如痛失摰親般，讓人印象深刻，而英國媒體BBC記者Hywel Griffith，亦引述她當時的講話，稱「我們是一體，他們就是我們。」

有攝影師拍到她滿臉哀愁，表情宛如痛失摰親。(@faiza_n_ali)

以溫柔撫平眾人傷口

阿德恩的溫柔，不僅在於同情，亦會將悲傷化為堅強，防衛和保護自己的國家，於上周二的講話，便以阿拉伯語「願你平安」（as-salaam Alaikum）開首，並表示「這起事故將烙印於我們的集體回憶裡」。不少人或會把焦點放到槍手身上，翻查其家庭背景，但阿德恩則不讓他得逞，認為對方犯案動機，便是想獲得注意，「他是個恐怖份子，他是個罪犯，他是個極端主義者，但我將不會提到他的名字。」

比起犯案者的惡行，她更同情受害者的遭遇，欲將眾人的注意力，放回到他們身上，「我懇求其他人，說出遇害者名字，更甚於取去他們性命的人。加害者的行為或是想臭名遠播，但在新西蘭裡，我們甚麼都不會給他，包括他的名字。」她亦讚揚兩名見義勇為的俠士，以及當時毫不知情地歡迎槍手進內的71歲老翁，「他並不知道門後的人，充滿著多少怨恨，但他的迎接告訴我們，他是信仰裡的一員，也會歡迎其他信眾，展現了自己的開放與關懷。」

除移走槍手的照片和影片，並收緊槍械管制，禁售軍用半自動槍械和步槍，她亦盼促進種族融洽，認為大家不應對不同種族產生恐懼，也不應因厭惡，而製造出暴力盛行的地方。她於上周五的悼詞中，便引述穆罕默德的話語，「擁有慈愛和善心的信徒們，都如一體般，當任何一部分受苦，整個身體都會感到痛楚」，並補充道，「整個紐西蘭都跟你哀悼，我們是一體。」

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Alicia Keys、馬丁路德金女兒公開讚揚阿德恩

阿德恩的做法，得到不少人的支持，不僅帶動當地居民上下一心，亦將多個國家團結一起。美國天后Alicia Keys表示，「愛與同情是唯一的東西，驅使我們前進」，而馬丁路德金的女兒Bernice King，亦在社交媒體上，感謝對方，「你對新西蘭的愛，特別是這次對穆斯林居民的哀悼，反映出你的真誠，以及民主政府應有的演變。」

英國《衛報》的評論中，亦讚揚阿德思「塑造出多個社會共識，展現出行動、關心和團結」，「恐怖主義者每看到差異的地方，便想要消滅它，但阿德恩則會尊重和擁抱它，並將它連到一起。」杜拜全球最高的建築物哈里發塔（Burj Khalifa），亦在上周五投射出阿德恩擁抱穆斯林女生的一刻，並寫上「和平」的字句，以感謝對方的大愛。

（參考資料：Guardian、BBC、UNILAD、stuff.co.nz）

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