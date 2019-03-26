【阿德恩】以軟實力打動全國　劃新方式應對恐襲：我不會提他名字

大抵女生的溫柔因子，都是與生俱來，也是我們最強大的特質。新西蘭基督城清真寺日前發生槍擊案，造成50人死亡，女總理阿德恩（Jancinda Ardern）對事故致以深切慰問和哀悼，並於上周二首度發表國會演說，以強硬的態度，斥責槍手姓名不值一提，亦團結當地居民，吶喊「他們就是我們」，贏得不少人掌聲。

阿德恩應對是次恐襲的態度，贏得不少人讚賞。(Getty Images)

事故發生於本月15日，一名澳洲白人乘禱告期間，攜武器衝進兩間清真寺內，揮動突擊步槍掃射，並通過社交媒體直播射殺過程。一般而言，若槍手為白人，不少官員都會避用「恐怖襲擊」形容，但阿德恩則直言不諱，於事發不久發表聲明，「顯然事故只能被描述為恐怖襲擊」，替遇害者爭取公道。

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阿德恩於事發兩日後，到涉事清真寺哀悼，並慰問遇害者家屬：

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縱然遇害者為少數族裔，她亦會尊重對方，於17日戴上黑頭巾進入事發的清真寺內，以真誠慰問和擁抱遇害者。有攝影師拍到她當時的神情凝重，而且滿臉哀愁，表情宛如痛失摰親般，讓人印象深刻，而英國媒體BBC記者Hywel Griffith，亦引述她當時的講話，稱「我們是一體，他們就是我們。」

有攝影師拍到她滿臉哀愁，表情宛如痛失摰親。(@faiza_n_ali) 以溫柔撫平眾人傷口 阿德恩的溫柔，不僅在於同情，亦會將悲傷化為堅強，防衛和保護自己的國家，於上周二的講話，便以阿拉伯語「願你平安」（as-salaam Alaikum）開首，並表示「這起事故將烙印於我們的集體回憶裡」。不少人或會把焦點放到槍手身上，翻查其家庭背景，但阿德恩則不讓他得逞，認為對方犯案動機，便是想獲得注意，「他是個恐怖份子，他是個罪犯，他是個極端主義者，但我將不會提到他的名字。」 比起犯案者的惡行，她更同情受害者的遭遇，欲將眾人的注意力，放回到他們身上，「我懇求其他人，說出遇害者名字，更甚於取去他們性命的人。加害者的行為或是想臭名遠播，但在新西蘭裡，我們甚麼都不會給他，包括他的名字。」她亦讚揚兩名見義勇為的俠士，以及當時毫不知情地歡迎槍手進內的71歲老翁，「他並不知道門後的人，充滿著多少怨恨，但他的迎接告訴我們，他是信仰裡的一員，也會歡迎其他信眾，展現了自己的開放與關懷。」

除移走槍手的照片和影片，並收緊槍械管制，禁售軍用半自動槍械和步槍，她亦盼促進種族融洽，認為大家不應對不同種族產生恐懼，也不應因厭惡，而製造出暴力盛行的地方。她於上周五的悼詞中，便引述穆罕默德的話語，「擁有慈愛和善心的信徒們，都如一體般，當任何一部分受苦，整個身體都會感到痛楚」，並補充道，「整個紐西蘭都跟你哀悼，我們是一體。」

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Alicia Keys、馬丁路德金女兒公開讚揚阿德恩

阿德恩的做法，得到不少人的支持，不僅帶動當地居民上下一心，亦將多個國家團結一起。美國天后Alicia Keys表示，「愛與同情是唯一的東西，驅使我們前進」，而馬丁路德金的女兒Bernice King，亦在社交媒體上，感謝對方，「你對新西蘭的愛，特別是這次對穆斯林居民的哀悼，反映出你的真誠，以及民主政府應有的演變。」

英國《衛報》的評論中，亦讚揚阿德思「塑造出多個社會共識，展現出行動、關心和團結」，「恐怖主義者每看到差異的地方，便想要消滅它，但阿德恩則會尊重和擁抱它，並將它連到一起。」杜拜全球最高的建築物哈里發塔（Burj Khalifa），亦在上周五投射出阿德恩擁抱穆斯林女生的一刻，並寫上「和平」的字句，以感謝對方的大愛。

New Zealand today fell silent in honour of the mosque attacks' martyrs. Thank you PM @jacindaardern and New Zealand for your sincere empathy and support that has won the respect of 1.5 billion Muslims after the terrorist attack that shook the Muslim community around the world. pic.twitter.com/9LDvH0ybhD — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) 2019年3月22日

（參考資料：Guardian、BBC、UNILAD、stuff.co.nz）

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